Réseaux immobiliers : REGM rejoint Efficity pour accélérer son développement
REGM s’appuie sur Efficity pour accélérer sa croissance. Sa centaine de mandataires bénéficiera de nouveaux outils et de demandes d’estimation, sans changement d’identité du réseau.
- REGM rejoint Efficity pour accélérer son développement national, tout en conservant son identité et sa stratégie.
- REGM, créé en 2016 par Serge Roos, rassemble plus de 100 mandataires dans environ 40 départements, spécialisés dans la vente et la location de biens résidentiels et d’entreprise.
- Efficity, créé en 2007, compte 2 500 agents indépendants et annonce près de 10 000 ventes pour plus de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires.
- Les mandataires REGM bénéficieront des outils digitaux et d’intelligence artificielle d’Efficity, ainsi que des demandes d’estimation générées par sa plateforme, qui en reçoit plus de 100 000 par mois selon le réseau.
Créé en 2016 par Serge ROOS, le réseau REGM qui rassemble près d’une centaine de mandataires immobiliers en France rejoint Efficity, l’un des leaders du marché de la transaction immobilière et de l’estimation en ligne.
Tout comme ont pu le faire plusieurs réseaux tel que C2i en 2025 ou encore Halle de l’Immobilier en 2026, REGM fait le choix de s’appuyer sur la plateforme technologique et les services d’Efficity pour accélérer son développement tout en conservant son identité et sa stratégie.
La technologie et l’IA pour accompagner le changement d’échelle
Dans un marché immobilier en pleine transformation, marqué notamment par l’accélération de l’intelligence artificielle, REGM souhaite aujourd’hui franchir une nouvelle étape et accélérer fortement son développement national.
En rejoignant Efficity, le réseau fait le choix de s’appuyer sur une infrastructure technologique déjà éprouvée plutôt que de développer seul l’ensemble des outils nécessaires à cette transformation. Ses mandataires bénéficieront notamment des solutions digitales, de la data et des outils d’intelligence artificielle développés par Efficity pour gagner en efficacité et consacrer davantage de temps à la relation client.
« Nous sommes arrivés à un moment où, pour continuer à grandir, nous devions accélérer fortement nos investissements technologiques, notamment dans l’intelligence artificielle. Nous avons préféré nous associer à un acteur qui dispose déjà d’une plateforme très performante et d’une réelle avance sur ces sujets. C’est l’opportunité d’offrir immédiatement à nos mandataires des outils plus puissants, tout en conservant ce qui fait l’identité de REGM », explique Serge Roos, fondateur et dirigeant de REGM.
Focus sur ces nouveaux écosystèmes
REGM et Efficity ont construit au fil des années des modèles et des organisations qui leur sont propres. Leur rapprochement repose sur une conviction commune : préserver l’identité et les méthodes de travail de chaque réseau, tout en donnant à leurs entrepreneurs accès à des outils, des services et des leviers de développement toujours plus performants.
“Notre ambition n’est jamais de gommer les identités, au contraire ! Nous n’essayons pas de faire rentrer les entrepreneurs dans des cases, mais nous partageons des moyens technologiques et commerciaux pour développer leurs activités dans les meilleures conditions. Nous sommes très
heureux d’accueillir Serge et les équipes REGM, cela confirme la pertinence des synergies que nous avons construites ces derniers mois ” souligne Vincent Congnet, Directeur Général d’efficity.
De nouvelles sources de prospection pour les mandataires REGM
Ce rapprochement répond également à un autre enjeu majeur pour les professionnels de l’immobilier : l’évolution des méthodes de prospection et le durcissement du cadre applicable au démarchage téléphonique.
Deuxième acteur français de l’estimation immobilière en ligne, Efficity génère plus de 100 000 demandes d’estimation chaque mois, redistribuées exclusivement à ses consultants. En rejoignant Efficity, les mandataires REGM auront ainsi accès à ces apports d’affaires qualifiés et à de nouvelles opportunités commerciales pour développer leur activité.
Pour REGM, cette capacité à conjuguer technologie, intelligence artificielle et génération d’opportunités commerciales constitue également un levier pour renforcer l’attractivité de son modèle et accélérer son développement partout en France.