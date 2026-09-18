Neuilly-sur-Seine : Un Français achète l’hôtel particulier de la famille royale marocaine

Propriété de la famille royale marocaine, un hôtel particulier de 1 325 m² à Neuilly-sur-Seine vient d’être acquis par un Français. Son prix reste confidentiel.

Un hôtel particulier de 1 325 m², 16 pièces principales, huit suites et une vue dégagée sur le Bois de Boulogne : l’une des grandes propriétés de Neuilly-sur-Seine vient de changer de mains. Située dans le quartier Maurice Barrès-Les Sablons et détenue depuis plusieurs années par la famille royale marocaine, la demeure a été acquise en juillet 2026 par un particulier français. Engel & Völkers, qui a réalisé la transaction, ne communique pas son prix.

Au-delà de la dimension exceptionnelle du bien, cette vente illustre aussi les arbitrages à l’œuvre sur le marché immobilier très haut de gamme : pour certains acquéreurs disposant d’un patrimoine important, un emplacement difficilement reproductible peut justifier de se lancer dans une rénovation lourde.

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1 325 m², huit suites et 105 m² de rooftop

La propriété développe 1 325 m² habitables entre une cour d’honneur et un jardin paysager de 245 m². Deux niveaux sont consacrés aux pièces de réception, au rez-de-jardin et au premier étage. La demeure bénéficie d’une vue dégagée sur le Bois de Boulogne et la Fondation Louis Vuitton, sans vis-à-vis.

Les étages supérieurs accueillent huit suites, toutes dotées d’une salle de bains et d’un dressing. Le dernier niveau est entièrement réservé à la suite principale, bordée par un balcon filant. Au-dessus, une terrasse en rooftop de 105 m² offre une vue à 360 degrés.

Deux niveaux de sous-sol complètent l’ensemble. Ils abritent notamment une piscine, un hammam et une salle de sport, ainsi que les espaces de service et les locaux techniques.

Les hôtels particuliers constituent un marché à part à Neuilly. En décembre 2025, MySweetImmo présentait ainsi une sélection de cinq hôtels particuliers à vendre, dont trois situés à Neuilly-sur-Seine.

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À Neuilly, des caractéristiques impossibles à recréer

La taille de la propriété ne serait d’ailleurs pas le seul élément déterminant dans la décision des acheteurs. La vue et l’absence de vis-à-vis ont pesé dans leur choix.

« Une propriété de cette envergure en unifamilial, bénéficiant d’un jardin et d’une vue dégagée sur le Bois, ne se libère qu’à peine une fois par décennie à Neuilly. Le foncier y est particulièrement figé et la majorité des grandes demeures historiques ont été divisées en appartements. Ce qui a dicté le choix des acquéreurs, ce n’est pas tant la surface, mais bien la rareté de la vue et l’absence totale de vis-à-vis. Ce sont les deux seules caractéristiques qu’aucun chantier, aussi lourd soit-il, ne pourra jamais recréer », souligne Sandra Sabah, directrice de l’agence Engel & Völkers Paris 17e nord et Hauts-de-Seine (92).

Cette recherche de biens réunissant emplacement et caractéristiques rares s’inscrit dans un marché particulièrement sélectif. Début 2026, Sandra Sabah expliquait déjà à MySweetImmo que les biens sans défaut restaient les plus recherchés à Neuilly-sur-Seine et dans le 17e arrondissement parisien.

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10 800 €/m² en moyenne à Neuilly-sur-Seine

Le marché résidentiel classique de Neuilly-sur-Seine évolue toutefois à des niveaux sans commune mesure avec ceux auxquels peuvent se négocier les propriétés les plus rares.

Selon le Point Marché Engel & Völkers du premier semestre 2026, le prix moyen dans la commune s’établit à 10 800 €/m². Il recule légèrement, de 1 % sur un an, mais progresse de 1,1 % sur le dernier trimestre. À titre de comparaison, les indicateurs SeLoger arrêtés au 1er février 2026 faisaient ressortir un prix moyen de 10 088 €/m² pour un appartement à Neuilly-sur-Seine. MySweetImmo détaille les prix immobiliers et les principaux indicateurs du marché de Neuilly-sur-Seine.

Engel & Völkers observe une dynamique différente sur les biens dépassant 5 millions d’euros. Le réseau décrit une demande soutenue par une clientèle patrimoniale française disposant d’un fort pouvoir d’achat et moins dépendante des conditions de crédit.

Des travaux lourds qui ne découragent plus certains acheteurs

Autre particularité de l’opération : le bien nécessite d’importants travaux de rénovation. Un choix qui tranche avec la recherche de propriétés immédiatement habitables observée ces dernières années sur le très haut de gamme.

Pour ces acquéreurs, l’emplacement et la vue ont donc primé sur l’état de la demeure. L’arbitrage est d’autant plus notable que les rénovations de très grandes surfaces peuvent représenter des projets particulièrement lourds.

« La clientèle patrimoniale française n’a jamais délaissé ce segment de marché. Le véritable changement réside dans sa volonté d’accepter à nouveau de grands projets de rénovation.. Sur les très grandes surfaces de l’Ouest parisien, nous constatons que les acheteurs privilégient l’adresse et l’emplacement, quitte à s’engager dans un chantier complet », conclut Sandra Sabah.

Cette transaction intervient alors que le marché du prestige connaît lui-même de nouveaux arbitrages géographiques. Thomas Lefebvre, vice-président data de Belles Demeures, analysait récemment pour MySweetImmo l’évolution des territoires recherchés sur le marché immobilier de prestige.

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