Crédit immobilier : Taux stables et demandes de prêt en hausse, l’été s’annonce bien !

Avec des taux de crédit qui se stabilisent, des taux d’usure qui ont légèrement augmenté pour le 3e trimestre, le reflux de l’inflation et des tensions obligataires et une demande de crédit soutenue, l’été s’annonce sous les meilleurs auspices pour ceux qui ont un projet immobilier. Le point avec Vousfinancer.

Après une relative stabilité au mois de juin, la quasi-totalité des banques laissent à nouveau leurs barèmes inchangés pour le mois de juillet. Seule une banque augmente ses taux de 0,05 % quand une autre les baisse de 0,20 point en moyenne. Bonne nouvelle : l’offre à taux unique à 3,10 % sur 10 à 20 ans et 3,20 % sur 21 à 25 ans est reconduite pour le mois de juillet.

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Stabilité des taux de crédit en juillet

Cette stabilité des taux est liée à plusieurs facteurs : la baisse du taux d’emprunt d’Etat à 10 ans, passé de 4 % en mai à moins de 3,60 % début juillet et le reflux de l’inflation, désormais à 1,8 % en juin contre 2,4 % en mai, dans le sillage de la baisse du prix du pétrole de 20 % sur le mois de juin. Il faut également noter l’appétence commerciale des banques qui cherchent encore à capter les dossiers avant un mois d’août traditionnellement plus calme.

« La hausse des taux de la BCE avait été anticipée et n’a finalement pas eu d’impact sur les barèmes des banques qui ont fait le choix de ne pas la répercuter et de continuer à proposer des taux attractifs. Pour ceux qui ont un projet immobilier, il est actuellement possible de négocier de très bonnes conditions de financement, les banques souhaitant profiter de la reprise de la demande pour capter des dossiers de crédit durant l’été », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

« D’ailleurs, mieux vaut actuellement anticiper et déposer son dossier de crédit dans les temps, en raison du risque d’allongement des délais de traitement à cause des congés estivaux », complète-t-elle.

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Une demande de crédits soutenue au mois de juin

Après un mois de mai très calme, notamment en raison des nombreux jours fériés, le mois de juin a été très dynamique avec une hausse des demandes de prêt de 25 % sur un mois et une hausse des montants de crédits intermédiés de 33 %. Au total sur le 1er semestre, les demandes de prêts sont en augmentation de 7 % par rapport 2025 et les montants de crédits intermédiés de 10 %.

« Le premier semestre 2026 a été globalement dynamique mais en dents de scie, avec des mois bien meilleurs qu’en 2025 comme au premier trimestre, et d’autres plus calmes. Mais globalement le niveau d’activité reste soutenu et cela devrait se poursuivre en juillet, malgré les premiers départs en congés » analyse Julie Bachet.

« Le maintien des bonnes conditions de financement et la reconduction des offres spéciales et prêts aidés témoignent de la volonté des banques de ne pas casser le marché en augmentant les taux, à un moment où la demande reste dynamique, dans un contexte économique et géopolitique qui certes s’améliore mais reste encore incertain » explique Sandrine Allonier.

Ainsi au global, en juin, le taux moyen des prêts principaux accordés est de 3,33 % toutes durées confondues, mais celui incluant tous les prêts à taux bonifiés et prêts aidés tombe à 2,46 % en moyenne, montrant bien l’impact positif de ce type de prêt.

Des taux d’usure en légère hausse pour le 3e trimestre

Bonne nouvelle : les taux d’usure pour le 3e trimestre ressortent en hausse pour ce 3ème trimestre, ce qui devrait contribuer à maintenir la fluidité du marché : 4,07 % (+ 0,07 point) pour les prêts d’une durée inférieure à 10 ans, 4,57 % (+ 0,09 point) pour les prêts sur 10 à moins de 20 ans et 5,29 % (+ 0,10 point) pour les prêts sur 20 ans et plus, durée la plus répandue.

« Ce premier semestre se termine très bien, avec un bon niveau d’activité et une volonté intacte des banques de prêter. Pour ceux qui ont un projet immobilier, il y a actuellement une bonne fenêtre de tir avant un second semestre plus incertain » conclut Julie Bachet.

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