Immobilier : 96 % des vendeurs SAFTI satisfaits selon une enquête

Selon une enquête Kantar, 96 % des vendeurs accompagnés par SAFTI en 2025 se disent satisfaits. « Les qualités humaines restent déterminantes », souligne Gabriel Pacheco, CEO du réseau.

Le réseau de conseillers immobiliers SAFTI dévoile une enquête réalisée par Kantar auprès de vendeurs ayant concrétisé un projet en 2025. Les résultats montrent un niveau de satisfaction très élevé, largement porté par la relation avec le conseiller.

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Une satisfaction élevée quel que soit le projet

Selon les résultats, 96 % des vendeurs se disent satisfaits de la prestation de leur conseiller. Ce niveau reste élevé quel que soit le type de bien ou le montant de la transaction.

Dans le détail, la disponibilité des conseillers atteint 98 % de satisfaction. L’écoute et la proximité sont également très bien évaluées, avec 97 % d’avis positifs.

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Un fort taux de recommandation porté par le professionnalisme

L’enquête indique que 9 clients sur 10 recommanderaient SAFTI à leur entourage. Parmi les raisons avancées, 54 % des répondants citent d’abord le professionnalisme et l’expertise du conseiller. L’efficacité et la rapidité de la vente arrivent ensuite.

Les témoignages recueillis illustrent ces attentes. « C’est grâce à son professionnalisme, son écoute, sa bienveillance, sa connaissance du terrain, que nous avons vendu le bien en quelques mois. » Un autre client indique : « Très satisfaite de mon conseiller immobilier. Grâce à son implication et à ses conseils mon appartement s’est vendu en quelques semaines alors qu’il était en vente depuis des mois. »

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Une relation conseiller-client déterminante

Les résultats mettent en avant le rôle central de la relation avec le conseiller dans la réussite du projet immobilier.

Une large majorité des vendeurs insiste sur l’importance de l’accompagnement, de l’écoute et de la proximité tout au long du parcours de vente. Ces critères apparaissent comme déterminants dans leur niveau de satisfaction.

Des résultats en phase avec le positionnement du réseau

L’étude montre que 98 % des clients interrogés estiment que leur conseiller « aime les gens ».

Un résultat dont se félicite Gabriel Pacheco, CEO de SAFTI, puisqu’il fait écho à la campagne de communication nationale lancée en début d’année par le réseau, autour du message : « Si vous aimez les gens, vous êtes faits pour SAFTI ».

« Ces retours clients confirment une conviction forte chez SAFTI : dans un projet immobilier, les qualités humaines et relationnelles du conseiller restent un facteur déterminant de satisfaction et de recommandation. Une relation humaine, fondée sur l’écoute, le professionnalisme et l’accompagnement, qui fait toute la différence », conclut Gabriel Pacheco.

L’étude a été réalisée entre le 27 janvier et le 11 février 2026 auprès de vendeurs ayant finalisé une transaction immobilière en 2025 avec SAFTI. Près de 2 300 clients ont répondu. Par MySweetImmo

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