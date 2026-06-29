Crédit immobilier : Les taux d’usure augmentent au 1er juillet, une bonne nouvelle pour les emprunteurs

Les taux d’usure augmentent légèrement au 1er juillet 2026. Une évolution qui pourrait faciliter l’accès au crédit immobilier malgré la récente hausse des taux de la BCE. Le point avec Vousfinancer.

Les taux d’usure pour le 3e trimestre ont été publiés au Journal Officiel le 26 juin pour une mise en application à partir du 1er juillet.

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Des taux d’usure en hausse sur toutes les durées pour le 3e trimestre 2026

Ces taux plafonds, calculés par la Banque de France en fonction des taux effectifs moyens effectivement pratiqués par les banques durant les 3 derniers mois, auxquels est ajoutée une marge d’un tiers, ressortent en hausse pour ce 3ème trimestre : de 0,07 point pour les prêts d’une durée inférieure à 10 ans, 0,09 point pour les prêts sur 10 à moins de 20 ans et 0,10 pour les prêts sur 20 ans et plus, durée la plus répandue.

« Cette hausse modérée des taux d’usure est une très bonne nouvelle en cette période de remontée des taux de crédit depuis le début de l’année, même si elle reste limitée. Nous craignions que les taux d’usure du 3e trimestre ne restent quasi-stables comme cela avait été le cas pour les précédents, ce qui aurait pu conduire à l’éviction du marché de davantage d’emprunteurs. Cette hausse de 0,10 devrait contribuer à maintenir la fluidité du marché du crédit », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Des taux immobiliers encore attractifs en juillet

Si la hausse des taux directeurs de la BCE de 25 points de base le 11 juin 2026 – une première depuis 2023 – invite à la prudence, plusieurs signaux de marché permettent d’anticiper des taux de crédit qui devraient rester attractifs dans les prochaines semaines

Le taux de l’OAT 10 ans, taux d’emprunt d’Etat, a reflué à 3,6 % après avoir dépassé les 4 % en mai. Le prix du Brent s’est quant à lui effondré à environ 72 dollars le baril, en repli de plus de 22 % sur le seul mois de juin, ce qui devrait peser favorablement sur l’inflation, actuellement à +2,4 % sur un an en France (INSEE, mai 2026). Enfin, les banques continuent à afficher une appétence commerciale marquée et cherchent encore à capter les dossiers avant la coupure estivale.

« Nous attendons dans les prochains jours la publication des nouveaux barèmes de juillet qui devraient être stables ou avec des hausses très limitées. Tous les signaux laissent penser que les conditions resteront attractives, avec de nouveaux d’usure qui ne devraient pas être un obstacle majeur, sauf pour certains profils plus âgés et empruntant sur des durées courtes. C’est donc le moment pour les emprunteurs de finaliser leurs projets et de déposer leurs dossiers avant la trêve estivale », conclut Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

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