Canicule : Avez-vous le droit d’installer une climatisation sur votre balcon ?

Peut-on installer librement une climatisation sur son balcon ? Accord de la copropriété, mairie, nuisances et sanctions : les règles à connaître.

Face aux fortes chaleurs, installer une climatisation dans son appartement peut devenir une priorité. Mais en copropriété, poser une unité extérieure sur un balcon peut nécessiter l’accord de l’assemblée générale et une déclaration préalable en mairie. Voici les règles à vérifier avant de lancer les travaux.

La température grimpe dans votre logement et vous envisagez de faire installer une climatisation au plus vite ? Attention à ne pas agir dans la précipitation.

Même lorsque l’unité extérieure est posée sur votre balcon, l’installation peut modifier l’apparence de l’immeuble, nécessiter le percement d’un mur ou toucher une partie commune. Dans ces situations, l’accord de la copropriété doit être obtenu avant les travaux.

Avant même de choisir l’appareil, il peut aussi être utile de vérifier les travaux à réaliser avant d’installer une climatisation. Une meilleure isolation, une ventilation adaptée ou des protections solaires peuvent limiter la surchauffe et réduire les besoins de rafraîchissement.

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Peut-on installer librement une climatisation sur son balcon ?

Pas automatiquement. Tout dépend d’abord du statut juridique du balcon. Celui-ci peut être une partie privative, une partie commune ou une partie commune dont un copropriétaire possède la jouissance exclusive. La réponse se trouve dans le règlement de copropriété.

Selon l’Agence nationale pour l’information sur le logement, aucune autorisation de l’assemblée générale n’est nécessaire lorsque l’unité extérieure est installée sur une partie réellement privative sans modifier l’aspect extérieur de l’immeuble. Cette situation reste toutefois assez limitée dans la pratique.

Même posé sur un balcon, l’appareil peut être visible depuis la rue ou les immeubles voisins. Son installation peut aussi nécessiter une fixation sur la façade, un percement du mur extérieur ou le passage de canalisations dans un élément commun.

Le fait que le balcon soit réservé à votre usage ne signifie donc pas nécessairement que vous pouvez y réaliser tous les travaux souhaités.

Avant de demander un devis, il faut lire le règlement de copropriété et vérifier :

la qualification du balcon ;

la nature privative ou commune de la façade ;

les règles relatives à l’aspect extérieur de l’immeuble ;

l’existence d’une interdiction concernant les climatiseurs ;

les éventuelles installations déjà autorisées dans la résidence.

Dans quels cas l’accord de la copropriété est-il obligatoire ?

L’autorisation de l’assemblée générale est nécessaire dès que l’installation affecte une partie commune ou modifie l’aspect extérieur de l’immeuble.

C’est notamment le cas lorsque le projet prévoit :

de percer un mur extérieur ;

de fixer l’unité sur la façade ;

d’accrocher l’appareil à un garde-corps commun ;

de faire passer des câbles ou des canalisations dans une partie commune ;

d’installer un boîtier visible depuis l’extérieur ;

de modifier l’apparence du balcon ou de la façade.

L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément l’autorisation donnée à un copropriétaire de réaliser, à ses frais, des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. Les travaux doivent également rester conformes à la destination de celui-ci.

Le copropriétaire ne doit donc pas se contenter d’informer le syndic une fois l’appareil posé. Lorsque l’autorisation est nécessaire, elle doit être obtenue avant le commencement des travaux.

Le syndic ne peut pas non plus donner seul son accord à la place des copropriétaires. Le projet doit être inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale et soumis au vote.

Ce type d’équipement s’inscrit plus largement dans la nécessité d’adapter les copropriétés aux fortes chaleurs, tout en respectant les règles collectives de l’immeuble.

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Quelle majorité faut-il obtenir en assemblée générale ?

L’installation d’une climatisation affectant les parties communes ou l’aspect extérieur doit normalement être approuvée à la majorité de l’article 25.

Cette majorité correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires, qu’ils soient présents, représentés, absents ou qu’ils aient voté par correspondance.

Si le projet ne recueille pas cette majorité, mais obtient au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée peut procéder immédiatement à un second vote. La résolution est alors soumise à la majorité simple de l’article 24, comme le prévoit l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La présence d’autres climatiseurs dans l’immeuble ne dispense pas automatiquement de demander une autorisation. Elle peut toutefois faciliter les discussions si un modèle, une couleur ou un emplacement ont déjà été retenus pour préserver l’harmonie de la façade.

Faut-il également demander une autorisation à la mairie ?

Lorsque l’installation modifie l’aspect extérieur du bâtiment, une déclaration préalable de travaux doit, en principe, être déposée auprès de la mairie.

L’autorisation de la copropriété et l’autorisation d’urbanisme sont deux démarches différentes. L’accord de l’assemblée générale ne remplace pas la décision de la commune. À l’inverse, une autorisation délivrée par la mairie ne permet pas de contourner le règlement de copropriété.

L’ANIL recommande de consulter le service urbanisme de la commune lorsque l’unité extérieure est installée sur une façade, un balcon, une terrasse ou dans un jardin et qu’elle modifie l’apparence du bâtiment. Le formulaire officiel de déclaration préalable de travaux est accessible sur le site de l’administration française.

Des contraintes supplémentaires peuvent s’appliquer :

dans un secteur protégé ;

à proximité d’un monument historique ;

dans une résidence soumise à des prescriptions architecturales ;

lorsque le plan local d’urbanisme encadre les équipements visibles en façade.

Il est donc préférable d’interroger la mairie avant de commander définitivement l’appareil.

Pour obtenir un vote, le propriétaire doit demander au syndic d’inscrire son projet à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Une simple phrase indiquant « installation d’une climatisation » risque de ne pas suffire. Plus le dossier est précis, plus les copropriétaires peuvent évaluer les conséquences du projet.

L’ANIL recommande de transmettre au syndic une demande écrite, un devis professionnel et les documents fournis par l’installateur.

Le dossier peut notamment comprendre :

l’emplacement exact de l’unité extérieure ;

des photographies ou un photomontage ;

les dimensions de l’appareil ;

sa couleur ;

son niveau sonore ;

le système de fixation prévu ;

le parcours des câbles et des conduits ;

le mode d’évacuation des condensats ;

les dispositifs destinés à limiter les vibrations.

Il est également utile de préciser qui prendra en charge les travaux, l’entretien de l’équipement et la réparation d’éventuelles dégradations.

Un appareil discret, installé au sol derrière un garde-corps et équipé de supports antivibratiles aura généralement plus de chances d’être accepté qu’un bloc fixé au milieu d’une façade.

Quelles règles respecter pour éviter les nuisances sonores ?

L’autorisation de la copropriété ne donne pas le droit de gêner les voisins.

Le fonctionnement d’une unité extérieure peut provoquer un bruit continu, un souffle ou des vibrations transmis à la structure de l’immeuble. Or, les nuisances sonores figurent déjà parmi les principales causes de conflits entre voisins en copropriété.

Pour réduire les risques, il est conseillé :

d’éloigner l’appareil des fenêtres et des chambres voisines ;

de ne pas le placer dans un angle susceptible d’amplifier le bruit ;

d’utiliser des supports antivibratiles ;

de choisir un modèle dont le niveau sonore extérieur est limité ;

de faire entretenir régulièrement l’équipement ;

d’éviter tout écoulement des condensats vers le balcon du dessous ou les parties communes.

Un équipement peut être contesté lorsqu’il provoque un trouble anormal de voisinage, même s’il a été autorisé par la copropriété. L’intensité, la durée, la répétition du bruit et le contexte local sont notamment pris en compte pour apprécier la gêne. Ces règles sont détaillées dans la fiche officielle consacrée aux bruits et troubles anormaux de voisinage

Que risque-t-on en installant une climatisation sans autorisation ?

Installer une climatisation avant le vote de l’assemblée générale constitue un pari risqué.

Le syndicat des copropriétaires peut demander au propriétaire de déposer l’appareil et de remettre la façade ou les parties communes dans leur état initial. Le démontage peut être ordonné sous astreinte, ce qui signifie qu’une somme peut être due pour chaque jour de retard dans l’exécution de la décision.

Le propriétaire peut alors devoir financer :

l’achat et la première installation ;

le démontage de l’équipement ;

la réparation des trous ou des fixations ;

la remise en état de la façade ;

les éventuels frais de procédure.

Une régularisation a posteriori peut être demandée, mais l’assemblée générale reste libre de refuser le projet. Elle peut notamment s’y opposer si l’installation ne respecte pas le règlement, porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble ou crée des nuisances.

Mieux vaut donc attendre l’ensemble des autorisations avant de verser un acompte définitif à l’installateur.

Un locataire peut-il installer une climatisation fixe ?

Un locataire ne peut pas décider seul d’installer une climatisation fixe nécessitant un percement, une fixation ou une transformation du logement.

Il doit d’abord obtenir l’accord écrit de son propriétaire. L’ANIL rappelle que l’autorisation du bailleur est nécessaire pour modifier le logement ou ses équipements. À défaut, le propriétaire peut notamment demander une remise en état. Retrouvez les règles applicables aux travaux réalisés par un locataire

Lorsque le logement se trouve dans une copropriété, c’est ensuite au propriétaire de solliciter les autorisations nécessaires auprès du syndic, de l’assemblée générale et, le cas échéant, de la mairie.

Une climatisation mobile ne comportant pas d’unité extérieure et ne nécessitant aucun percement est plus simple à installer. Son utilisation doit toutefois rester compatible avec le règlement de l’immeuble et ne pas provoquer de nuisance excessive.

Que vérifier avant de signer le devis ?

Avant de faire installer une climatisation en copropriété, cinq vérifications sont indispensables :

Consulter le règlement de copropriété pour connaître le statut du balcon et les restrictions applicables. Déterminer si les travaux touchent une partie commune ou modifient l’apparence extérieure. Obtenir le vote de l’assemblée générale lorsque l’autorisation de la copropriété est requise. Contacter la mairie pour vérifier si une déclaration préalable doit être déposée. Choisir un emplacement limitant le bruit, les vibrations et l’écoulement des condensats.

En période de fortes chaleurs, la tentation de faire poser l’appareil immédiatement est compréhensible. Mais quelques semaines de démarches peuvent éviter un refus, un conflit avec les voisins ou un démontage coûteux.

Poser une climatisation sur son balcon ne dispense donc pas automatiquement de toute autorisation. Dès que l’installation affecte une partie commune ou modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, le passage par l’assemblée générale devient indispensable.

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