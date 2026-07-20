Immobilier 2ᵉ trimestre 2026 : Où signe-t-on le plus rapidement un compromis de vente ?
Selon l’Observatoire Interkab qui s’appuie sur les retours de plus de 8 500 agences indépendantes, à Montpellier, Lille ou Marseille, un bien correctement estimé continue de trouver preneur en moins de 100 jours.
Au deuxième trimestre 2026, les délais de signature des compromis de vente s’établissent à 116 jours en moyenne en France, soit 9 jours de plus qu’au trimestre précédent, selon le dernier Observatoire Interkab.
Derrière cette moyenne, les écarts entre grandes villes restent marqués, révélateurs de dynamiques locales contrastées. Si les délais s’allongent légèrement au niveau national, certaines métropoles continuent d’afficher un marché particulièrement fluide, avec des compromis signés en moins de 100 jours.
Top 10 des grandes villes où les compromis se signent le plus vite au 2ᵉ trimestre 2026
- Montpellier : 86 jours (+3 jours)
- Lille : 97 jours (+10 jours)
- Nice : 98 jours (-1 jour)
- Marseille : 99 jours (+2 jours)
- Bordeaux : 111 jours (+3 jours)
- Nantes : 112 jours (+10 jours)
- Strasbourg : 112 jours (-4 jours)
- Lyon : 122 jours (+11 jours)
- Paris : 126 jours (+21 jours)
- Toulouse : 134 jours (+25 jours)
Montpellier conserve sa place de marché le plus fluide parmi les grandes métropoles françaises, avec un compromis signé en moins de trois mois en moyenne.
Lille, Nice et Marseille confirment également leur dynamisme en restant sous la barre des 100 jours. À l’inverse, Toulouse enregistre désormais le délai le plus long (134 jours), devant Paris (126 jours) et Lyon (122 jours), où les délais de commercialisation restent plus élevés.
Une activité qui accélère partout en France
Si les délais s’allongent légèrement, c’est aussi parce que le marché poursuit sa reprise. Au deuxième trimestre 2026, 69 062 compromis de vente ont été signés, soit 41 % de plus qu’au premier trimestre. Toutes les grandes régions participent à cette dynamique, avec des progressions comprises entre +29 % en Île-de-France et +38 % en Occitanie.
- Occitanie : +38 %
- Provence-Alpes-Côte d’Azur : +37 %
- Auvergne-Rhône-Alpes : +34 %
- Nouvelle-Aquitaine : +30 %
- Île-de-France : +29 %
Cette accélération se retrouve également dans les principales métropoles françaises. Nantes (+47 %) enregistre la plus forte progression du nombre de compromis signés, devant Bordeaux (+44 %), Marseille (+39 %), Lyon (+38 %), Paris (+29 %) et Toulouse (+27 %).
« Les données du deuxième trimestre confirment que le marché immobilier poursuit sa reprise. L’augmentation du nombre de compromis signés dans toutes les régions témoigne d’un retour progressif des acquéreurs. Cette dynamique peut mécaniquement allonger les délais de signature, sans remettre en cause la fluidité des marchés les plus attractifs. À Montpellier, Lille ou Marseille, un bien correctement estimé continue de trouver preneur en moins de 100 jours», précise Olivier Bugette, CEO La Boîte Immo.