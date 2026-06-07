A vendre à Champagne-au-Mont-d’Or : Maison de famille avec piscine dans l’ouest lyonnais
Cette maison d’environ 210 m², posée sur 1 650 m² de terrain arboré avec piscine chauffée, est proposée à 1 390 000 €. Visite.
- 5 chambres · terrain 1 650 m², piscine chauffée · DPE : diagnostics en cours · Champagne-au-Mont-d'Or (69).
- 1 390 000 € · ≈ 210 m² · ≈ 6 620 €/m² ·
À quelques minutes du centre de Champagne-au-Mont-d’Or, dans un environnement calme et verdoyant, cette propriété familiale marie le charme de l’ancien et le confort contemporain – climatisation, domotique et fibre compris.
Une vie de plain-pied côté jardin
Le rez-de-chaussée s’organise autour d’une vaste pièce de vie — salon avec cheminée, salle à manger et cuisine ouverte — largement tournée vers le jardin. Une chambre de maître avec sa salle de bains complète ce niveau : on peut y vivre de plain-pied.
À l’étage, deux jolies chambres d’enfants disposent chacune de leur mezzanine, des espaces à la fois ludiques et fonctionnels.
En souplex, une family room, une suite supplémentaire et la buanderie enrichissent les volumes.
Qu’est-ce qu’un souplex ? Contraction de « sous-sol » et « duplex » : un niveau semi-enterré aménagé en pièces de vie. Atout volume au prix du m² avantageux, mais vérifiez la lumière naturelle et la hauteur sous plafond.
Une annexe pleine de possibilités
Dans le jardin, une annexe indépendante avec point d’eau ouvre de multiples options : bureau, espace de réception ou chambres complémentaires — précieuse pour le télétravail ou les grands ados.
Le quartier
Champagne-au-Mont-d’Or, c’est l’ouest lyonnais résidentiel par excellence : les Monts d’Or pour les balades, Lyon à un quart d’heure, et une vie de village à deux pas du centre.
Le prix : 1 390 000 €. Le DPE : EC. Le contact : Barnes