A vendre à Paris 1er : Appartement au dernier étage avec vue sur les toits

Cet appartement de 4 pièces, 3 chambres et 115 m², offrant une très belle vue sur les toits de Paris, est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement de 115,61 m² (loi Carrez) est situé au dernier étage d’un immeuble au cœur du quartier Opéra.

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Un appartement avec vue dégagée

La pièce de vie de 43 m², baignée de lumière, réunit un salon et une cuisine ouverte sous une large verrière, offrant une vue dégagée sur les toits de Paris et une atmosphère à la fois contemporaine et chaleureuse.

L’espace nuit propose deux chambres avec une salle de bains dédiée, ainsi qu’une suite parentale prolongée par un bureau, formant un ensemble harmonieux et parfaitement adapté à une vie familiale.

Une cave complète ce bien.

Le prix : 2 450 000 €. Le DPE : C. Le contact : Varenne.

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