Agence immobilière : Barnes confie sa façade rue Bonaparte à l’artiste JonOne
BARNES a confié la façade de son bureau de la rue Bonaparte, à Paris, à JonOne, figure du street-art international. Pensée comme une scénographie immersive, cette réalisation établit un lien direct entre la rue, les passants et les amateurs d’art.
Lors d’une performance live le 7 avril, JonOne, figure du street-art international, a transformé la façade de l’agence BARNES Saint-Germain-des-Prés, située au 13 rue Bonaparte, face à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, à Paris, en un support d’expression à ciel ouvert : une fresque continue, rythmée par la couleur, la matière et le mouvement.
Façade et vitrines ne font depuis plus qu’un, effaçant les frontières entre espace commercial et espace d’exposition. Visible jour et nuit, l’installation invite le quartier à une parenthèse artistique inattendue, un clin d’œil aux étudiants des Beaux-Arts, aux galeries voisines, mais aussi à tous ceux qui traversent Saint-Germain-des-Prés sans s’attendre à rencontrer l’art sur la façade d’une agence immobilière.
Une façade-manifeste, entre la rue et les Beaux-Arts
« Avec cette initiative, BARNES affirme sa volonté de décloisonner les usages et d’ouvrir ses espaces à d’autres formes d’expression. En invitant un artiste issu du graffiti dans une adresse emblématique de Saint-Germain-des-Prés, BARNES propose une lecture renouvelée de l’immobilier, en prise avec son environnement culturel », précise Richard Tzipine, Directeur général de BARNES.
Plus qu’une exposition, c’est une intervention qui s’inscrit, selon lui, dans le paysage urbain, un dialogue direct entre un lieu, un quartier et ceux qui le traversent.
Et il ajoute : « Le rôle d’une agence immobilière évolue. Elle n’est plus seulement un lieu de transaction : elle devient un point de contact, un espace de récit, un lieu où l’on partage une certaine idée du goût et du patrimoine. Cette œuvre éphémère signée JonOne illustre notre volonté d’inscrire BARNES dans un dialogue vivant avec son environnement. »
Une œuvre éphémère, un impact durable
En choisissant la rue comme galerie, JonOne rappelle que l’art urbain est avant tout une présence : immédiate, vivante, accessible. Il insuffle du rythme et du souffle à l’architecture du quotidien, transformant un lieu de passage en expérience sensible.
Visible jusqu’à début juillet, l’œuvre s’offre au regard sans filtre : elle ne se cherche pas, elle se rencontre. Elle s’impose dans le paysage urbain comme une respiration, une irruption de couleur dans la pierre.
« JonOne porte une énergie qui traverse immédiatement le regard. Nous avons souhaité que cette façade devienne une respiration dans le quartier : un dialogue entre la rue, les Beaux-Arts, les passants et l’univers de Saint-Germain », souligne Johanna Beyer, Managing Partner chez BARNES Saint-Germain-des-Prés.
JonOne, une signature artistique internationale
Figure majeure de la première génération de graffeurs installés à Paris, JonOne s’est imposé comme l’un des artistes les plus reconnus de la scène street art internationale.
« La rue est l’essence du graffiti, mais la toile permet de transmettre cette énergie dans le temps », confie l’artiste.
Né à Harlem, à New York, John Andrew Perello découvre le graffiti à l’adolescence et fonde le collectif 156 All Starz, avant de s’installer à Paris à la fin des années 1980.
Son œuvre, à la frontière du tag et de l’abstraction, se distingue par un geste physique et une énergie immédiate. Chez JonOne, la peinture ne se contient pas : elle déborde, traverse, s’élance. Loin des cadres, il compose un univers libre où la couleur devient langage et où l’élan du graffiti se transforme en écriture picturale.
Aujourd’hui exposé dans le monde entier, JonOne incarne ce passage réussi du street art à l’art contemporain, sans jamais perdre l’intensité de ses origines.