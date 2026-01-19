Agence immobilière Chartres : Deux frères accélèrent leur développement en rejoignant Laforêt
À Chartres, Brice et Tanguy Mercier, ont rejoint le réseau Laforêt, ce qui a permis à leur agence immobilière de doubler son chiffre d’affaires en deux ans. Découvrez leur parcours inspirant !
- L’agence Laforêt de Chartres, créée en 2022 par Brice et Tanguy Mercier, a doublé son chiffre d’affaires entre sa première et sa deuxième année d’activité.
- Le réseau Laforêt est intervenu dès le lancement sur la formation des dirigeants, le financement bancaire et l’organisation opérationnelle de l’agence.
- L'équipe est passée de 4 à 13 collaborateurs en trois ans, avec le développement progressif de la location et de la gestion locative.
- L’agence figure aujourd’hui dans le Top 25 du réseau Laforêt, selon les performances internes communiquées par le franchiseur.
À Chartres, Brice et Tanguy Mercier ont ouvert leur agence immobilière en 2022 sous enseigne Laforêt. En trois ans, leur structure a connu une croissance rapide, portée par un cadre méthodologique et un accompagnement étroit du réseau.
Deux parcours complémentaires, réunis par l’entrepreneuriat
Nés à Chartres, Brice et Tanguy Mercier ont suivi des parcours professionnels distincts avant de s’associer dans l’immobilier. Brice débute sa carrière au sein d’une enseigne nationale, où il acquiert les fondamentaux du métier et une expérience commerciale structurée. Tanguy, son frère jumeau, se forme de son côté à la vente directe avant de rejoindre le secteur immobilier.
En 2010, ils se lancent ensemble dans une première aventure entrepreneuriale en créant une agence indépendante. Cette expérience leur permet de mesurer concrètement les contraintes liées au développement hors réseau, notamment en matière d’organisation, de recrutement et de montée en compétences.
Pourquoi les frères Mercier ont choisi un réseau immobilier
Lorsqu’ils décident de relancer un projet d’agence à Chartres, les deux frères souhaitent se recentrer sur l’immobilier ancien et la relation client de proximité. Ils cherchent toutefois à s’appuyer sur un cadre plus structurant que lors de leur première expérience.
Le choix de rejoindre Laforêt en 2022 répond à cet objectif. Le réseau les accompagne dès les premières étapes, notamment sur la recherche du local, le montage du dossier bancaire et la définition de l’organisation interne. Pour Brice et Tanguy Mercier, cet accompagnement permet de sécuriser les décisions structurantes et de limiter les erreurs de lancement, dans un contexte immobilier devenu plus exigeant.
Formation, structuration et pilotage : les leviers de la croissance
Les deux dirigeants suivent les parcours de formation proposés par le réseau Laforêt. Brice intègre notamment la formation approfondie au conseil immobilier (FAC), qui aborde à la fois les bases du métier et les enjeux de pilotage d’une agence. Cette formation couvre le cadre juridique, l’organisation commerciale, le management des équipes et la qualité de service.
Tanguy suit pour sa part un parcours orienté gestion et pilotage d’entreprise, mené avec une école de commerce. Ces dispositifs intègrent également un accompagnement réglementaire, notamment pour l’obtention des cartes professionnelles nécessaires à l’exercice des différents métiers de l’immobilier. Des étapes perçues par les deux frères comme des facteurs de sécurisation dans leur lancement.
Une agence en forte croissance et déjà de nouveaux projets
À l’ouverture en 2022, l’agence démarre avec une équipe de quatre personnes. Les activités de location et de gestion sont développées progressivement, en parallèle de la transaction. Le chiffre d’affaires atteint 250 000 euros la première année, puis double l’année suivante, avant de progresser à nouveau la troisième année.
Aujourd’hui, l’agence Laforêt de Chartres compte 13 collaborateurs et figure parmi les 25 agences les plus performantes du réseau. Brice et Tanguy Mercier restent impliqués au quotidien sur le terrain et s’appuient sur les échanges avec les autres franchisés de la région pour ajuster leurs pratiques.
À moyen terme, plusieurs projets sont identifiés : renforcement des équipes, développement du syndic et changement de local afin d’accompagner la croissance de l’activité. Une stratégie conduite étape par étape, avec un cadre de décision partagé avec le réseau.