Crédit immobilier : Le retour des primo-accédants redessine le marché du neuf

Après le retrait des investisseurs locatifs lié à la fin du Pinel, Franchesca Baral, Directrice Commerciale Immobilier chez Artémis courtage confirme le retour des primo-accédants, portés par la stabilisation des taux et le nouveau prêt à taux zéro.

Le PTZ 2025, principal levier pour les primo-accédants

« Le prêt à taux zéro version 2025 est réservé aux ménages qui achètent leur premier logement, sous conditions de ressources. Les plafonds varient selon la composition du foyer et la zone géographique du bien », précise Franchesca Baral, Directrice Commerciale Immobilier chez Artémis courtage.

À titre d’exemple, un couple avec un enfant achetant en zone A, la zone la plus tendue, doit disposer d’un revenu fiscal de référence inférieur à 88 200 euros par an. Ce prêt sans intérêts peut financer jusqu’à 50 % du coût d’un logement neuf, dans la limite des plafonds réglementaires.

Des avantages financiers qui facilitent l’achat dans le neuf

Pour les primo-accédants, l’achat d’un logement neuf présente plusieurs atouts concrets. Les promoteurs proposent régulièrement des remises commerciales pour soutenir les ventes. Les frais de notaire sont également réduits, autour de 2,5 % du prix d’achat, contre environ 8 % dans l’ancien, et sont le plus souvent pris en charge par les promoteurs.

Les acquéreurs peuvent aussi bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5 %, sous conditions de ressources et lorsque le logement est situé dans certaines zones éligibles.

« L’ensemble de ces dispositifs permet, dans de nombreux cas, de devenir propriétaire sans apport ou avec un apport limité », ajoute Franchesca Baral.

Des prêts complémentaires pour alléger le financement

Le financement d’un logement neuf est renforcé par l’accès à des prêts complémentaires. Le PTZ 2025 s’applique désormais à l’ensemble des logements neufs, sur tout le territoire.

Il peut être complété par des prêts bonifiés proposés par de nombreuses banques, notamment lorsque le logement affiche une bonne performance énergétique.

« Les biens classés A ou B au diagnostic de performance énergétique peuvent ouvrir droit à un prêt supplémentaire pouvant atteindre 25 000 euros, généralement sans condition de revenus. Ces financements permettent de réduire sensiblement le taux d’endettement des ménages », conclut Franchesca Baral.

