Immobilier Bezons : 170 logements pour jeunes actifs attendus en 2028

in’li et Colonies lancent à Bezons une résidence de 170 logements meublés pour jeunes actifs et salariés en mobilité. Livraison prévue en 2028.

in’li et Colonies lancent une résidence de 170 logements meublés à Bezons dans le Val-d’Oise, destinée aux jeunes actifs et aux salariés en mobilité. Ce programme, attendu en 2028, vise à faciliter l’accès à un logement abordable à proximité de La Défense.

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Une résidence pour rapprocher logement et emploi

in’li et Colonies concrétisent le partenariat signé en juin 2025 lors du Salon des Maires d’Île-de-France. Les deux acteurs annoncent la signature d’un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA), un contrat qui permet de réserver un immeuble avant sa construction.

Le projet porte sur une résidence Emploi & Mobilité à Bezons, en première couronne du Grand Paris. Le secteur est à la fois en développement et marqué par une forte difficulté d’accès au logement.

L’objectif est de proposer des logements à proximité des zones d’emploi, notamment La Défense. Le projet cible les jeunes actifs et les salariés en mobilité, qui ont besoin d’un logement pour quelques mois ou au début de leur carrière.

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194 logements dont 170 meublés prêts à habiter

Le programme est développé par in’li, avec une conception confiée à l’agence Posto 29. Il prévoit la création de 194 logements pour près de 4 000 m² habitables.

L’opération comprend 24 logements locatifs destinés aux salariés. Elle intègre surtout 170 logements meublés, gérés par Colonies.

« Dans un contexte de forte pression immobilière, proposer des logements accessibles ne suffit pas : il faut aussi garantir un cadre de vie de qualité. À Bezons, nous développons avec in’li une résidence qui combine loyers maîtrisés, espaces partagés et ancrage territorial fort. Notre ambition est simple : offrir aux actifs une solution de logement à la fois soutenable, conviviale et bien connectée aux bassins d’emploi », précise François Roth, directeur général de Colonies.

Ces logements se répartissent entre 142 chambres avec salle d’eau privative et 28 studios. Cette organisation permet de répondre à différents besoins, entre colocation organisée et logement individuel.

Le projet repose sur le logement locatif intermédiaire (LLI), un dispositif qui propose des loyers inférieurs à ceux du marché pour les classes moyennes.

Des espaces partagés et des services inclus

La résidence mise sur des espaces communs pour améliorer le quotidien. Chaque “Home”, qui regroupe une dizaine de résidents, disposera d’espaces partagés pour favoriser les échanges tout en conservant de l’intimité.

Au total, plus de 270 m² d’espaces communs sont prévus. Les résidents auront accès à des salles de travail, un salon, une salle TV, une salle de sport, des lingeries et une bagagerie.

Deux terrasses partagées complètent l’ensemble. Les occupants pourront aussi réserver des services à la carte via une application dédiée.

Livraison prévue en 2028

La signature du BEFA est intervenue en février 2026. Le chantier doit démarrer dans le courant de l’année. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2028. L’exploitation sera assurée par Colonies dans le cadre d’un bail de long terme.

« A Bezons, à proximité de nombreux bassins d’emplois, cette offre permettra de répondre à un besoin spécifique de logement par exemple pour une durée de plusieurs mois pour un salarié en mobilité professionnelle ou encore un jeune actif qui débute un emploi. Une offre meublée, avec des logements prêts à habiter et des services associés pour faciliter le quotidien de ces salariés. Une offre avec laquelle les entreprises du territoire peuvent être partenaires pour proposer des solutions de logement à leurs salariés », souligne Marie Lefebvre-Souce, directrice générale adjointe Développement, Construction et Investissement d’in’li.

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