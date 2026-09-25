Confort d’été : Vincent Jeanbrun voit dans la clim d’Altarea la future norme du neuf

En visite à L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun a salué l’engagement d’Altarea : 26 °C garantis dans ses logements neufs, sans surcoût annoncé.

En visite lundi 21 septembre sur un chantier Cogedim à L’Haÿ-les-Roses (94), le ministre du Logement a salué l’engagement du groupe Altarea de garantir 26 °C dans ses logements neufs lorsque le thermomètre extérieur atteint 40 °C. Selon le ministre, ce standard pourrait bientôt s’imposer à toute la filière.

Le décor avait été soigneusement choisi. Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement et ancien maire de L’Haÿ-les-Roses, et Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, ont visité Villa Trianon, une opération Cogedim de 199 logements en cours de travaux dans la commune. Alain Taravella, président-fondateur d’Altarea, en a profité pour promouvoir l’annonce faite par son groupe le 2 septembre : la généralisation de ce qu’il appelle la « climatisation responsable » dans tous ses nouveaux programmes.26 °C garantis dans tous les nouveaux programmes.

Newsletter MySweetimmo

26 °C garantis dans tous les nouveaux programmes

Le dispositif s’applique depuis ce mois de septembre à toutes les opérations neuves mises en commercialisation. À la conception bioclimatique, déjà appliquée par le groupe, s’ajoutent une pompe à chaleur réversible et collective installée en toiture, qui sert aussi au chauffage l’hiver, ainsi que des brasseurs d’air dans les chambres. Altarea s’engage à maintenir au maximum 26 °C dans la pièce principale, avec un écart d’au plus 2 °C dans les chambres, même lorsque la température extérieure atteint 40 °C pendant plusieurs jours. Le promoteur affirme que cet équipement n’entraînera aucune hausse du prix de vente ni des charges pour les habitants. Le choix d’un équipement électrique tombe d’ailleurs à point, alors que le coefficient de conversion de l’électricité dans le DPE doit passer de 1,9 à 1,7 au 1er janvier 2027.

Pour Alain Taravella, cette décision relève d’une conviction autant que d’un choix industriel. « Je crois que nous avons la responsabilité d’apporter une réponse concrète au besoin de confort climatique des Français. En décidant de généraliser la climatisation responsable dans tous nos nouveaux logements neufs, nous ne choisissons pas entre bien-être et environnement, nous concilions les deux », explique le fondateur du groupe, qui refuse que l’adaptation au climat soit réservée aux acquéreurs les plus aisés : « Nous pensons qu’accéder à un logement de qualité, comme l’adapter au changement climatique, ne doit jamais être un luxe. Nous voulons faire du confort climatique un nouveau standard du logement neuf. »

À lire aussi Immobilier : La Cour de cassation donne raison à Matera sur son modèle coopératif

« Un véritable tournant », selon le ministre du Logement

Le ministre du Logement a donné à l’annonce une portée qui dépasse le seul groupe. « L’engagement pris par Altarea de garantir, dans ses futurs logements neufs, une température de 26 °C à l’intérieur lorsqu’il fait 40 °C à l’extérieur marque un véritable tournant pour l’immobilier en France. Il ouvre la voie à ce qui pourrait devenir la norme dans les prochaines années », a déclaré Vincent Jeanbrun, qui insiste sur la dimension sociale de l’initiative : « Je salue d’autant plus cette initiative qu’elle est déployée pour tous, sans surcoût. Elle répond au besoin des Français de se loger dans de bonnes conditions, à des prix abordables. » Le sujet du confort d’été est au cœur des préoccupations du ministre depuis la canicule, lui qui réclame une refonte du DPE, capable aujourd’hui de bien classer une bouilloire thermique.

Mathieu Lefèvre a pour sa part assumé un discours que l’on entendait peu il y a quelques années dans la bouche d’un ministre de l’Écologie. « L’écologie ne doit pas et ne peut pas être le contraire du confort : sachons nous protéger de la chaleur aussi bien que nous savons nous protéger du froid en hiver. La climatisation, conjuguée avec des solutions passives, est l’un des outils qui peuvent nous permettre de faire face aux épisodes de fortes chaleurs, de façon responsable », a-t-il déclaré, avant de voir dans la démarche d’Altarea « une démarche vertueuse pour l’environnement et pour le pouvoir d’achat ».

À L’Haÿ-les-Roses, le confort d’été passe d’abord par la conception

La vitrine choisie mise d’abord sur la conception passive. À Villa Trianon, 80 % des appartements sont traversants afin de favoriser la ventilation naturelle et l’aération nocturne, et les chambres sont équipées de fenêtres oscillo-battantes. Des matériaux à forte inertie thermique, des teintes claires, des volets roulants ainsi que des balcons et casquettes protègent les façades du soleil. Des brasseurs d’air complètent l’ensemble dans les chambres et les séjours. Ce sont précisément les leviers qui font la différence face à la chaleur, bien plus qu’une bonne étiquette énergie, comme nous l’expliquions dans notre article sur l’indicateur de confort d’été du DPE. Les espaces végétalisés couvrent 62 % d’un site autrefois artificialisé à 95 %, et les 199 logements seront raccordés au réseau de chaleur urbain de la SEMHACH, alimenté par géothermie basse température, pour le chauffage comme pour l’eau chaude sanitaire.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements