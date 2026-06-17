Coupe du monde de foot : 1 Français sur 3 n’invite pas par manque de place dans son logement

Le Mondial 2026 se joue loin de la France et 81,6 % des Français suivent les matchs chez eux. Paradoxe révélateur : 80 % estiment leur logement adapté pour recevoir mais 1 sur 3 renonce à inviter des proches faute de place. De quoi dessiner les contours du logement idéal !

La Coupe du monde se déroule à des milliers de kilomètres dans des stades américains, mexicains et canadiens. Et oui, pour une large majorité de Français, l’événement se vit avant tout à domicile.

Selon une étude PAP réalisée avant la compétition, 81,6 % des répondants ont prévu de regarder les matchs chez eux. Les bars et les fan zones arrivent très loin derrière. Le salon s’impose ainsi comme le principal lieu de rassemblement autour du football.

Au-delà de l’aspect sportif, cette habitude met en lumière une question plus large : les logements français sont-ils réellement adaptés à la convivialité et à la réception des proches ?

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Le salon devient le véritable stade des Français

Regarder un match reste souvent une activité de proximité. Parmi les personnes qui reçoivent chez elles, 40,1 % invitent entre deux et trois personnes. À l’inverse, 38,7 % regardent les rencontres seules.

Les rassemblements plus importants demeurent minoritaires. Seuls 17,6 % des répondants réunissent entre quatre et six invités.

Cette réalité illustre une tendance de fond : les Français privilégient les moments partagés à domicile, mais dans un cadre généralement restreint. Le logement joue alors un rôle central dans la qualité de ces moments de convivialité.

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Un tiers des Français manque encore de place pour recevoir

À première vue, les Français semblent satisfaits de leur logement. Près de 80 % estiment qu’il est adapté pour recevoir des proches.

Mais les réponses détaillées de l’étude de PAP racontent une histoire plus nuancée.

Si 67,1 % déclarent n’avoir jamais renoncé à inviter faute d’espace, 32,9 % reconnaissent l’avoir déjà fait. Parmi eux, 20,4 % y renoncent parfois et 12,5 % souvent.

Autrement dit, près d’un Français sur trois a déjà limité ses invitations à cause d’un manque de place.

Ce constat suggère que beaucoup de ménages se sont adaptés aux contraintes de leur logement. Ils le jugent fonctionnel au quotidien, sans pour autant le considérer comme idéal lorsqu’il s’agit d’accueillir davantage de monde.

Le logement idéal ? Plus grand et ouvert sur l’extérieur

Lorsque les répondants décrivent le logement qui leur permettrait de recevoir dans de meilleures conditions, le besoin d’espace apparaît immédiatement.

Le premier manque cité est un salon plus grand, évoqué par 44,4 % des personnes interrogées.

L’extérieur arrive ensuite en deuxième position. Terrasse, balcon ou jardin sont mentionnés par 30,3 % des répondants comme un élément qui améliorerait leur capacité à recevoir.

Les attentes concernant la pièce de vie sont également révélatrices. Près de huit Français sur dix considèrent qu’un espace de réception devrait dépasser 30 m². Plus précisément, 46,4 % estiment qu’une surface supérieure à 40 m² est nécessaire, tandis que 32,5 % privilégient une pièce comprise entre 30 et 40 m².

L’extérieur apparaît désormais comme un élément structurant du logement idéal. Au total, 68,7 % des répondants le jugent indispensable ou important pour recevoir dans de bonnes conditions.

Ces résultats ne doivent pas être interprétés comme une photographie exhaustive des attentes de tous les Français. Ils traduisent néanmoins des aspirations récurrentes observées depuis plusieurs années : davantage d’espace, une meilleure qualité de vie à domicile et un accès à l’extérieur.

Terrasse et balcon : des atouts qui valent plus cher

Ces attentes se retrouvent sur le marché immobilier. Dans de nombreuses villes françaises, la présence d’un balcon ou d’une terrasse entraîne une valorisation du bien. Selon les marchés locaux, la surcote observée se situe généralement entre 5 % et 15 %.

À Paris, elle atteint souvent entre 8 % et 15 %. À Marseille, Lille, Bordeaux, Tours ou Nantes, elle se situe également dans cette fourchette. À Nice, une grande terrasse bien exposée avec vue mer peut même générer une valorisation encore plus importante.

La rareté joue un rôle déterminant. Dans les quartiers anciens, où les extérieurs sont peu nombreux, un balcon devient un véritable facteur de différenciation. À l’inverse, dans les programmes récents où ces équipements sont plus fréquents, leur impact sur les prix tend à diminuer.

Les professionnels observent aussi un effet sur les délais de commercialisation. À prix cohérent, les biens disposant d’un espace extérieur trouvent souvent preneur plus rapidement que les autres.

La Coupe du monde agit ainsi comme un révélateur. Derrière l’engouement sportif apparaît une réalité immobilière : les Français ont appris à vivre avec leur logement actuel, mais continuent d’aspirer à davantage d’espace et à un accès à l’extérieur. Des critères qui restent parmi les plus recherchés sur le marché résidentiel.

Sondage PAP auprès de 1 552 participants résidant dans une grande ville de métropole. Étude également issue des 100 annonces les plus consultées sur PAP.fr pour la ville de Paris. Par MySweetImmo

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