France SCPI : La plateforme d’investissement en SCPI 100% digitale pour développer votre patrimoine

France SCPI : La plateforme d’investissement en SCPI 100% digitale pour développer votre patrimoineArticle sponsorisé
France SCPI propose un parcours 100 % digital pour investir en SCPI, avec des outils d’aide à la décision et un accompagnement personnalisé.
L’investissement en SCPI séduit de plus en plus d’épargnants qui veulent accéder à l’immobilier. Et grâce à des outils d’analyse de plus en plus évolués, cette solution est devenue particulièrement intéressante pour développer son patrimoine.
La SCPI, un investissement privilégié par les particuliers ?
La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) est une solution qui permet d’investir indirectement dans l’immobilier professionnel, où les épargnants acquièrent des parts d’un patrimoine composé notamment de bureaux, de commerces, d’entrepôts logistiques ou d’établissements de santé. Les loyers perçus sont ensuite redistribués sous forme de dividendes, sans que les associés aient à gérer les biens.
Une porte d’entrée vers l’immobilier dès 100 €
Si on dit souvent qu’il est possible d’ investir facilement en SCPI, c’est notamment parce que certaines sont disponibles dès 100 €, un montant bien inférieur à celui nécessaire pour acheter un bien immobilier en direct. Cette souplesse permet de constituer progressivement un patrimoine immobilier, avec pour les investisseurs la capacité d’investir au comptant, à crédit, via certains contrats d’assurance-vie, ou en démembrement de propriété.
Une gestion entièrement déléguée
Contrairement à un investissement immobilier classique, les associés n’ont pas à rechercher des locataires, gérer les loyers, suivre les travaux ou administrer les immeubles. En effet, la société de gestion prend en charge l’ensemble de ces missions, et cette délégation permet ainsi aux investisseurs de bénéficier des revenus potentiels de l’immobilier en évitant les contraintes administratives et opérationnelles.
Une diversification qui limite certains risques
Les SCPI investissent généralement dans de nombreux immeubles répartis sur différents secteurs d’activité, et parfois dans plusieurs pays européens. Cette mutualisation réduit l’exposition à un seul locataire, à un seul immeuble ou à une seule zone géographique. Ainsi, cette diversification est un levier intéressant pour répartir les risques liés aux vacances locatives ou aux difficultés rencontrées par un secteur immobilier spécifique.
Un placement de long terme
Même si les SCPI présentent plusieurs avantages, elles restent des placements immobiliers qui comportent des risques, le capital investi n’est pas garanti, et la valeur des parts peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Par ailleurs, précisons que la liquidité reste limitée puisque la revente dépend de l’existence d’acquéreurs. Les revenus distribués n’étant pas garantis et pouvant varier selon les loyers réellement encaissés, ce type d’investissement est généralement envisagé sur une durée d’au moins dix ans.
Comment France SCPI démocratise l’investissement en SCPI ?
Créée en 2015, France SCPI développe une approche entièrement numérique destinée à rendre l’investissement en pierre papier plus accessible. La plateforme combine un accompagnement humain avec des outils digitaux et des contenus pédagogiques pour aider les épargnants à construire une stratégie adaptée à leurs objectifs.
Une plateforme 100 % digitale pensée pour les investisseurs
France SCPI propose un parcours de souscription entièrement dématérialisé. Après avoir créé leur profil, les utilisateurs peuvent obtenir un accompagnement personnalisé, sélectionner leurs SCPI puis signer électroniquement leur dossier. Une digitalisation qui simplifie grandement les démarches administratives, tout en conservant un haut niveau de sécurité durant tout le processus de souscription.
Des outils d’aide à la décision accessibles à tous
L’investissement en SCPI implique d’étudier différents indicateurs avant toute souscription. Pour faciliter les démarches, France SCPI met à disposition plusieurs outils qui permettent d’accompagner cette réflexion, où les investisseurs peuvent utiliser des outils comme :
- Un comparateur de SCPI
- Un simulateur d’investissement
- Un classement des SCPI selon différents critères
- Des fiches détaillées pour mieux comprendre chaque solution
Un accompagnement personnalisé selon chaque projet
Même si la plateforme privilégie l’autonomie, les investisseurs peuvent solliciter un conseiller pour échanger sur leur projet patrimonial. L’objectif consiste à analyser le profil de l’épargnant, ses objectifs, son horizon d’investissement ainsi que les différentes méthodes de souscription disponibles avant toute décision. Une démarche qui s’inscrit entièrement dans la mission de conseil en investissement financier assurée par France SCPI.
Une source d’information autour des SCPI
Enfin, au-delà de la souscription, France SCPI développe un contenu éditorial conséquent autour de l’univers des SCPI. Les clients peuvent accéder à des guides pédagogiques, des actualités de marché, des analyses, des vidéos, et bien d’autres contenus. Cette documentation, facile d’accès aux débutants, permet aux investisseurs de mieux comprendre le fonctionnement des SCPI, mais aussi leurs indicateurs de performance ou encore les différentes stratégies d’investissement à privilégier.