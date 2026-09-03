Nomination : Evoriel confie Lamy et Oralia à Jean-Baptiste Miguaise

Le groupe d’administration de biens crée une direction générale dédiée à ses services aux particuliers. L’ancien dirigeant de Suez et d’Emeis pilotera les réseaux Lamy et Oralia et leurs quatre métiers.

Jean-Baptiste Miguaise prend la tête des activités d’Evoriel destinées aux particuliers. Le dirigeant de 53 ans pilotera les métiers de syndic de copropriété, de gestion locative, de location et de transaction exercés sous les enseignes Lamy et Oralia. Il entre également au comité de direction du groupe.

Cette nomination intervient alors qu’Evoriel revendique une hausse de 20 % de son chiffre d’affaires et un doublement de ses résultats opérationnels en deux ans. Le groupe ne précise toutefois ni les montants concernés ni l’indicateur exact retenu pour mesurer ses résultats opérationnels.

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Lamy et Oralia réunis sous une même direction

Le périmètre confié à Jean-Baptiste Miguaise place sous une responsabilité unique les principaux services d’Evoriel aux particuliers : gérer une copropriété ou un logement loué, mettre un bien en location ou accompagner une transaction. Pour les clients comme pour les professionnels des réseaux Lamy et Oralia, l’enjeu sera donc très concret : coordonner ces métiers et améliorer leur fonctionnement au quotidien.

Cette organisation prolonge la structuration d’un groupe devenu indépendant après la cession par Nexity de ses services aux particuliers à Bridgepoint pour 440 millions d’euros en 2024. Evoriel dit aujourd’hui accompagner environ un million de clients.

« Jean-Baptiste Miguaise connaît les organisations de services en réseau et sait les faire progresser. Son expérience de la transformation, son sens du terrain et sa capacité à embarquer les équipes seront précieux pour accélérer le développement de nos activités et offrir à nos clients un accompagnement toujours plus proche de leurs attentes », déclare Erwan Dupuy, président-directeur général d’Evoriel.

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Evoriel revendique deux années de forte croissance

Le changement de gouvernance accompagne une phase d’expansion. Selon le groupe, son chiffre d’affaires a progressé de 20 % et ses résultats opérationnels ont doublé en deux ans. Faute de données financières détaillées dans le communiqué, il n’est pas possible d’évaluer le niveau de départ, le montant atteint ou la contribution respective des différentes activités.

Evoriel veut poursuivre sa croissance organique et externe, étoffer sa plateforme de services et accélérer sa feuille de route technologique. Le groupe avait déjà élargi son positionnement numérique avec son entrée au capital de Bien’ici et au conseil d’administration du portail en 2024.

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Un parcours dans les services, de Suez à Emeis

Ingénieur diplômé de l’ESTP et titulaire d’un master en stratégie et management des organisations de l’IFG, Jean-Baptiste Miguaise a commencé sa carrière en Argentine comme conducteur de travaux expatrié chez Alstom Power.

Il rejoint Suez en 1999 et y occupe pendant vingt-cinq ans des fonctions de direction locales, régionales et nationales, ainsi que plusieurs responsabilités transverses. Nommé senior vice-président Transformation du groupe en 2022, il passe chez Emeis en 2024 comme directeur des opérations médico-sociales. En 2025, il prend la direction des opérations de l’ensemble des activités françaises d’Emeis, avant de rejoindre Evoriel.

Une gouvernance organisée autour de trois pôles

Evoriel structure ses activités autour de trois ensembles. Les services aux particuliers sont portés par Lamy et Oralia. Les services aux investisseurs institutionnels s’appuient sur Richardière et Terranae. Enfin, la plateforme de services immobiliers comprend notamment Bélier Assurances, pour le courtage en assurances, et KoproWatt Energies, pour le courtage en énergie.

L’arrivée de Jean-Baptiste Miguaise intervient quelques mois après les nominations d’Alexandra Medioni à l’Expérience Client et au Développement et de Marie-Laure Vaganay à la Communication.

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