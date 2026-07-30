Immobilier Uzès : Dix ans de restauration pour redonner vie à une demeure du XVIIIᵉ siècle

À deux pas du Duché d’Uzès, cette demeure du XVIIIᵉ siècle restaurée pendant près de dix ans est mise en vente par Janssens Immobilier 2,35 millions d’euros. Son jardin arboré de 1 300 m² en hypercentre, son DPE B et ses prestations patrimoniales en font un bien rare.

À quelques pas du Duché d’Uzès, une demeure du XVIIIᵉ siècle est proposée à la vente par Janssens Immobilier Knight Frank pour 2,35 millions d’euros.

Restaurée pendant près de dix ans, elle se distingue par un vaste jardin arboré de 1 300 m² en plein centre historique et par une performance énergétique peu commune pour un bâtiment de cette époque.

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Une adresse exceptionnelle au cœur du centre historique d’Uzès

Installée dans le secteur sauvegardé d’Uzès, la propriété bénéficie d’un emplacement particulièrement recherché. Elle se trouve à proximité immédiate du Duché, dont le château est toujours occupé par la famille de Crussol d’Uzès, héritière du premier duché de France par ordre de préséance.

Cette situation permet de profiter à pied de l’ensemble des atouts du centre ancien, entre patrimoine, commerces et animation, tout en bénéficiant d’un environnement résidentiel préservé.

La maison développe 422 m² habitables. Elle comprend cinq chambres, dont deux vastes suites, ainsi qu’un appartement indépendant en rez-de-jardin pouvant accueillir des invités ou du personnel. Un garage complète l’ensemble.

Dix ans de restauration entre patrimoine et performance énergétique

La rénovation s’est étalée sur près de dix ans avec l’objectif de préserver le caractère de la demeure tout en améliorant son confort.

Les éléments anciens, comme les cheminées d’époque, les parquets et les sols en travertin, ont été conservés. Ils cohabitent avec des équipements plus contemporains, intégrés avec discrétion.

L’un des aspects les plus remarquables reste son classement énergétique. Malgré son ancienneté, la propriété affiche un DPE B, grâce notamment à une pompe à chaleur, un plancher chauffant sous les sols en travertin, des menuiseries en bois et en fer équipées de double vitrage sécurisé ainsi qu’un raccordement à la fibre optique.

Un jardin de 1 300 m², une rareté en plein centre-ville

En cœur de ville, disposer d’un terrain de cette superficie constitue un bien peu courant. Le jardin clos de 1 300 m² accueille une orangerie aménagée dans une ancienne serre, une cour intérieure pavée ainsi qu’un puits centenaire relié à une cuve de stockage de 6 m³.

La parcelle est également constructible et piscinable. Un second puits est accessible à l’intérieur même de la demeure, sous l’escalier principal.

Ce vaste espace extérieur participe à la singularité du bien dans un centre historique où les grandes propriétés avec jardin restent particulièrement rares.

« Associer un niveau de restauration technique de cette qualité à un jardin de 1 300 m² à quelques mètres du Duché d’Uzès constitue une configuration particulièrement recherchée et rare sur le marché », indique Myriem de Poncins, directrice de l’agence Janssens Immobilier d’Uzès.

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