Une seule adresse, 100 % des promoteurs : IMMO9 s’installe à Lille !

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IMMO9 ouvre une implantation à Lille, sa sixième métropole en France. Le groupe y référence plusieurs dizaines de programmes neufs et propose un accompagnement aux acquéreurs occupants comme aux investisseurs.

Le Groupe IMMO9, spécialiste de l’achat immobilier neuf depuis 2009, arrive à Lille. Son principe : permettre aux lillois de comparer tous les programmes neufs de la métropole et de profiter d’un accompagnement complet et gratuit pour se loger ou investir.

Après Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes et Montpellier, le Groupe IMMO9 franchit un nouveau cap en s’implantant dans la Capitale des Flandres.

Lille devient ainsi la 6ème métropole du réseau fondé à Toulouse par David Azoulay, qui compte une quarantaine de collaborateurs, plus de 250 promoteurs partenaires et plus de 1 000 programmes neufs référencés en France. Distingué trois années consécutives parmi les « Champions de la Croissance » des Échos, le groupe fait le pari d’un marché lillois en pleine recomposition.

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Immobilier neuf à Lille : Pourquoi IMMO9 choisit la métropole

Pourquoi le Nord ? Le président d’Immo9 nous répond :

« Lille réunit aujourd’hui les fondamentaux que nous recherchons lorsque nous décidons de nous implanter dans une métropole. C’est un territoire de 1,2 million d’habitants, particulièrement jeune et universitaire : la métropole compte 125 000 étudiants et constitue le 3e pôle étudiant de France. C’est aussi une métropole économique structurée, avec notamment Euralille, ses pôles d’excellence et un tissu important d’entreprises, d’emplois et de centres de décision. »

« Ce qui nous intéresse également, c’est la transformation de la ville. Des secteurs entiers continuent de se réinventer. Fives-Cail en est un très bon exemple, avec la reconversion de 25 hectares d’ancienne friche industrielle en un nouveau morceau de ville. Cette capacité à renouveler son tissu urbain, tout en maintenant une forte demande résidentielle et locative, est un élément important lorsque l’on raisonne à long terme. »

« Le marché du neuf conserve par ailleurs un niveau de prix qui reste, à l’échelle du bassin de vie, plus accessible que dans certaines grandes métropoles comme Lyon ou Bordeaux. Les données disponibles en 2026 situent par exemple le prix moyen du neuf autour de 4 376 euros le mètre carré sur le bassin lillois, contre environ 5 110 euros à Bordeaux et 5 620 euros à Lyon. Cela permet encore de proposer des projets cohérents aussi bien à des acquéreurs occupants qu’à des investisseurs. »

« Enfin, notre implantation à Lille s’inscrit dans une vision beaucoup plus large. Le Groupe IMMO9 a engagé un plan de développement destiné à nous conduire progressivement dans les principales métropoles françaises. Quatre nouvelles ouvertures sont prévues dès 2027 et notre feuille de route doit nous conduire jusqu’en 2030, avec notamment Paris et Lyon. »

Tout le neuf de la métropole au même endroit = du temps gagné, des démarches facilitées

Comparer seul les programmes neufs de la métropole, c’est consulter une dizaine de sites, demander des plaquettes, relancer pour avoir des prix à jour. Il faut souvent plusieurs semaines.

IMMO9 effectue ce travail en amont en rassemblant l’offre de nombreux promoteurs sur un seul site, lilleimmo9.com. Plusieurs dizaines de programmes y sont déjà en ligne, signés Nacarat, Cogedim, Nexity, Bouygues Immobilier, Vinci Immobilier, le Groupe Duval, Kaufman & Broad ou encore Marignan.

On y trouve des logements neufs avec leurs plans, prix, dates de livraison… du studio au T5, à partir d’environ 108 000 €, dans Lille même (Vieux-Lille, Saint-Maurice Pellevoisin…) comme à Villeneuve-d’Ascq, Tourcoing, Roubaix, Wasquehal, Lambersart, La Madeleine, Marcq-en-Barœul, Wambrechies ou encore Armentières.

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Un service accompagnement complet et entièrement gratuit

Lors de son premier rendez-vous en agence, l’acquéreur donne ses critères : budget, typologie, secteur, date de livraison, objectif. Son conseiller lui présente ensuite une sélection ciblée.

Il reste le même interlocuteur du premier contact jusqu’à la remise des clés : il prépare le contrat de réservation, suit les appels de fonds et accompagne la livraison. Cette continuité fait vraiment la différence en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), où 12 à 24 mois peuvent séparer la signature de l’emménagement.

IMMO9 ne détient aucune participation dans une société de promotion immobilière. Cette indépendance permet au conseiller d’orienter l’acquéreur vers le programme réellement adapté à son projet.

Chez Lille IMMO9, le logement est vendu au prix fixé par le promoteur, remises commerciales comprises et aucun frais d’agence ou de dossier n’est facturé.

Résidence principale : transformer son loyer en patrimoine

Pour les ménages qui veulent devenir propriétaires, le neuf a des atouts que l’ancien n’offre pas :

Des frais de notaire réduits : environ 2,5 % contre 7 à 8 % dans l’ancien ;

Le prêt à taux zéro (PTZ), réservé au neuf dans la métropole et pouvant financer jusqu’à 50 % de l’opération en zone A pour les ménages les plus modestes ;

La TVA réduite à 5,5 % dans certains quartiers en renouvellement urbain à Lille, Roubaix ou Tourcoing ;

Les garanties constructeur et la performance énergétique RE2020.

Dès le premier rendez-vous, le conseiller Lille IMMO9 vérifie l’éligibilité au PTZ et à la TVA réduite, évalue la capacité d’emprunt et établit une simulation de financement, gratuitement.

Investissement locatif : Jeanbrun, LLI, LMNP

Les conseillers orientent chaque investisseur vers le cadre fiscal le plus adapté à sa situation :

Le dispositif Jeanbrun, successeur du Pinel depuis 2026 ;

Le logement locatif intermédiaire (LLI), avec une TVA à 10 % ;

Le statut LMNP pour la location meublée.

Encore faut-il savoir quel dispositif est le plus intéressant pour sa situation. Dès le premier rendez-vous, le conseiller Lille IMMO9 compare les options, estime la rentabilité et l’économie d’impôt, évalue la capacité d’emprunt et calcule l’effort d’épargne mensuel, gratuitement.

Une fois le logement livré, IMMO9 Gestion, la filiale de gestion locative du groupe, peut prendre le relais. Elle s’occupe déjà de plus de 800 logements : recherche de locataires, gestion courante, suivi comptable et garantie loyers impayés.

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