Immobilier : Un Français sur dix garde une clé de son ancien logement
Serge Masson, de Travaux.com, alerte sur un oubli fréquent après un déménagement : ne pas changer sa serrure alors que d’anciennes clés peuvent encore circuler et permettre un accès au logement.
- En France, 65 % des personnes ne changent pas leurs serrures après un emménagement.
- Treize pour cent des Français détiennent encore une clé de leur ancien logement.
- Près de deux Français sur trois confient un double de clé à un proche, ce qui multiplie les accès potentiels au logement.
- Plus de 200 000 cambriolages ont été recensés en France l’an dernier, soulignant l’importance de sécuriser son domicile.
Après un déménagement, de nombreux logements restent accessibles à d’anciens détenteurs de clés. Selon Travaux.com, 65 % des Français ne changent pas leurs serrures, malgré un risque réel d’accès non autorisé.
Une faille de sécurité fréquente après un déménagement
Changer sa serrure après un emménagement est loin d’être un réflexe. Selon Travaux.com, 65 % des Français ne le font pas. Résultat : des personnes inconnues peuvent encore avoir accès au logement sans effraction. Un ancien occupant, un voisin ou un intermédiaire peut avoir conservé un double.
Le phénomène touche toutes les générations. Aucun profil ne se montre plus vigilant qu’un autre sur ce point.
Des clés qui continuent de circuler
Après un départ, les clés ne disparaissent pas toujours. Treize pour cent des Français déclarent encore posséder une clé de leur ancien logement. Cette proportion monte à 14 % chez les 18-34 ans.
Dans le même temps, 64 % des Français laissent un double à un proche ou à un voisin, selon une étude de 2025 citée par Travaux.com.
Avec le temps, le nombre de personnes pouvant entrer dans un logement augmente. Les occupants n’en ont pas toujours conscience.
Des écarts selon les régions, mais un problème généralisé
Certaines régions sont encore moins vigilantes. Dans les Pays de la Loire, 82 % des habitants reconnaissent ne pas avoir changé leurs serrures après leur emménagement. En Bourgogne-Franche-Comté, ils sont 72 %.
Mais le constat est le même partout. Dans toutes les régions, plus d’un habitant sur deux n’effectue pas ce remplacement.
Changer une serrure reste donc une démarche minoritaire, malgré son rôle central dans la sécurité du logement.
Un geste simple face à un risque bien réel
Les cambriolages restent nombreux en France, avec plus de 200 000 faits recensés l’an dernier. Pourtant, certains comportements à risque persistent. Selon une étude de 2017, 42 % des propriétaires laissent régulièrement leur logement non verrouillé et ne ferment à clé qu’en cas d’absence nocturne.
Serge Masson, de Travaux.com, alerte sur ce manque de vigilance : « Quand on emménage, la serrure c’est souvent une étape qu’on repousse, faute de temps ou par oubli. C’est normal, un déménagement est très prenant. Pourtant, la plupart des gens ne la changent pas, et ça peut coûter cher », explique-t-il.
Il rappelle que la porte d’entrée reste le principal point d’accès lors d’un cambriolage : « Une serrure ancienne ou usée se force plus facilement. On recommande d’ailleurs de les renouveler tous les sept à dix ans », précise-t-il.
Il insiste aussi sur un point souvent sous-estimé : « Ce qu’on oublie, c’est le nombre de personnes qui ont encore une clé : un voisin, un ami, une baby-sitter, un agent immobilier. On distribue des clés au fil du temps sans forcément y penser », ajoute Serge Masson.
Enfin, il relativise la contrainte : « Faire appel à un serrurier pour changer une serrure, c’est une trentaine de minutes et un coût raisonnable. C’est peu, comparé à la tranquillité que ça apporte », conclut-il.