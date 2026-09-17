Journées du Patrimoine : Pourquoi vendre un château peut prendre 2 ans

En France, quelque 1 500 châteaux sont actuellement à vendre pour environ 400 transactions par an. À l’occasion des Journées du Patrimoine, Kretz Real Estate décrypte ce marché immobilier très particulier.

Acheter un château, c’est entrer dans un marché immobilier où les règles habituelles ne s’appliquent pas tout à fait. En France, environ 1 500 châteaux sont actuellement proposés à la vente, pour quelque 400 transactions par an ces dernières années, selon les chiffres communiqués par Kretz Real Estate à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026.

Un marché étroit, où les ventes prennent du temps et où le prix au mètre carré ne suffit pas à déterminer la valeur d’une propriété. Emplacement, nombre d’hectares, état du bâtiment, dépendances ou encore possibilités d’usage pèsent lourd dans la décision des acquéreurs.

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18 à 24 mois en moyenne pour vendre un château

Il faut d’abord être patient. Selon Kretz Real Estate, la vente d’un château prend en moyenne entre 18 et 24 mois. Le délai varie fortement selon la localisation de la propriété, sa qualité et l’importance des travaux à réaliser.

Les acquéreurs commencent par regarder l’emplacement, la superficie du domaine, l’état du bâti et les annexes. Mais d’autres critères entrent rapidement en jeu : l’accès aux grands axes routiers ou encore la proximité d’un aéroport peuvent faire la différence.

La valeur d’un château ne peut donc pas être appréciée à partir de sa seule surface habitable.

« Un château ne se valorise pas uniquement au regard de sa surface. Son environnement, le foncier qui l’accompagne, son état de conservation, ses dépendances ou encore ses possibilités d’usage sont déterminants. C’est un marché où la notion de rareté prend tout son sens. C’est la rencontre entre un patrimoine exceptionnel et un projet de vie qui fait la singularité du marché des châteaux », souligne Alexandre Bruneau, Directeur général de Kretz Real Estate.

Une problématique que MySweetImmo avait déjà explorée en s’intéressant à la question du juste prix des propriétés et des châteaux.

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De 920 000 euros à 20 millions d’euros chez Kretz

Cette diversité se retrouve dans les prix. Chez Kretz Real Estate, les châteaux proposés à la vente affichent des montants compris entre 920 000 euros et 20 millions d’euros.

Le réseau indique un prix moyen de 5 millions d’euros pour les châteaux de son portefeuille et un prix de vente moyen de 2,415 millions d’euros.

Pour les propriétés les plus exceptionnelles, les montants peuvent dépasser largement les 10 millions d’euros. À l’autre bout du marché, certaines demeures sont accessibles pour moins d’un million d’euros.

L’écart de prix s’explique par la grande diversité des biens : au-delà du château lui-même, la superficie du domaine, les dépendances, l’état de conservation et les usages possibles participent à sa valeur.

À titre d’exemple, MySweetImmo présentait cet été le château de Cardet, près d’Uzès, proposé à la vente à 9,5 millions d’euros.

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Les ventes de châteaux progressent chez Kretz

Les châteaux prennent une place croissante dans l’activité de Kretz Real Estate. En deux ans, le réseau indique avoir doublé son portefeuille de châteaux proposés à la vente, soit une progression de 100 %.

Sur la même période, le nombre de transactions réalisées a augmenté de 200 % et la couverture territoriale du réseau pour cette catégorie de biens a progressé de 71 % en France.

Depuis le début de l’année 2026, les annonces de châteaux figurent également parmi les plus consultées du portefeuille de Kretz Real Estate.

Les ventes réalisées par le réseau se répartissent notamment dans les Pays de la Loire, en Bourgogne, en Dordogne et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le marché des châteaux connaît plus largement un regain d’intérêt depuis plusieurs années. En 2025, Olivier Brunet, directeur associé de Barnes Propriétés & Châteaux, expliquait déjà à MySweetImmo que le marché des châteaux avait doublé en cinq ans.

Les châteaux français attirent aussi les étrangers

Le château français séduit également une clientèle internationale. Chez Kretz Real Estate, les Américains, les Suisses, les Belges et les Britanniques figurent parmi les principales nationalités des acquéreurs.

Leurs recherches peuvent porter sur des territoires très différents : Normandie, Bourgogne, Dordogne, Provence, Centre ou Ouest de la France.

Les critères changent eux aussi selon les propriétés et les régions. La proximité de Paris peut être déterminante pour certains acquéreurs, quand d’autres privilégient les paysages, le patrimoine architectural, la présence de vignobles, les activités de chasse ou l’accessibilité internationale.

Autant de critères qui expliquent pourquoi deux châteaux de dimensions comparables peuvent connaître des trajectoires très différentes sur le marché. Derrière chaque acquisition se rencontrent un bien immobilier rare, un patrimoine et un projet de vie.

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