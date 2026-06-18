Immobilier Montmartre : Comment Lyne Darsa a transformé un ancien garage Renault en duplex d’exception à 5,9 M€

À quelques mètres de la basilique du Sacré-Cœur, un duplex de 189 m² avec terrasse et toit-terrasse panoramique est mis en vente pour 5,9 millions d’euros. Un bien rare qui raconte aussi le parcours atypique de sa créatrice, Lyne Darsa.

À Montmartre, certains biens racontent davantage qu’une simple adresse. C’est le cas de ce duplex de 189 m² actuellement proposé à la vente par Drouot Propriétés pour 5,9 millions d’euros.

Situé au sommet d’un immeuble réhabilité au pied de la Butte Montmartre, l’appartement bénéficie d’une terrasse et surtout d’un spectaculaire toit-terrasse offrant une vue à 360° sur la capitale.

Face à lui, la basilique du Sacré-Cœur domine le paysage et s’impose comme un voisin de tous les instants.

Mais l’intérêt du lieu dépasse largement ses prestations. Cet appartement est aussi le reflet du parcours de celle qui l’a imaginé et habité pendant près de vingt ans : Lyne Darsa.

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Un duplex exceptionnel face au Sacré-Cœur

Déployé sur deux niveaux, le logement a été conçu comme un véritable poste d’observation sur Paris.

Depuis son toit-terrasse, le regard embrasse les monuments emblématiques de la capitale, les toits de zinc et les perspectives urbaines qui font la singularité du paysage parisien. Une situation rare dans un quartier où les vues dégagées sont particulièrement recherchées.

Pour Laure de La Rivière, présidente de Drouot Propriétés, ce bien se distingue autant par son histoire que par ses caractéristiques.

« Nous défendons une vision singulière de l’immobilier, où chaque bien est avant tout un patrimoine vivant, porteur d’histoire, de valeurs et d’émotions, explique-t-elle. L’histoire de cet appartement est intrinsèquement liée à celle de sa créatrice. En découvrant ce lieu, on entre aussi dans le parcours exceptionnel d’une femme visionnaire, qui a consacré sa vie à transformer les espaces et à créer de la valeur, tant humaine qu’immobilière. »

Le pari fou de transformer un ancien garage Renault

L’histoire de cet appartement commence bien avant sa construction.

En 2005, Lyne Darsa se lance dans un projet que beaucoup considèrent alors comme irréalisable : transformer un ancien garage Renault des années 1940 en immeuble résidentiel.

Le bâtiment, conçu pour accueillir des véhicules sur six niveaux, se présente comme un vaste bloc de béton fermé sur lui-même. Le chantier s’annonce complexe, tant sur le plan technique qu’administratif.

Pourtant, la promotrice voit immédiatement le potentiel du site : « Quand j’ai découvert cet endroit, beaucoup y voyaient uniquement un parking de six étages. Moi, je voyais déjà les terrasses, les vues sur les toits de Paris, les fenêtres éclairées le soir et les vies qui allaient s’y construire. Transformer ce cube de béton aveugle en un lieu ouvert sur le ciel de Paris a été l’un des plus grands défis de ma vie. »

Dix-huit mois plus tard, l’ancien garage laisse place à un ensemble résidentiel de 32 appartements. Au sommet de l’édifice, Lyne Darsa aménage ce duplex qu’elle considère comme l’aboutissement de sa vision du logement et de la ville.

L’opération illustre une tendance devenue centrale dans les grandes métropoles : la réhabilitation de bâtiments existants plutôt que la construction neuve, afin de redonner vie à des sites parfois oubliés.

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Lyne Darsa, une figure atypique de la promotion immobilière

Rien ne prédestinait Lyne Darsa à faire carrière dans l’immobilier. Autodidacte, elle lance son premier projet au début des années 1980 et construit progressivement son parcours en dehors des circuits traditionnels de la profession. Au fil des années, elle développe plusieurs opérations immobilières et mène des projets variés, aussi bien en région parisienne qu’au cœur de la capitale.

Sa trajectoire repose avant tout sur une approche très personnelle du métier, fondée sur l’intuition, la persévérance et les relations humaines. En 1997, sa fille Vania rejoint l’aventure familiale. Ensemble, elles conduisent de nombreux projets, associant vision entrepreneuriale et maîtrise opérationnelle.

Pour Lyne Darsa, bâtir ne s’est jamais résumé à construire des mètres carrés : « Transformer une construction en lieu de vie, créer une histoire que les futurs habitants vont s’approprier, voir les appartements prendre vie : c’est ce qui m’a toujours portée. »

Aujourd’hui, la mise en vente de ce duplex marque une nouvelle étape pour ce lieu singulier. Plus qu’un bien d’exception, il témoigne d’une aventure immobilière menée contre les évidences et d’une conviction restée intacte pendant plusieurs décennies : derrière chaque bâtiment, il y a d’abord une histoire humaine.

Bon à savoir : Ce bien peut être complété par un appartement situé à l’étage inférieur de 93m2 avec une terrasse d’environ 35 m². Cette surface offrirait la possibilité de créer un triplex d’environ 282 m2 habitables bénéficiant de près de 190 m2 d’espaces extérieurs. Cet espace, disposant de la commercialité, est proposé au prix de 1 080 000 €.

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