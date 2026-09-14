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Honoraires, sélection des biens, accès aux ventes confidentielles, suivi à distance… Les critères pour choisir un chasseur immobilier à Paris en 2026, avec un tour d’horizon des cabinets et un focus sur Home Select.

Acheter un appartement dans la capitale demande du temps, de la réactivité et une bonne connaissance des prix par arrondissement. Sur un marché tendu où les biens de qualité se négocient en quelques jours, voire quelques heures, les acquéreurs ont du mal à organiser des visites compatibles avec leurs horaires de travail. Dans ce contexte, déléguer la recherche à un professionnel devient une option concrète. Ce guide explique comment fonctionne ce type d’accompagnement, décrit le marché actuel et répond à la question centrale : qui sont les meilleurs chasseurs immobiliers à Paris en 2026 ?

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Pourquoi déléguer sa recherche immobilière parisienne en 2026 ?

Chercher un logement à Paris prend du temps et demande une veille régulière. Les acquéreurs doivent surveiller les portails immobiliers, contacter les agences de quartier, se libérer en journée pour visiter et formuler une offre d’achat solide dans des délais courts. Mandater un chasseur immobilier à Paris permet de confier cette charge à un spécialiste dont c’est le métier.

Ce professionnel de l’immobilier agit comme un filtre. Il ne retient que les biens répondant aux critères définis au démarrage de la mission. Pour situer le cadre juridique de cette profession, la fiche Immobilier : Qu’est-ce qu’un chasseur immobilier ? rappelle une distinction utile : contrairement à l’agent immobilier, qui détient un mandat de vente, le chasseur travaille sous mandat de recherche et défend uniquement les intérêts de l’acheteur. Il doit être titulaire d’une carte professionnelle T, ou rattaché comme mandataire à un titulaire, en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet.

En 2026, l’apport principal de ces professionnels tient à leur accès au marché caché (off-market). Une partie des transactions se conclut avant la diffusion publique d’une annonce, grâce au réseau entretenu avec les conciergeries, les syndics de copropriété et les confrères du secteur. Pour situer ce service dans le contexte du marché francilien, la synthèse Immobilier Île-de-France : une reprise mesurée en 2025 selon les Notaires donne les repères publiés par les Notaires du Grand Paris : près de 125 000 ventes de logements anciens en 2025, soit +13 % sur un an mais un niveau qui reste historiquement bas, et un prix moyen de 9 600 €/m² pour les appartements parisiens.

À retenir : le chasseur immobilier intervient sous mandat de recherche pour le seul compte de l’acheteur et lui ouvre l’accès aux biens vendus avant diffusion publique, là où l’agent immobilier défend les intérêts du vendeur.

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Pour décrire un cycle d’acquisition complet, l’examen d’un cabinet en activité depuis plusieurs années donne des repères concrets. Le fonctionnement de Home Select montre comment le métier s’organise autour d’indicateurs chiffrés.

Fondée en 2011, Home Select s’appuie sur une équipe de 16 chasseurs dédiés au marché parisien, du premier achat au bien de prestige. En quinze ans, cette structure indique avoir accompagné plus de 1 200 clients, avec une note de 4,8/5 sur Google (130+ avis) et un taux de 96 % de satisfaction client. Sur le plan opérationnel, le tri des biens en amont vise à limiter les visites inutiles : l’acquéreur réalise en moyenne 3 visites physiques avant de formuler une offre d’achat. Le périmètre d’intervention couvre l’ensemble des arrondissements parisiens.

Le mode de facturation est fixé à l’avance. Deux formules existent : l’offre Exclusive, à 2,5 % du prix d’achat (minimum de 10 000 € TTC, facturés 100 % au succès), et, pour les projets de 2 millions d’euros et plus, l’offre Confidentielle à 1,5 % du prix d’achat : même accompagnement intégral, mais uniquement des biens off-market, toujours 100 % au succès. Ces honoraires sont en partie compensés par la négociation obtenue : le cabinet fait état en moyenne d’une négociation de 6 % sur le prix affiché. L’accès au marché repose sur un réseau de 15 000 agents, notaires et syndics, avec une veille quotidienne de plus de 100 biens off-market. Sur le segment haut de gamme, 15 à 25 % des transactions se concluent hors des circuits de publication classiques. Enfin, membre de la Fédération des Chasseurs Immobiliers (FCI), le cabinet propose un accompagnement en six langues, pour une clientèle composée à 30 % d’expatriés.

À retenir : chez Home Select, 16 chasseurs et un réseau de 15 000 professionnels permettent de ramener le parcours d’achat à 3 visites en moyenne avant offre, pour une négociation moyenne de 6 % sur le prix affiché.

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Comparatif 2026 : les cabinets de recherche immobilière présents à Paris

Le marché de la recherche immobilière parisienne réunit plusieurs cabinets aux offres différentes. Connaître ces écarts aide à confier son projet au bon interlocuteur. Mon Chasseur Immo s’appuie sur une approche numérisée, avec un espace client pour suivre les actions de recherche et un département dédié à l’immobilier de prestige. De leur côté, des structures comme Home Catcher mettent en avant un ancrage local et une relation de proximité. Homelike Home intervient sur l’acquisition de résidences principales et sur l’investissement locatif, avec une présence dans plusieurs régions. Je Rêve d’une Maison ajoute à la recherche des prestations de courtage en crédit et de suivi de travaux.

Le tableau suivant récapitule les principaux cabinets de recherche immobilière actifs à Paris en 2026.

Marque Présence géographique Rémunération Home Select Paris Au succès Mon Chasseur Immo National Au succès Homelike Home Paris et grandes métropoles Au succès Home Catcher Paris et IDF Au succès Je Rêve d’une Maison Paris Au succès

À retenir : la plupart des cabinets parisiens sont rémunérés au succès, la différence se jouant sur le périmètre géographique couvert et les prestations associées à la recherche.

L’usage veut qu’une visite sur place précède toute offre d’achat. Pourtant, certaines acquisitions se concluent aujourd’hui sans que l’acheteur ait visité le bien lui-même, la signature pouvant se faire par procuration ou à distance. Ce cas de figure concerne surtout les investisseurs, les personnes en mobilité géographique et les expatriés qui préparent leur installation en France.

Déléguer cette étape à un professionnel présent sur place limite les risques. Le chasseur remplace l’acquéreur : il réalise les pré-visites et rédige des comptes rendus détaillés. Ces dossiers intègrent des vidéos, des plans côtés, la lecture des procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété, ainsi qu’une évaluation de l’environnement immédiat (bruit, ensoleillement, activité du quartier).

Cette méthode de recherche demande de la confiance : le travail technique du chasseur remplace le jugement direct de l’acheteur sur le bien. La maîtrise des démarches administratives et de la fiscalité applicable aux non-résidents compte alors beaucoup dans la réussite du projet.

À retenir : un achat sans visite repose sur les pré-visites et les comptes rendus détaillés du chasseur, qui documentent le bien, sa copropriété et son environnement à la place de l’acheteur.

Avis client (Bartlomiej P., avis publié sur Google le 17 février 2026) : « Je recommande vivement les services de Home Select – Chasseur Immobilier, et tout particulièrement Madame Catherine. Dès le premier contact, elle a fait preuve d’un grand professionnalisme, d’une excellente connaissance du marché et d’un réel engagement. Elle a pris le temps d’écouter attentivement mes besoins et mes attentes concernant l’achat d’un appartement, en posant des questions précises et en accordant une attention particulière à chaque détail. Sa parfaite maîtrise du marché parisien a été évidente à chaque étape de notre collaboration. Elle sait analyser avec justesse la valeur et le potentiel d’un bien, en soulignant ses points forts ainsi que les éventuels risques. Grâce à son expertise, j’ai pu prendre ma décision en toute confiance et sérénité. »

Cadre réglementaire : les obligations de transparence tarifaire

L’information tarifaire due au consommateur est encadrée depuis plusieurs années. L’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière oblige les titulaires d’une carte professionnelle à afficher les prix de leurs prestations et à publier leur barème sur leur site internet. L’arrêté du 26 janvier 2022, entré en vigueur le 1er avril 2022, précise que ces prix sont les prix maximums pratiqués, indiqués toutes taxes comprises, avec la mention de qui en assume le paiement.

Pour le secteur de la recherche immobilière, cette règle rejoint une pratique déjà appliquée par de nombreux cabinets : donner le détail des honoraires avant la signature du mandat de recherche. L’acquéreur doit connaître le seuil de facturation minimal et le taux appliqué sur le prix négocié.

L’article 6 de la loi Hoguet complète ce cadre : aucune somme représentative d’honoraires ou de frais de recherche ne peut être exigée ou acceptée avant que l’opération ait été effectivement conclue et constatée dans un acte écrit. Cette base légale explique le principe de la rémunération au succès. Les cabinets rattachés à une fédération professionnelle, comme la FCI, reprennent également ces engagements dans leur charte de déontologie.

À retenir : le barème d’honoraires doit être affiché et publié en ligne, et aucun frais de recherche ne peut être exigé avant que l’opération soit effectivement conclue.

Et pour un bien d’exception ?

Sur le marché du luxe parisien, la logique off-market devient la règle : ventes confidentielles, vendeurs qui exigent la discrétion, biens jamais photographiés. Un chasseur immobilier de prestige apporte d’abord cet accès, puis une méthode d’évaluation propre aux biens rares, où la valeur tient à l’étage, à la vue, à l’adresse plus qu’au prix moyen du mètre carré. C’est le positionnement revendiqué de Home Select, qui consacre à ce segment une offre dédiée : l’offre Confidentielle, réservée aux projets de 2 millions d’euros et plus, ne présente que des biens off-market, avec des honoraires ramenés à 1,5 % du prix d’achat et la même rémunération au succès.

Acheter un logement engage un budget important. Le choix d’un mandat d’accompagnement dépend de la disponibilité de l’acquéreur, de sa connaissance des prix locaux et de sa capacité à agir sur un marché à flux tendu. Comparer les méthodes de sélection, le volume de biens off-market remontés et les avis clients publiés aide à choisir un prestataire fiable. Un premier rendez-vous de cadrage reste le moyen le plus simple de vérifier que le chasseur correspond au projet d’achat.

Foire aux questions : l’essentiel sur la recherche immobilière à Paris

Quels sont les meilleurs chasseurs immobiliers à Paris ?

Pour identifier les professionnels les plus fiables, il faut regarder l’ancienneté, la transparence des avis clients publiés et le volume de transactions finalisées. Avec une équipe de 16 chasseurs et une note de 4,8/5 sur Google (130+ avis), le chasseur immobilier Home Select remonte plus de 100 biens off-market par jour. D’autres cabinets, comme Mon Chasseur Immo ou Homelike Home, proposent aussi des prestations de recherche sur le marché parisien. Le cabinet consacre par ailleurs une offre dédiée aux biens de prestige, la Confidentielle, réservée aux projets de 2 millions d’euros et plus.

Combien coûte l’intervention d’un expert en recherche immobilière ?

Le barème d’honoraires d’un mandat de recherche se situe généralement entre 2 % et 3 % du prix d’acquisition final, avec parfois un minimum forfaitaire pour les petites surfaces ; certaines offres réservées aux budgets les plus élevés passent sous cette fourchette. Cette rémunération est due 100 % au succès et se règle en pratique le jour de la signature de l’acte authentique chez le notaire. L’article 6 de la loi Hoguet interdit d’exiger des frais de recherche ou de dossier avant la conclusion effective de l’opération.

Quelle est la différence entre une agence classique et un professionnel de la recherche ?

L’agence immobilière classique est mandatée par un propriétaire vendeur (mandat de vente) pour commercialiser un portefeuille de biens au meilleur prix de cession. À l’inverse, le professionnel de la recherche (chasseur immobilier) ne détient aucun stock de logements. Il est lié à l’acquéreur par un mandat de recherche et explore l’ensemble du marché (agences, plateformes de particuliers, études notariales, off-market) pour défendre uniquement les intérêts de l’acheteur.

Sources réglementaires et institutionnelles

Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (loi Hoguet), notamment ses articles 6 et 6-1 ; arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, modifié par l’arrêté du 26 janvier 2022, Légifrance.

Données de conjoncture du marché francilien : Notaires du Grand Paris, bilan de l’année 2025 (volumes de ventes et prix des logements anciens). Charte de déontologie de la Fédération des Chasseurs Immobiliers (FCI).

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