A vendre au Touquet : Maison au cœur de la forêt 

Cette maison de 7 pièces, 4 chambres et 235 m², située au coeur de la forêt dans un secteur résidentiel du Touquet, est proposée à la vente par Barnes.

Maison au cœur de la forêt du Touquet

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo , le 26 septembre 2026, mis à jour le 25 septembre 2026
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Cette élégante villa est située au cœur de la forêt du Touquet, dans un secteur résidentiel recherché.

Maison au cœur de la forêt du Touquet

D’une surface d’environ 235 m², dont 183 m² habitables et 52 m² d’annexes, cette propriété se distingue par son environnement préservé et son beau jardin de plus de 2 000 m², à la fois boisé et lumineux.

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Un salon sur une terrasse et sur le jardin

Au rez-de-chaussée, une entrée dessert un salon avec cheminée, une salle à manger et une cuisine. L’ensemble s’ouvre largement sur une terrasse et sur le jardin, exposé plein sud, offrant une belle continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs.

Maison au cœur de la forêt du Touquet

À l’étage, l’espace nuit accueille une suite parentale avec salle de douche et dressing, trois chambres supplémentaires, ainsi qu’un bureau pouvant être transformé en chambre d’appoint. Une salle de bains, des toilettes et de nombreux rangements complètent ce niveau.

Maison au cœur de la forêt du Touquet
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Une maison avec dépendance

Une dépendance en parfait état vient enrichir la propriété. Répartie sur deux niveaux, elle comprend un double garage ainsi qu’un grenier aménageable.

Le prix : 1 690 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

Par MySweetImmo
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