Immobilier Nantes : 50 logements neufs pour aider les primo-accédants à acheter

À Doulon-Gohards, Cogedim lance 50 logements neufs, du studio au 5-pièces. Pour les primo-accédants éligibles à son offre Access, 500 € suffisent à la réservation.

Acheter un logement neuf sans mobiliser immédiatement plusieurs milliers d’euros : c’est l’argument choisi par Cogedim pour lancer Riva Verde à Nantes. Cette résidence de 50 logements doit voir le jour dans le quartier Doulon-Gohards, avec une livraison annoncée au quatrième trimestre 2028.

Le programme vise notamment les primo-accédants. Avec son dispositif Access, lancé en 2024, le promoteur annonce qu’un acquéreur peut, selon son profil et son plan de financement, réserver son logement avec un dépôt de garantie de 500 €, sans autre dépense jusqu’à la remise des clés. Une proposition qui intervient alors que le financement reste l’un des principaux obstacles à l’achat d’un logement neuf.

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Du studio au 5-pièces, avec balcon, loggia ou terrasse

Riva Verde comptera 50 logements, du studio au 5-pièces, auxquels s’ajouteront deux maisons de 4 pièces en duplex. Tous les logements disposeront d’un espace extérieur privatif, sous la forme d’un balcon, d’une loggia ou d’une terrasse.

Certains appartements intégreront également une alcôve pouvant servir d’espace de télétravail, de chambre d’appoint ou d’espace de loisirs. Plusieurs logements bénéficieront d’une double orientation, destinée notamment à améliorer la lumière naturelle et la ventilation.

Conçue par DLW Architectes, associé au Collectif Faro et à l’Atelier Belenfant-Daubas, la résidence doit mêler bois et matériaux minéraux. Le stationnement sera regroupé dans un parking mutualisé à l’entrée du domaine afin de limiter la circulation automobile au sein de l’ensemble résidentiel.

Le projet s’inscrit dans Doulon-Gohards, quartier nantais dont l’aménagement accorde une place importante aux espaces végétalisés, à l’agriculture urbaine et aux mobilités douces.

« Avec Riva Verde, nous accompagnons la naissance d’un quartier emblématique du développement nantais, où la qualité de vie repose autant sur les logements que sur leur environnement. Ce projet traduit notre volonté de proposer des résidences durables, accessibles et pensées pour répondre à l’évolution des modes de vie, tout en s’inscrivant dans les ambitions environnementales portées par le quartier Doulon-Gohards», souligne Maxence Cormier, directeur régional Cogedim Atlantique.

Primo-accédants : que signifie vraiment le dépôt de 500 € ?

C’est le principal argument financier du programme. Riva Verde est éligible à Access, une offre commerciale créée par Cogedim en 2024 pour les primo-accédants. Son fonctionnement combine notamment le prêt à taux zéro (PTZ), des conditions de crédit négociées avec des établissements bancaires et la prise en charge de certains frais par le promoteur.

Cogedim annonce un taux d’intérêt global compris entre 1,5 % et 2 %, assurances comprises, selon le profil de l’acquéreur et en intégrant au financement une partie du prêt sous forme de PTZ.

Le promoteur indique également prendre en charge les frais de notaire et les intérêts intercalaires dans le cadre de son offre. Selon Cogedim, un primo-accédant peut ainsi acheter sans apport personnel, sous réserve naturellement de pouvoir financer son acquisition : il verse 500 € de dépôt de garantie à la réservation, puis ne commence à rembourser son crédit qu’à la remise des clés.

Ce type de montage prend une importance particulière dans le neuf. Le PTZ constitue aujourd’hui l’un des leviers utilisés pour réduire le coût du financement des primo-accédants. MySweetImmo a notamment détaillé comment le PTZ et les prêts bonifiés peuvent se combiner pour diminuer le coût d’un crédit immobilier. Selon Vousfinancer, dans l’exemple étudié, l’association du PTZ et d’un prêt bonifié à 1,99 % ramenait un financement de 300 000 € sur 25 ans à l’équivalent d’un taux de 3,10 %.

Cogedim avait déjà déployé son offre Access sur d’autres opérations. À Nanterre, MySweetImmo avait ainsi analysé le fonctionnement du dispositif pour les primo-accédants lors du lancement de la résidence Eklo.

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Des appartements conçus pour réduire les mètres carrés inutiles

L’opération ne repose pas uniquement sur le financement. Cogedim indique avoir travaillé sur la conception des logements avec une ergonome afin d’optimiser les surfaces. L’objectif est notamment de limiter les mètres carrés considérés comme peu utiles, en travaillant les circulations, les possibilités d’ameublement et les espaces extérieurs. Pour l’acquéreur, l’enjeu est concret : dans le neuf, réduire la surface sans sacrifier les usages permet de contenir le prix total du logement.

La résidence est également annoncée comme éligible au BRS+, en plus des offres Access et Avantages de Cogedim.

Le retour des primo-accédants est devenu un enjeu important pour le marché du logement neuf. Après le recul des investisseurs consécutif notamment à la fin du Pinel, les primo-accédants ont repris une place plus importante dans les ventes de logements neufs, soutenus entre autres par l’élargissement du PTZ.

Riva Verde vise aussi les investisseurs locatifs

Riva Verde est également commercialisé auprès des investisseurs locatifs à travers son offre Avantages. Parmi les solutions proposées figure le dispositif Jeanbrun, ou statut du bailleur privé, entré en vigueur le 21 février 2026. Dans le neuf, ce mécanisme permet, sous conditions, d’amortir fiscalement une partie du prix d’un logement loué nu en résidence principale. Il impose notamment une durée minimale de location de neuf ans.

Pour comprendre son fonctionnement, MySweetImmo détaille les règles du dispositif Jeanbrun pour les investisseurs immobiliers.

Cogedim propose parallèlement, dans son offre commerciale Avantages, un accompagnement comprenant notamment des simulations, la gestion locative, une garantie contre les loyers impayés ainsi que la prise en charge des frais de notaire et de la cuisine équipée.

Informations sur le programme

Les caractéristiques de Riva Verde et les conditions des offres Access et Avantages sont celles annoncées par Cogedim. Le programme comprend 50 logements, du studio au 5-pièces, ainsi que deux maisons de 4 pièces en duplex. Sa livraison est prévue au quatrième trimestre 2028. Les conditions de financement dépendent du profil de l’acquéreur et des dispositifs auxquels il est éligible.

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