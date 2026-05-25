Immobilier neuf : Des maisons à partir de 76 000 euros… extensibles plus tard

Dans un contexte où devenir propriétaire reste compliqué pour de nombreux ménages, Évoludim lance une offre de maisons individuelles évolutives. Le principe : acheter une surface plus petite aujourd’hui, puis agrandir progressivement son logement au fil des besoins et des capacités financières.

Acheter une maison immédiatement adaptée à tous ses besoins devient de plus en plus difficile pour de nombreux ménages. Entre hausse des coûts de construction, accès au crédit plus complexe et baisse du pouvoir d’achat immobilier, les primo-accédants doivent souvent arbitrer entre surface et budget.

C’est sur ce constat qu’Évoludim, marque du groupe Villadim, développe une offre de maisons individuelles évolutives. Le concept repose sur une idée simple : acheter une maison prête à vivre aujourd’hui, tout en prévoyant son agrandissement futur.

Avec des prix annoncés à partir de 76 000 euros, l’entreprise cherche à réduire le coût initial de l’accession à la propriété.

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Une maison pensée pour évoluer dans le temps

Le modèle traditionnel de la maison individuelle repose généralement sur un financement global dès le départ. Or, cette logique correspond de moins en moins aux parcours de vie actuels.

Télétravail, arrivée d’un enfant, recomposition familiale ou vieillissement peuvent rapidement modifier les besoins des occupants.

« L’idée n’est plus d’acheter la maison parfaite immédiatement, mais une maison capable d’évoluer avec ses occupants » observe Dominique Lavallée, président de Villadim.

Concrètement, les maisons proposées par Évoludim sont livrées clés en main et immédiatement habitables. Mais elles intègrent dès leur conception un potentiel d’agrandissement, via des combles ou des garages aménageables.

Les propriétaires peuvent ainsi créer progressivement une chambre supplémentaire, un bureau ou encore une suite parentale, sans engager immédiatement l’ensemble des dépenses liées à ces surfaces additionnelles.

Étaler son investissement immobilier

L’objectif affiché est aussi de permettre aux ménages d’étaler leur investissement dans le temps. Évoludim cite notamment l’exemple d’une maison de 65 m² comprenant deux chambres et un espace de vie, livrée avec 30 m² de combles aménageables prévus dès l’origine.

Dans un premier temps, l’acquéreur peut limiter son budget en laissant cet espace inutilisé. Quelques années plus tard, ces combles peuvent être transformés en bureau, chambre ou salle de jeux, sans travaux lourds de structure.

Cette approche cherche à répondre à une problématique devenue centrale sur le marché immobilier : acheter plus petit pour rester solvable, sans pour autant devoir déménager quelques années plus tard.

Une approche hybride entre construction et auto-aménagement

Autre particularité du dispositif : les futurs travaux sont anticipés dès la remise des clés.

Les matériaux nécessaires à l’aménagement peuvent être fournis via un partenaire, tandis que des tutoriels accompagnent les propriétaires dans la transformation de leur logement.

Le modèle se situe ainsi à mi-chemin entre maison individuelle traditionnelle et logique d’auto-aménagement encadré.

Pour les professionnels du secteur, cette approche ouvre aussi de nouvelles pistes dans un marché de la maison individuelle sous tension. En différant une partie des travaux, les constructeurs peuvent réduire le ticket d’entrée tout en conservant un potentiel d’évolution du logement.

Un modèle qui accompagne les nouveaux usages

Au-delà de l’enjeu budgétaire, cette logique de maison évolutive accompagne aussi les transformations des usages résidentiels.

Le développement du télétravail ou l’évolution des structures familiales poussent de plus en plus d’acquéreurs à rechercher des logements capables de s’adapter dans le temps.

« Dans un monde incertain, où les parcours de vie se complexifient, la capacité d’un bien immobilier à s’adapter devient aussi importante que sa surface ou sa localisation. C’est sans doute là que se joue l’avenir du secteur : non plus dans la course au mètre carré, mais dans la capacité à proposer des solutions intelligentes, accessibles et durables», ajoute Dominique Lavallée.

Avec cette offre, Évoludim tente ainsi de repositionner la maison individuelle autour d’un modèle plus flexible, pensé comme un habitat évolutif plutôt qu’un produit figé. La maison n’est plus envisagée comme un logement totalement terminé dès l’achat, mais comme une base appelée à évoluer avec ses occupants.

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