A vendre à Paris 14e : Maison familiale au cœur d’une voie privée

Cette maison de 5 pièces, 3 chambres et 155 m², située au cœur d’une voie privée, bordée de villa du début du XXe, à Alésia, est proposée à la vente par Varenne.

Maison familiale au cœur d’une voie privee

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© Varenne

Par MySweetImmo , le 8 juin 2026
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Cette élégante maison familiale d’environ 155 m² est située au cœur d’une voie privée confidentielle, bordée de villas individuelles et comptant parmi les adresses les plus recherchées de la rive gauche.

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Un emplacement privilégié

Entièrement rénovée avec des matériaux haut de gamme, cette maison offre un cadre de vie rare à Paris, conjuguant calme absolu, verdure omniprésente et esprit résidentiel préservé. Exposée plein sud, elle bénéficie d’une luminosité exceptionnelle tout au long de l’année.

Maison familiale au cœur d’une voie privee
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Une maison fonctionnelle

Accessible par un portail privatif, la propriété s’ouvre sur un jardinet paysager agrémenté d’une terrasse en teck, idéale pour les repas en extérieur. La maison se déploie sur plusieurs niveaux et propose de beaux espaces de réception, une cuisine dinatoire raffinée, un séjour lumineux ainsi qu’un bureau ouvrant sur une terrasse.

Les étages accueillent une superbe suite parentale avec dressings, salle de bains et toilettes, puis, au dernier niveau, deux chambres confortables, une salle de bains et des toilettes indépendantes.

Maison familiale au cœur d’une voie privee

Pensée pour une vie familiale contemporaine, la rénovation met en valeur les volumes, la lumière et la qualité des finitions, dans un équilibre harmonieux entre charme patrimonial et confort moderne.

Le prix : 2 548 000 €. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

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