A vendre au Touquet : Maison au cœur de la forêt 

Cette maison de 7 pièces, 4 chambres et 235 m², située au coeur de la forêt dans un secteur résidentiel du Touquet, est proposée à la vente par Barnes.

Cette élégante villa est située au cœur de la forêt du Touquet, dans un secteur résidentiel recherché.

D’une surface d’environ 235 m², dont 183 m² habitables et 52 m² d’annexes, cette propriété se distingue par son environnement préservé et son beau jardin de plus de 2 000 m², à la fois boisé et lumineux.

Newsletter MySweetimmo

Un salon sur une terrasse et sur le jardin

Au rez-de-chaussée, une entrée dessert un salon avec cheminée, une salle à manger et une cuisine. L’ensemble s’ouvre largement sur une terrasse et sur le jardin, exposé plein sud, offrant une belle continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs.

À l’étage, l’espace nuit accueille une suite parentale avec salle de douche et dressing, trois chambres supplémentaires, ainsi qu’un bureau pouvant être transformé en chambre d’appoint. Une salle de bains, des toilettes et de nombreux rangements complètent ce niveau.

À lire aussi A vendre à Bordeaux : Maison contemporaine avec piscine

Une maison avec dépendance

Une dépendance en parfait état vient enrichir la propriété. Répartie sur deux niveaux, elle comprend un double garage ainsi qu’un grenier aménageable.

Le prix : 1 690 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements