A vendre à Avignon : Propriété de caractère sur terrain paysager de 7 800 m²

Cette propriété de caractère d’environ 351 m², sur un terrain paysager de plus de 7 800 m², entièrement rénovée, est proposée à la vente par Barnes.

Cette propriété d’exception aux portes d’Avignon offre un équilibre rare entre architecture contemporaine, volumes généreux et immersion dans la nature.

Newsletter MySweetimmo

Un équilibre entre le pierre et la nature

Entièrement rénovée en 2020 avec des matériaux soigneusement sélectionnés, dont la pierre de Vers issue de la région du Pont du Gard, cette demeure d’environ 351 m² s’inscrit au cœur d’un terrain paysager de plus de 7 800 m², sans vis-à-vis, où chaque espace dialogue harmonieusement avec l’extérieur.

À lire aussi A vendre à Paris 13e : Appartement familial contemporain

Une propriété aux volumes impressionnants

Dès l’entrée, la hauteur sous plafond et les volumes impressionnent, tandis qu’un élégant escalier en chêne structure la circulation.

Les espaces de réception, organisés autour d’une cuisine ouverte sur le salon, bénéficient de larges baies vitrées offrant des vues permanentes sur le jardin et prolongeant naturellement les espaces de vie vers le paysage.

La maison propose une distribution fluide avec une suite parentale de plain-pied, ainsi qu’un étage accueillant deux suites avec salles de bains, deux chambres supplémentaires, une salle de bains et un salon indépendant, idéal pour recevoir famille et invités dans un confort absolu.

À lire aussi A vendre à Paris 2e : Appartement d’architecte lumineux à Montorgueil

Parc paysager et essences méditerranéennes

À l’extérieur, le parc paysager ponctué d’essences méditerranéennes accueille un bassin d’agrément, une oliveraie et une superbe piscine en pierre de Bali, parfaitement intégrée à l’environnement.

Un double garage et des prestations haut de gamme – climatisation gainable, matériaux nobles et aménagements extérieurs soignés – complètent ce bien rare.

Le prix : 1 795 000 €. Le DPE : A. Le contact : Barnes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements