Immobilier neuf : SeLoger met les programmes en tête d’affiche

SeLoger neuf lance Top Position pour placer les programmes immobiliers en tête des recherches. Réservée aux promoteurs, cette option est limitée à quatre programmes par secteur.

Faire apparaître un programme immobilier avant les autres : c’est la promesse de Top Position, la nouvelle option de SeLoger neuf. Réservée aux promoteurs, elle permet de mettre en avant une opération sur un secteur géographique précis. L’objectif est d’attirer davantage l’attention des acheteurs, mais la première place ne signifie pas une présence permanente en tête des résultats.

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Une première place accessible à quatre programmes par secteur

Le fonctionnement est simple : le promoteur choisit le programme qu’il souhaite mettre en avant et le secteur concerné. Il peut ensuite remplacer ce programme à tout moment, en fonction de ses besoins commerciaux.

SeLoger neuf limite l’accès à quatre programmes par secteur et garantit à chacun au moins 25 % de « part de voix ». Autrement dit, plusieurs programmes peuvent bénéficier de cette mise en avant sur une même zone. La promesse ne doit donc pas être comprise comme une première position exclusive et permanente.

Pour un particulier, cette distinction est utile : un programme peut apparaître en tête parce qu’il bénéficie d’une option de visibilité. Cette position ne constitue pas, à elle seule, un critère de qualité du logement ou d’intérêt de son prix.

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Plus de visibilité annoncée, sans garantie de vente

Selon SeLoger neuf, 85 % des clics se concentrent sur la première page de résultats. La plateforme s’appuie sur ce chiffre pour défendre l’intérêt d’un meilleur emplacement, sans détailler le périmètre ni la période de cette mesure.

Avec Top Position, elle annonce 78 % de visibilité supplémentaire par rapport à l’offre Extend.

Pour les promoteurs, l’enjeu sera de vérifier ce que cette exposition apporte réellement : davantage de demandes de renseignements, de rendez-vous ou de réservations. Le nombre de vues ne permet pas, à lui seul, de mesurer l’efficacité commerciale de l’option. Cette question reste centrale alors que plusieurs promoteurs ont signalé un retour des investisseurs particuliers dans l’immobilier neuf au premier trimestre 2026.

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Un dispositif déjà utilisé dans l’ancien et le prestige

Top Position a d’abord été testé pendant plus d’un an sur le marché de l’ancien, selon SeLoger, avant d’être étendu au prestige puis au neuf. Le groupe rapporte jusqu’à 25 % de clics supplémentaires sur la première annonce par rapport à la deuxième position, à partir de ses retours d’expérience.

Le déploiement dans le prestige est détaillé dans notre présentation de Top Position sur Belles Demeures, publiée dans le cadre d’un contenu sponsorisé. Sur SeLoger neuf, la limite annoncée porte bien sur quatre programmes par secteur.

Ce que les promoteurs doivent regarder avant de choisir

SeLoger neuf indique référencer près de 80 000 logements en France. Dans ce catalogue, Top Position permet aux promoteurs de concentrer leur visibilité sur les opérations qu’ils jugent prioritaires. Ce lancement prolonge la stratégie du groupe pour attirer les porteurs de projet, également illustrée par le renforcement des investissements publicitaires de SeLoger au printemps 2026.

Avant de choisir l’option, un promoteur a intérêt à demander son tarif, la durée d’engagement, les limites exactes du secteur couvert et le mode de calcul de la part de voix.

Le suivi des résultats devra ensuite distinguer les affichages, les clics, les contacts et les réservations. C’est cette comparaison avec le coût de l’option qui permettra d’en apprécier l’intérêt pour chaque programme.

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