A vendre à Champagne-au-Mont-d’Or : Maison de famille avec piscine dans l’ouest lyonnais

Cette maison d’environ 210 m², posée sur 1 650 m² de terrain arboré avec piscine chauffée, est proposée à 1 390 000 €. Visite.

Maison contemporaine Champagne au Mont d'Or dans l'ouest Lyonnais

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© Barnes

Par Ariane Artinian , le 7 juin 2026
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L'essentiel selon MySweetimmo
Source : Barnes
  • 5 chambres · terrain 1 650 m², piscine chauffée · DPE : diagnostics en cours · Champagne-au-Mont-d'Or (69).
  • 1 390 000 € · ≈ 210 m² · ≈ 6 620 €/m² ·

À quelques minutes du centre de Champagne-au-Mont-d’Or, dans un environnement calme et verdoyant, cette propriété familiale marie le charme de l’ancien et le confort contemporain – climatisation, domotique et fibre compris.

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Une vie de plain-pied côté jardin

Le rez-de-chaussée s’organise autour d’une vaste pièce de vie — salon avec cheminée, salle à manger et cuisine ouverte — largement tournée vers le jardin. Une chambre de maître avec sa salle de bains complète ce niveau : on peut y vivre de plain-pied.

cuisine et piece de vie d'une maison contemporaine dans l'ouest lyonnais

À l’étage, deux jolies chambres d’enfants disposent chacune de leur mezzanine, des espaces à la fois ludiques et fonctionnels.

En souplex, une family room, une suite supplémentaire et la buanderie enrichissent les volumes.

Qu’est-ce qu’un souplex ? Contraction de « sous-sol » et « duplex » : un niveau semi-enterré aménagé en pièces de vie. Atout volume au prix du m² avantageux, mais vérifiez la lumière naturelle et la hauteur sous plafond.

souplex
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Une annexe pleine de possibilités

Dans le jardin, une annexe indépendante avec point d’eau ouvre de multiples options : bureau, espace de réception ou chambres complémentaires — précieuse pour le télétravail ou les grands ados.

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Le quartier

Champagne-au-Mont-d’Or, c’est l’ouest lyonnais résidentiel par excellence : les Monts d’Or pour les balades, Lyon à un quart d’heure, et une vie de village à deux pas du centre.

Le prix : 1 390 000 €. Le DPE : EC. Le contact : Barnes

Par Ariane Artinian
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