Logement étudiant : Toulouse reste la ville préférée des étudiants

Toulouse reste la meilleure ville étudiante de France en 2026. Rennes, Caen ou Nantes confirment la montée du Grand Ouest tandis que Paris chute à la 19e place.

Toulouse confirme son statut de capitale étudiante française. Selon la 21e édition du classement des meilleures villes étudiantes publié par l’Étudiant le 27 mai, la Ville rose conserve la première place pour la deuxième année consécutive. Rennes et Montpellier complètent le podium d’un classement marqué cette année par la forte progression des villes du Grand Ouest.

Au-delà du palmarès, cette édition 2026 illustre aussi une évolution plus profonde : les étudiants arbitrent de plus en plus entre qualité de vie, mobilité, coût du logement et accès aux services.

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Toulouse conserve sa place de meilleure ville étudiante

Toulouse reste en tête grâce à ses bons résultats sur plusieurs critères : emploi, transports, culture et initiatives locales en faveur des étudiants. La métropole bénéficie également d’un marché universitaire solide et d’un bassin économique dynamique porté notamment par l’aéronautique et les nouvelles technologies.

Montpellier conserve de son côté une position forte, notamment grâce à sa politique de mobilité. La ville arrive première sur les transports pour la deuxième année consécutive, portée par la gratuité du réseau pour les habitants de la métropole.

Cette question de la mobilité devient un critère de plus en plus structurant dans les choix étudiants. Entre hausse des loyers, éloignement des campus et arbitrages budgétaires, l’accès à des transports abordables pèse désormais davantage dans l’attractivité des villes universitaires.

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Le Grand Ouest devient le nouveau moteur de l’attractivité étudiante

Le principal enseignement du classement reste toutefois la percée du Grand Ouest. Rennes prend la deuxième place, Caen grimpe au quatrième rang, Nantes arrive cinquième, Brest entre à la sixième place ex-aequo et Angers figure également dans le top 10.

C’est une première : cinq villes du Grand Ouest se retrouvent simultanément parmi les dix premières du classement.

Ces villes profitent d’un équilibre souvent jugé plus favorable entre qualité de vie, coût du logement, offre culturelle et dynamisme économique. Elles attirent désormais des étudiants bien au-delà de leur bassin régional traditionnel.

Brest fait notamment une entrée remarquée dans le top 10 grâce à une amélioration de son score sur le cadre de vie. La ville devient la première agglomération intermédiaire du classement parmi celles comptant plus de 20 000 étudiants.

Dans les villes de moins de 20 000 étudiants, Vannes arrive en tête.

Cette progression des villes moyennes et intermédiaires s’inscrit dans un contexte où le logement étudiant reste une préoccupation majeure. Dans plusieurs grandes métropoles, les loyers élevés poussent une partie des étudiants à privilégier des villes offrant un meilleur compromis entre études, coût de la vie et qualité du quotidien.

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Pourquoi Paris reste pénalisée malgré son offre culturelle

Paris se classe seulement 19e cette année. Un résultat qui peut surprendre alors que la capitale domine toujours largement le critère culturel avec l’offre la plus diversifiée du classement.

Mais le poids du logement continue de pénaliser fortement la ville. Loyers élevés, tension locative et difficultés d’accès aux petites surfaces pèsent sur la qualité de vie étudiante.

Le classement illustre ainsi une réalité bien connue du marché immobilier étudiant : l’attractivité académique seule ne suffit plus. Les étudiants prennent davantage en compte leur budget global, les temps de transport et les conditions de logement.

À l’inverse, certaines villes plus accessibles financièrement progressent rapidement. Saint-Denis de La Réunion enregistre par exemple l’une des plus fortes hausses du classement grâce à une amélioration sur plusieurs critères liés à la qualité de vie.

Trois nouvelles villes intègrent également le classement cette année : Valence, Bayonne et Lorient.

Accessibilité, air, transports : ce qui change dans le classement 2026

L’édition 2026 repose sur l’analyse de 50 villes françaises accueillant au moins 7 500 étudiants. Dix critères ont été retenus pour établir le classement.

Cette année, l’Étudiant introduit notamment un nouveau critère consacré à l’accessibilité handicap, élaboré avec l’expertise de l’APF France Handicap.

La méthodologie a aussi évolué sur plusieurs points : calcul revu de la qualité de l’air selon les recommandations d’ATMO France, prise en compte plus large de l’offre culturelle et de l’offre de formation, ou encore amélioration des indicateurs liés au cadre de vie.

Ces ajustements traduisent une évolution des attentes étudiantes. Les critères de qualité de vie prennent désormais autant de poids que le prestige universitaire lui-même.

« Notre classement permet aux étudiants de comparer les villes selon différents aspects du cadre de vie, comme la culture, la santé ou l’environnement, mais aussi selon l’offre de formation et le dynamisme économique et local. Un guide essentiel à l’approche des choix définitifs de Parcoursup et Mon Master « , conclut Thibaut Cojean, rédacteur en chef de l’Étudiant.

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