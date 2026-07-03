Focus sur le regroupement de crédit avec trésorerie

Focus sur le regroupement de crédit avec trésorerieArticle sponsorisé
Le regroupement de crédits avec trésorerie peut permettre de financer des travaux tout en réduisant ses mensualités. Une solution à étudier de près pour mener à bien ses projets sans déséquilibrer son budget.
Le regroupement de crédit avec trésorerie est une bonne option pour faire des travaux chez soi sans déséquilibrer son budget. Lorsque les crédits (prêts personnels et renouvelables, crédits auto…) s’accumulent et laissent peu de marge de manœuvre, cela peut débloquer la situation. Explications.
Comment fonctionne le regroupement de crédit avec trésorerie ?
Le rachat de crédit avec trésorerie est une solution intéressante pour les foyers qui souhaitent récupérer du pouvoir d’achat tout en réalisant la rénovation de leur logement. Il consiste à regrouper les prêts déjà existants en un seul et à ajouter une somme pour financer les travaux.
L’opération permet de passer d’un grand nombre de paiements difficiles à gérer à une mensualité unique et moins élevée. La réduction de la mensualité peut être de 40 à 60 % selon les cas en échange d’un allongement de la durée du prêt. Cette solution a deux avantages :
- Une simplification de la gestion de son budget ;
- la possibilité de concrétiser des projets.
Il peut donc être judicieux de se questionner avec un courtier comme Meilleurtaux pour trouver l’option la mieux adaptée à sa situation.
Quelles sont les conditions d’éligibilité ?
Plusieurs critères sont pris en compte lors d’un regroupement de crédit avec trésorerie. La situation professionnelle est importante. Plusieurs catégories sont éligibles à condition que la situation financière soit stable :
- Les fonctionnaires ;
- les salariés en CDI ;
- les indépendants et les travailleurs non salariés (TNS) avec une ancienneté de deux ans au minimum ;
- les retraités avec une pension suffisante et stable.
Le foyer doit également avoir un taux d’endettement inférieur à 35 % et disposer d’un historique de crédit exempt d’incidents de paiement.
Quels sont les travaux pouvant être financés par un regroupement de crédit avec trésorerie ?
Le regroupement de crédit avec trésorerie peut concerner aussi bien d’amples travaux de rénovation que des petits aménagements. Voici les principaux chantiers qui peuvent être financés par ce biais :
- La rénovation intérieure d’un logement ;
- la construction d’une extension ;
- des travaux d’isolation au niveau des murs, du toit ou des fenêtres ;
- une rénovation énergétique importante (pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, chaudière…) ;
- une mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite ;
- des réparations après un sinistre (inondations, incendie, orage…) ;
- l’aménagement de combles ou d’un garage ;
- l’installation d’équipements électroménagers ou domotiques (appareils connectés, dispositifs intelligents…).
La plupart du temps, les bénéficiaires du rachat de crédit peuvent utiliser librement la trésorerie qui y est associée. Il n’arrive que rarement que les prêteurs demandent des justificatifs.
Cas pratique : un couple de propriétaires avec un projet de rénovation
Sandrine et Julien, 38 et 41 ans, mariés avec deux enfants en bas âge, tous deux salariés en CDI dans le secteur privé :
Statut professionnel : employés de bureau en CDI.
Revenus du foyer : 4 200 €.
Situation d’endettement : ils remboursent un prêt immobilier (112 000 € restant dû) ainsi que 4 crédits à la consommation contractés au fil des années (une LOA voiture, un prêt auto, un prêt travaux et un crédit renouvelable) pour 32 400 € restant dû. Mensualité globale : 2 280 €.
Projet : intégrer 10 000 € de trésorerie au regroupement pour financer une rénovation de salle de bain et une isolation thermique.
Leur taux d’endettement actuel de 54 % pèse lourdement sur leurs finances mensuelles et les empêche d’accéder à tout nouveau financement. Le regroupement leur permet de tout consolider en un seul prêt, trésorerie incluse, tout en allégeant significativement leur mensualité.
|Situation
|Avant regroupement
|Après regroupement
|Revenus mensuels du foyer
|4 200 €
|4 200 €
|Crédits immobiliers
|1 prêt immobilier
|Inclus dans le regroupement
|Capital immobilier restant dû
|112 000 €
|Crédits consommation
|4 crédits (LOA, auto, travaux, renouvelable)
|Repris dans un seul prêt
|Capital conso restant dû
|32 400 €
|Trésorerie
|Aucune
|10 000 € intégrés
|Total des mensualités
|2 280 €
|1 030 €
|Taux d’endettement
|54 %
|25 %
|Montant du nouveau prêt
|154 400 €
|Durée
|20 ans
|TAEG
|5,13 %
|Coût total du crédit
|92 800 €
|Gain mensuel
|+ 1 250 €
Source : données de simulation Meilleurtaux
Grâce au regroupement de crédits, Sandrine et Julien font passer leur taux d’endettement de 54 % à 25 % et récupèrent 1 250 € de pouvoir d’achat par mois, tout en disposant immédiatement des 10 000 € nécessaires à leurs travaux de rénovation.