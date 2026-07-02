Immobilier golfe de Saint-Tropez : 100 logements neufs en projet à La Croix-Valmer

Promogim ouvre la commercialisation de L’Écrin à La Croix-Valmer. Cette résidence de 100 logements avec piscine s’implante dans une commune prisée du golfe de Saint-Tropez où les programmes neufs restent peu nombreux.

Le marché immobilier du golfe de Saint-Tropez continue d’attirer aussi bien les acquéreurs en résidence principale que les investisseurs. C’est dans ce contexte que Promogim lance la commercialisation de L’Écrin, un programme immobilier neuf situé à La Croix-Valmer, commune prisée du littoral varois.

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Un programme immobilier neuf au cœur de La Croix-Valmer

Implantée boulevard de Saint-Raphaël, la résidence prend place dans un quartier résidentiel situé à quelques minutes à pied du centre-ville, de ses commerces et de son marché provençal. Les plages sont accessibles en quelques minutes en voiture, tandis que le sentier du littoral se trouve également à proximité.

Le programme prévoit 100 logements, dont 75 proposés en accession libre. Les 25 autres logements sont destinés au logement social, avec 10 logements en Prêt Locatif Social (PLS) et 15 en Usufruit Locatif Social (ULS).

Conçue par le cabinet ABC Architectes Associés, la résidence adopte une architecture contemporaine inspirée des codes méditerranéens. Le projet prévoit également la conservation d’un pin existant ainsi que d’une partie des vignes présentes sur le terrain, autour d’un cœur d’îlot paysager.

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Une résidence pensée pour le confort et la qualité de vie

Les deux bâtiments, développés sur trois niveaux avec attique, accueilleront une piscine réservée aux résidents ainsi que des espaces verts intégrés au projet.

Les appartements bénéficieront d’une climatisation réversible et seront majoritairement traversants ou à double orientation. Tous disposeront d’un espace extérieur, qu’il s’agisse d’un jardin, d’une terrasse, d’une loggia ou d’un balcon.

Les logements situés en attique offriront de grandes terrasses. La résidence intégrera également la solution connectée TaHoma® de Somfy, qui permet de piloter certains équipements du logement depuis un smartphone.

Une offre allant du T2 au T4 pour habiter ou investir

L’offre comprend des appartements de deux à quatre pièces.

Les T2 afficheront des surfaces comprises entre 41 et 49 m², les T3 entre 59 et 77 m² et les T4 entre 75 et 103 m².

Cette diversité de logements permet de répondre à différents projets résidentiels dans une commune où l’offre de logements neufs demeure limitée.

« Avec « L’Écrin », nous avons souhaité proposer une résidence qui incarne pleinement l’art de vivre du golfe de Saint-Tropez. Son architecture élégante, ses espaces paysagers préservés et ses équipements, notamment la piscine, en font un lieu de vie privilégié, aussi agréable à l’année que pour profiter des beaux jours », souligne Pierre Abrial, Directeur de l’Agence du Var de Promogim.

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