Immobilier Chambéry : 49 logements neufs accessibles sans apport

Cogedim lance Reflet des Monts, une résidence de 49 appartements neufs près du centre de Chambéry. Grâce au PTZ et à des prêts négociés, certains primo-accédants peuvent acheter sans apport et ne commencer à rembourser qu’à la livraison, prévue fin 2028.

Acheter un appartement neuf sans apport à Chambéry : c’est la possibilité proposée à certains primo-accédants dans la résidence Reflet des Monts. Cogedim vient de lancer la commercialisation de ce programme de 49 logements, du 2 au 4 pièces, dont la livraison est prévue au quatrième trimestre 2028.

La résidence sera construite chemin des Trolles, dans un quartier composé de maisons et de petits immeubles. Les transports en commun permettront de rejoindre le centre de Chambéry en une dizaine de minutes. Les commerces, les écoles, les universités et les principaux équipements du quotidien sont également annoncés à proximité.

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Un achat sans apport pour certains primo-accédants

Les logements sont éligibles à l’offre Access de Cogedim. Ce dispositif associe le prêt à taux zéro à des prêts négociés auprès de banques partenaires.

Selon le profil de l’acheteur et la composition de son financement, le taux global du crédit, assurance comprise, peut se situer entre 1,5 % et 2 %. Le dossier reste soumis à l’accord de la banque, qui vérifie notamment les revenus, le niveau d’endettement et la capacité de remboursement de l’emprunteur.

Cogedim prend également en charge les frais de notaire et les intérêts intercalaires. Ces intérêts sont normalement dus sur les sommes débloquées progressivement par la banque pendant la construction du logement.

Un primo-accédant dont le projet est entièrement financé peut ainsi réserver avec un dépôt de garantie de 500 euros, sans autre dépense avant la remise des clés. Le remboursement du crédit commence au moment de la livraison.

Le prêt à taux zéro peut jouer un rôle décisif dans ce type de montage. Accordé sous conditions de ressources, il permet de financer une partie de l’achat sans intérêts et peut comporter un différé de remboursement. MySweetImmo explique comment le PTZ peut alléger le financement d’un premier achat immobilier.

Les appartements sont aussi éligibles à une TVA réduite à 5,5 %, au lieu du taux habituel de 20 % dans le neuf. Cet avantage dépend notamment des revenus de l’acquéreur, de la localisation du programme et de l’utilisation du logement comme résidence principale.

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Des appartements du 2 au 4 pièces livrés fin 2028

Imaginée par l’Atelier Chanéac, la résidence proposera des appartements prolongés par des terrasses ou des loggias. Les logements disposeront de larges ouvertures orientées vers le paysage alpin.

Le programme respectera la réglementation environnementale RE2020 au seuil 2025. Il sera également certifié NF Habitat et raccordé au réseau de chaleur urbain. Des locaux sécurisés seront aménagés pour les vélos.

Ces équipements doivent améliorer le confort thermique et acoustique des logements. Les futurs acquéreurs devront néanmoins examiner le montant prévisionnel des charges de copropriété et les conditions de fonctionnement du réseau de chaleur avant de réserver.

« Chambéry bénéficie d’une attractivité croissante grâce à son équilibre entre dynamisme urbain et qualité de vie. Aujourd’hui, les acquéreurs recherchent des logements qui leur permettent de profiter à la fois des services de la ville et d’un environnement plus apaisé, proche de la nature. Avec Reflet des Monts, nous poursuivons notre engagement sur ce territoire en proposant une résidence bien située, accessible et pensée pour répondre à ces attentes. », souligne Yohann Munier, directeur de l’agence Savoie de Cogedim.

À Chambéry, le prix moyen des appartements anciens atteignait 3 482 euros le mètre carré en février 2026, selon les données SeLoger. Les loyers s’établissaient en moyenne à 13,90 euros le mètre carré. Ces références permettent de mieux situer le programme par rapport au marché local. Retrouvez les prix immobiliers et les loyers observés à Chambéry.

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Une offre également destinée aux investisseurs

Reflet des Monts est aussi proposé aux investisseurs locatifs. L’offre Avantages de Cogedim peut inclure la prise en charge des frais de notaire, une cuisine équipée, la gestion locative et une garantie contre les loyers impayés.

Ces services ne suffisent toutefois pas à mesurer l’intérêt financier d’un achat. L’investisseur doit comparer le prix du logement avec les prix pratiqués à Chambéry, estimer le loyer réellement possible et déduire les charges, la fiscalité ainsi que le coût du crédit.

La demande locative, la durée de vacance éventuelle et les conditions précises des garanties doivent également entrer dans le calcul. Dans le neuf, les écarts de prix restent importants selon les villes et les programmes. À l’échelle nationale, les prix des appartements neufs reculent dans près de six villes étudiées sur dix.

Pour un achat destiné à l’occupation comme pour un investissement, la livraison au quatrième trimestre 2028 impose enfin de se projeter sur plus de deux ans. Le calendrier, le coût total du financement et les garanties prévues en cas de retard doivent être vérifiés avant la signature.

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