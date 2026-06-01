Immobilier : Jinka lève 1 million d’euros pour accélérer ses développements dans l’IA

La proptech Jinka annonce une levée de fonds de 1 million d’euros sous forme de dette. Objectif : financer sa croissance, renforcer ses outils technologiques et développer davantage son intelligence artificielle au service des professionnels de l’immobilier et des particuliers.

Après une année 2025 marquée par une forte croissance, Jinka annonce avoir levé 1 million d’euros pour financer une nouvelle phase de développement. La proptech, spécialisée dans la recherche immobilière, a choisi un financement sous forme de dette plutôt qu’une ouverture de son capital.

Selon l’entreprise, cette opération intervient après un premier trimestre 2026 qui constitue le meilleur début d’année de son histoire. Rentable depuis cinq ans, Jinka explique que cette solidité financière lui a permis d’accéder à ce financement.

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Jinka choisit la dette pour financer sa croissance

Contrairement à de nombreuses startups qui privilégient une levée de fonds en capital, Jinka a opté pour un financement par dette.

L’objectif affiché est de disposer de moyens supplémentaires pour accélérer son développement tout en conservant son autonomie stratégique.

« Cette latitude est précieuse : elle nous permet de tester, d’apprendre, de recommencer : un état d’esprit qui est au cœur de l’ADN Jinka», explique Marc Lebel, CEO et fondateur de Jinka.

Créée en septembre 2016 sous le nom LouerAgile, la société s’est d’abord développée sur le marché de la location. En 2020, elle change de nom pour devenir Jinka et élargit son activité à la recherche de biens destinés à l’achat et à l’investissement immobilier.

L’entreprise indique aujourd’hui travailler avec plus de 4 000 partenaires professionnels et compter près de 4 millions d’utilisateurs.

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L’IA au cœur de la feuille de route 2026-2027

Dans un contexte où les outils d’intelligence artificielle se multiplient dans l’immobilier, Jinka souhaite renforcer ses propres développements technologiques.

L’entreprise entend notamment améliorer ses capacités d’analyse et de personnalisation afin d’aider les utilisateurs à trouver plus rapidement des biens correspondant à leurs critères, mais aussi fournir davantage d’outils à ses partenaires professionnels.

« Innover, tester, apprendre : c’est l’ADN de Jinka. Avec une obsession : répondre aux besoins évolutifs de nos 4 000 partenaires professionnels de l’immobilier et de nos 4 millions d’utilisateurs. Nous voyons l’IA non comme un substitut à l’humain, mais comme un assistant de performance, et nous comptons bien la déployer plus largement pour réinventer une nouvelle fois l’expérience de recherche immobilière», ajoute Marc Lebel.

Parmi les chantiers annoncés figurent le renforcement des fonctionnalités destinées aux professionnels de l’immobilier, l’amélioration de l’expérience utilisateur côté particuliers ainsi que le développement de nouveaux services de recherche.

Pour les professionnels, l’objectif est notamment d’enrichir les outils disponibles dans leur espace de pilotage afin de faciliter la génération et la qualification de contacts.

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Des recrutements prévus dans la tech et le commercial

Cette levée de fonds doit également permettre à Jinka de renforcer ses effectifs. La société prévoit de recruter de nouveaux collaborateurs dans les équipes technologiques et commerciales afin d’accélérer le déploiement de sa feuille de route.

Près de dix ans après ses débuts, l’entreprise compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs.

Marc Lebel revient sur les origines du projet : « Lorsque j’ai développé ce script, seul, dans le but d’aider ma petite sœur à trouver son appartement, j’étais loin d’imaginer qu’il serait le point de départ d’une telle aventure. Près de dix ans plus tard, c’est une équipe soudée, riche de projets et résolument tournée vers l’avenir qui s’apprête à entamer une nouvelle décennie. »

Pour Jinka, cette opération financière doit permettre d’accélérer le développement de ses outils tout en conservant l’indépendance revendiquée par son fondateur. Un positionnement qui tranche avec celui de nombreuses jeunes entreprises technologiques du secteur immobilier.

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