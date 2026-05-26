Immobilier : Paris Opportunity Week veut connecter IA, investissement et patrimoine
La première édition de la Paris Opportunity Week se tiendra le 3 juin à Station F. Un événement dédié aux nouvelles opportunités créées par l’IA dans l’immobilier, l’investissement et le patrimoine.
Le 3 juin, Station F accueillera la première édition de la Paris Opportunity Week. Cet événement veut réunir les acteurs de l’immobilier, de l’investissement, du patrimoine et de l’intelligence artificielle autour des transformations du marché et des nouveaux usages liés à l’IA.
Pensée comme un lieu de rencontres entre entrepreneurs, investisseurs, startups et experts, cette journée ambitionne de décrypter les nouvelles opportunités créées par l’intelligence artificielle dans des secteurs encore peu habitués à dialoguer ensemble.
Un événement consacré aux nouvelles opportunités de marché
La Paris Opportunity Week veut mettre en lumière les mutations en cours dans les secteurs de l’immobilier, du patrimoine et de l’investissement. Les organisateurs estiment que l’intelligence artificielle, l’automatisation et les nouveaux comportements des investisseurs redessinent déjà ces marchés.
L’événement prévoit plus de 2 000 visiteurs, 60 intervenants, des podcasts en direct, des ateliers participatifs, des tables rondes et des espaces de networking.
L’objectif affiché est aussi de favoriser les échanges entre professionnels de secteurs différents : proptech, finance, entrepreneuriat, investissement ou encore innovation technologique.
Les organisateurs annoncent également la présence d’un village partenaires et des Opportunity Awards, destinés à valoriser certaines initiatives et projets innovants.
Des figures de l’immobilier, de l’investissement et de l’IA attendues
Plusieurs personnalités du secteur immobilier, de l’investissement et de la tech participeront à cette première édition.
Parmi les intervenants annoncés figurent notamment Matthias Baccino, Senior Advisor chez Trade Republic, Jérémy Blackwell, cofondateur de Talisman & Blackwell Family Office, Nadim Takchi, CEO d’OpenStone, ou encore Thomas Danset, fondateur de La Première Brique.
Laura Pélissié, directrice générale adjointe d’Efficity, Vincent Aurez, CEO de Figen AI, Nicolas Guyon, fondateur de Comptoir IA, ainsi que Taïg Khris et Cyril Benzaquen participeront également à l’événement.
Des entreprises comme Le Bon Coin Immo, Tokimo, Hemea, Mynotary ou encore Substi.ai sont aussi annoncées parmi les partenaires et participants.
Christophe Molinari à l’origine du projet
La Paris Opportunity Week est portée par Christophe Molinari, cofondateur de Talisman et producteur d’événements business.
L’entrepreneur avait déjà organisé le Paris IA IMMO Day en 2025. Il a également participé à plusieurs événements autour de l’innovation et de la fintech, notamment au CES de Las Vegas.
Selon les organisateurs, cette nouvelle rencontre doit permettre de créer des connexions entre des profils qui se croisent encore peu dans leurs activités quotidiennes.
“La Paris Opportunity Week, c’est un event pensé pour tous, pour provoquer des rencontres stratégiques, accélérer des connexions et faire émerger des opportunités concrètes dans un monde où l’intelligence artificielle transforme déjà les industries”, conclut Christophe Molinari, fondateur de la Paris Opportunity Week.