France SCPI : La plateforme d’investissement en SCPI 100% digitale pour développer votre patrimoine

Article sponsorisé

France SCPI propose un parcours 100 % digital pour investir en SCPI, avec des outils d’aide à la décision et un accompagnement personnalisé.

L’investissement en SCPI séduit de plus en plus d’épargnants qui veulent accéder à l’immobilier. Et grâce à des outils d’analyse de plus en plus évolués, cette solution est devenue particulièrement intéressante pour développer son patrimoine.

Newsletter MySweetimmo

La SCPI, un investissement privilégié par les particuliers ?

La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) est une solution qui permet d’investir indirectement dans l’immobilier professionnel, où les épargnants acquièrent des parts d’un patrimoine composé notamment de bureaux, de commerces, d’entrepôts logistiques ou d’établissements de santé. Les loyers perçus sont ensuite redistribués sous forme de dividendes, sans que les associés aient à gérer les biens.

Une porte d’entrée vers l’immobilier dès 100 €

Si on dit souvent qu’il est possible d’ investir facilement en SCPI, c’est notamment parce que certaines sont disponibles dès 100 €, un montant bien inférieur à celui nécessaire pour acheter un bien immobilier en direct. Cette souplesse permet de constituer progressivement un patrimoine immobilier, avec pour les investisseurs la capacité d’investir au comptant, à crédit, via certains contrats d’assurance-vie, ou en démembrement de propriété.

Une gestion entièrement déléguée

Contrairement à un investissement immobilier classique, les associés n’ont pas à rechercher des locataires, gérer les loyers, suivre les travaux ou administrer les immeubles. En effet, la société de gestion prend en charge l’ensemble de ces missions, et cette délégation permet ainsi aux investisseurs de bénéficier des revenus potentiels de l’immobilier en évitant les contraintes administratives et opérationnelles.

Une diversification qui limite certains risques

Les SCPI investissent généralement dans de nombreux immeubles répartis sur différents secteurs d’activité, et parfois dans plusieurs pays européens. Cette mutualisation réduit l’exposition à un seul locataire, à un seul immeuble ou à une seule zone géographique. Ainsi, cette diversification est un levier intéressant pour répartir les risques liés aux vacances locatives ou aux difficultés rencontrées par un secteur immobilier spécifique.

Un placement de long terme

Même si les SCPI présentent plusieurs avantages, elles restent des placements immobiliers qui comportent des risques, le capital investi n’est pas garanti, et la valeur des parts peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Par ailleurs, précisons que la liquidité reste limitée puisque la revente dépend de l’existence d’acquéreurs. Les revenus distribués n’étant pas garantis et pouvant varier selon les loyers réellement encaissés, ce type d’investissement est généralement envisagé sur une durée d’au moins dix ans.

À lire aussi Comment utiliser un retrait d’assurance vie pour financer un achat immobilier ?

Créée en 2015, France SCPI développe une approche entièrement numérique destinée à rendre l’investissement en pierre papier plus accessible. La plateforme combine un accompagnement humain avec des outils digitaux et des contenus pédagogiques pour aider les épargnants à construire une stratégie adaptée à leurs objectifs.

Une plateforme 100 % digitale pensée pour les investisseurs

France SCPI propose un parcours de souscription entièrement dématérialisé. Après avoir créé leur profil, les utilisateurs peuvent obtenir un accompagnement personnalisé, sélectionner leurs SCPI puis signer électroniquement leur dossier. Une digitalisation qui simplifie grandement les démarches administratives, tout en conservant un haut niveau de sécurité durant tout le processus de souscription.

Des outils d’aide à la décision accessibles à tous

L’investissement en SCPI implique d’étudier différents indicateurs avant toute souscription. Pour faciliter les démarches, France SCPI met à disposition plusieurs outils qui permettent d’accompagner cette réflexion, où les investisseurs peuvent utiliser des outils comme :

Un comparateur de SCPI

Un simulateur d’investissement

Un classement des SCPI selon différents critères

Des fiches détaillées pour mieux comprendre chaque solution

Un accompagnement personnalisé selon chaque projet

Même si la plateforme privilégie l’autonomie, les investisseurs peuvent solliciter un conseiller pour échanger sur leur projet patrimonial. L’objectif consiste à analyser le profil de l’épargnant, ses objectifs, son horizon d’investissement ainsi que les différentes méthodes de souscription disponibles avant toute décision. Une démarche qui s’inscrit entièrement dans la mission de conseil en investissement financier assurée par France SCPI.

Une source d’information autour des SCPI

Enfin, au-delà de la souscription, France SCPI développe un contenu éditorial conséquent autour de l’univers des SCPI. Les clients peuvent accéder à des guides pédagogiques, des actualités de marché, des analyses, des vidéos, et bien d’autres contenus. Cette documentation, facile d’accès aux débutants, permet aux investisseurs de mieux comprendre le fonctionnement des SCPI, mais aussi leurs indicateurs de performance ou encore les différentes stratégies d’investissement à privilégier.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements