A vendre à Avignon : Propriété de caractère sur terrain paysager de 7 800 m²
Cette propriété de caractère d’environ 351 m², sur un terrain paysager de plus de 7 800 m², entièrement rénovée, est proposée à la vente par Barnes.
Cette propriété d’exception aux portes d’Avignon offre un équilibre rare entre architecture contemporaine, volumes généreux et immersion dans la nature.
Un équilibre entre le pierre et la nature
Entièrement rénovée en 2020 avec des matériaux soigneusement sélectionnés, dont la pierre de Vers issue de la région du Pont du Gard, cette demeure d’environ 351 m² s’inscrit au cœur d’un terrain paysager de plus de 7 800 m², sans vis-à-vis, où chaque espace dialogue harmonieusement avec l’extérieur.
Une propriété aux volumes impressionnants
Dès l’entrée, la hauteur sous plafond et les volumes impressionnent, tandis qu’un élégant escalier en chêne structure la circulation.
Les espaces de réception, organisés autour d’une cuisine ouverte sur le salon, bénéficient de larges baies vitrées offrant des vues permanentes sur le jardin et prolongeant naturellement les espaces de vie vers le paysage.
La maison propose une distribution fluide avec une suite parentale de plain-pied, ainsi qu’un étage accueillant deux suites avec salles de bains, deux chambres supplémentaires, une salle de bains et un salon indépendant, idéal pour recevoir famille et invités dans un confort absolu.
Parc paysager et essences méditerranéennes
À l’extérieur, le parc paysager ponctué d’essences méditerranéennes accueille un bassin d’agrément, une oliveraie et une superbe piscine en pierre de Bali, parfaitement intégrée à l’environnement.
Un double garage et des prestations haut de gamme – climatisation gainable, matériaux nobles et aménagements extérieurs soignés – complètent ce bien rare.
Le prix : 1 795 000 €. Le DPE : A. Le contact : Barnes.