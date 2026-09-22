Réseaux immobiliers : REGM rejoint Efficity pour accélérer son développement

REGM s’appuie sur Efficity pour accélérer sa croissance. Sa centaine de mandataires bénéficiera de nouveaux outils et de demandes d’estimation, sans changement d’identité du réseau.

Créé en 2016 par Serge ROOS, le réseau REGM qui rassemble près d’une centaine de mandataires immobiliers en France rejoint Efficity, l’un des leaders du marché de la transaction immobilière et de l’estimation en ligne.

Tout comme ont pu le faire plusieurs réseaux tel que C2i en 2025 ou encore Halle de l’Immobilier en 2026, REGM fait le choix de s’appuyer sur la plateforme technologique et les services d’Efficity pour accélérer son développement tout en conservant son identité et sa stratégie.

Newsletter MySweetimmo

La technologie et l’IA pour accompagner le changement d’échelle

Dans un marché immobilier en pleine transformation, marqué notamment par l’accélération de l’intelligence artificielle, REGM souhaite aujourd’hui franchir une nouvelle étape et accélérer fortement son développement national.

En rejoignant Efficity, le réseau fait le choix de s’appuyer sur une infrastructure technologique déjà éprouvée plutôt que de développer seul l’ensemble des outils nécessaires à cette transformation. Ses mandataires bénéficieront notamment des solutions digitales, de la data et des outils d’intelligence artificielle développés par Efficity pour gagner en efficacité et consacrer davantage de temps à la relation client.

« Nous sommes arrivés à un moment où, pour continuer à grandir, nous devions accélérer fortement nos investissements technologiques, notamment dans l’intelligence artificielle. Nous avons préféré nous associer à un acteur qui dispose déjà d’une plateforme très performante et d’une réelle avance sur ces sujets. C’est l’opportunité d’offrir immédiatement à nos mandataires des outils plus puissants, tout en conservant ce qui fait l’identité de REGM », explique Serge Roos, fondateur et dirigeant de REGM.

À lire aussi Influenceurs immobiliers : Comment identifier les profils les plus pertinents pour sa marque ?

Focus sur ces nouveaux écosystèmes

REGM et Efficity ont construit au fil des années des modèles et des organisations qui leur sont propres. Leur rapprochement repose sur une conviction commune : préserver l’identité et les méthodes de travail de chaque réseau, tout en donnant à leurs entrepreneurs accès à des outils, des services et des leviers de développement toujours plus performants.

“Notre ambition n’est jamais de gommer les identités, au contraire ! Nous n’essayons pas de faire rentrer les entrepreneurs dans des cases, mais nous partageons des moyens technologiques et commerciaux pour développer leurs activités dans les meilleures conditions. Nous sommes très

heureux d’accueillir Serge et les équipes REGM, cela confirme la pertinence des synergies que nous avons construites ces derniers mois ” souligne Vincent Congnet, Directeur Général d’efficity.

À lire aussi Immobilier : Les annonces Orpi arrivent sur idealista.fr

De nouvelles sources de prospection pour les mandataires REGM

Ce rapprochement répond également à un autre enjeu majeur pour les professionnels de l’immobilier : l’évolution des méthodes de prospection et le durcissement du cadre applicable au démarchage téléphonique.

Deuxième acteur français de l’estimation immobilière en ligne, Efficity génère plus de 100 000 demandes d’estimation chaque mois, redistribuées exclusivement à ses consultants. En rejoignant Efficity, les mandataires REGM auront ainsi accès à ces apports d’affaires qualifiés et à de nouvelles opportunités commerciales pour développer leur activité.

Pour REGM, cette capacité à conjuguer technologie, intelligence artificielle et génération d’opportunités commerciales constitue également un levier pour renforcer l’attractivité de son modèle et accélérer son développement partout en France.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements