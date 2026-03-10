Semaine de l’éducation financière : Que feraient les Français s’ils gagnaient 50 000€ ?
Selon une enquête Yomoni, 31 % des Français ayant gagné 50 000 € d’un coup placeraient cette somme sur un Livret d’épargne type A. Un chiffre qui révèle un besoin massif d’éducation financière !
À l’occasion de la Semaine de l’éducation financière du 16 au 22 mars 2026, Yomoni a interrogé les Français sur leur comportement face à un gain important notamment s’ils gagnaient 50 000 € !
Premiers signaux forts : 94 % ne se sentent pas complètement capables d’évaluer la fiabilité d’un conseil financier et 29 % choisiraient Google comme premier réflexe. Bonne nouvelle, 38 % des Français s’informent régulièrement avec les médias spécialisés.
Les Français manquent d’éducation financière
L’enquête Yomoni dessine un paysage clair : prudence dominante, investissement minoritaire, confiance fragile et besoin massif de pédagogie. Moins d’un Français sur cinq investirait spontanément une somme importante. La quasi-totalité doute de sa capacité à juger un conseil financier. Dans un environnement saturé d’informations, le véritable enjeu n’est plus l’accès aux contenus, mais la capacité à les comprendre, les comparer et décider avec confiance.
« Face à l’argent, beaucoup de Français choisissent encore la solution la plus simple plutôt que la plus pertinente. Le Livret A est un réflexe, mais rarement le résultat d’une stratégie. C’est le symptôme d’un manque d’éducation financière que notre étude met clairement en lumière » précise Tom Demaison, Directeur de la communication de Yomoni.
50 000 € : le réflexe livret avant l’investissement
Premier constat : l’investissement n’est pas le premier réflexe. 31 % placeraient la somme sur un livret, 22 % rembourseraient leurs dettes. Seuls 18 % investiraient immédiatement.
Google en premier conseiller
Le digital est devenu la porte d’entrée principale de l’investissement, loin devant l’accompagnement personnalisé.
Les médias : première source d’information
Lorsqu’il s’agit de finances personnelles au quotidien, les sources sont multiples. L’accès à l’information existe, mais la structuration et la pédagogie semblent plus incertaines.
La confiance dispersée, encore souvent placée auprès des acteurs traditionnels
Les Français préfèrent avoir plusieurs avis avant de prendre une décision financière. C’est le cas de 24 % des répondants qui combinent les conseils de leur banquier, des médias, de leurs proches et des applications ou plateformes.
94 % ne se sentent pas totalement capables d’évaluer un conseil financier
C’est l’un des signaux les plus forts de l’étude. Seuls 6 % se disent « totalement capables » d’évaluer la fiabilité d’un conseil financier en ligne.
Même en cas d’investissement, la sécurité domine
Les solutions sécurisées et les plus connues des Français, bien que souvent peu performantes sur longue période, restent les plus citées.
Décider vite : une minorité autonome
Si 43 % des Français disent pouvoir élaborer un plan d’action avec de l’aide (25 %) ou seuls (18 %), les 57 % restants avouent être incapables de prendre une décision face à une rentrée d’argent importante.
Une Semaine de l’éducation financière encore peu identifiée
Enfin, 81 % déclarent ne pas connaître la Semaine de l’éducation financière. Un paradoxe dans un contexte où la demande de repères semble forte.