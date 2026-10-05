Investir en immobilier : « Ce qui a disparu en 2026, ce n’est pas le rendement, c’est le cash-flow »

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Le cash-flow s’est tendu, mais le rendement immobilier n’a pas disparu. Taux, prix, loyers, négociation : Romain Isel, associé fondateur de Montclair, décrypte le marché de l’investissement en 2026.

Volumes stables, prix qui se dispersent, taux qui remontent, échéance politique qui approche : le marché immobilier de 2026 décourage les acheteurs pressés. Il récompense en revanche ceux qui savent négocier. Analyse et retour de terrain avec Romain Isel, associé fondateur de Montclair.

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Le cash-flow affiché a cessé d’être un indicateur

Pendant dix ans, l’investissement locatif s’est raconté avec une question unique : « est-ce que ça s’autofinance ? ». Le cash-flow mensuel était devenu le juge de paix de toute opération. C’est cette grille de lecture qui est aujourd’hui périmée, pas le rendement.

Avec des taux de crédit revenus autour de 3,65 % sur vingt ans à la rentrée 2026, un bien financé sans apport et affiché à 9 % brut ne dégage plus l’excédent mensuel que la période 2019-2021 produisait mécaniquement. Beaucoup d’investisseurs en concluent que le marché ne serait plus investissable. C’est une erreur de raisonnement : ils confondent la trésorerie mensuelle d’une opération avec sa performance patrimoniale.

Le rendement, lui, reste l’indicateur central. Brut pour comparer, net pour décider.

C’est lui qui détermine si l’effet de levier joue en votre faveur et si le loyer amortit réellement le crédit. Ce qui a changé, c’est le chemin pour y arriver : là où le marché finançait des opérations à 110 %, il demande aujourd’hui un apport, une sélection nettement plus stricte, et surtout un prix d’achat travaillé.

« Le vrai changement de paradigme, ce n’est pas le rendement, c’est le cash-flow. Beaucoup d’investisseurs regardent encore si l’opération dégage tous les mois, alors que ce qui compte, c’est le rendement du bien et le fait que le locataire amortisse le crédit. Aujourd’hui il faut remettre un peu d’apport et sélectionner beaucoup plus finement. Le levier fonctionne toujours, mais il ne pardonne plus l’approximation », explique Romain Isel, associé fondateur de Montclair



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Des prix qui ne baissent pas forcément, mais qui se dispersent

Le marché de l’ancien devrait totaliser environ 955 000 transactions en 2026, un niveau quasiment stable sur un an, selon les projections de SeLoger et Meilleurs Agents. Les prix sont stables à l’échelle nationale.

Cette moyenne masque l’essentiel. Les dix plus grandes villes de province reculent légèrement (–0,4 %), tandis que les territoires ruraux progressent encore de 3,1 % sur un an. Parmi les grandes villes, Bordeaux (+2,6 %) et Rennes (+2,5 %) repartent à la hausse quand Montpellier (–2,2 %), Nantes (–2,1 %) et Nice (–1,4 %) reculent.

Autrement dit : il n’y a plus un marché français, il y a plusieurs dizaines de micro-marchés qui ne bougent pas dans le même sens. Pour un investisseur qui raisonne à partir d’une moyenne nationale lue dans la presse, le risque d’erreur d’allocation n’a jamais été aussi élevé.

Deux autres données méritent l’attention. D’abord, la capacité d’achat : un ménage acquiert aujourd’hui environ 69 m², soit 11 m² de moins qu’en 2020. Ensuite, les loyers, qui réaccélèrent à +2,6 % sur un an au niveau national, alors que l’offre locative reste durablement insuffisante; à Paris, elle demeure environ 30 % sous son niveau d’avant-Covid.

Un actif dont le prix stagne et dont le loyer progresse voit son rendement s’améliorer sans que le propriétaire ait rien fait. C’est la définition d’un point d’entrée favorable.

Taux : ce que 2027 peut changer

Le scénario espéré fin 2025 (une poursuite de la détente du crédit) ne s’est pas réalisé. Les tensions inflationnistes et géopolitiques ont remis les taux longs sous pression.

Deux trajectoires sont aujourd’hui évoquées pour 2027 : une détente progressive ramenant les taux immobiliers vers 3,5 %, ou au contraire un rapprochement des 4 % en cas de tensions durables sur l’inflation et les marchés obligataires.

Le point à retenir pour un investisseur : le taux se renégocie, le prix d’acquisition ne se renégocie jamais. Un emprunt souscrit aujourd’hui pourra être racheté ou renégocié si les conditions s’améliorent. Un bien surpayé reste surpayé pendant quinze ans.

Attendre coûte plus cher qu’on ne le croit : Le raisonnement dominant consiste à reporter son acquisition en attendant une détente des taux. Le calcul est incomplet. Pendant ces deux années d’attente, l’investisseur n’encaisse aucun loyer, ne fait rembourser aucun capital par un locataire, et ne constitue aucune part de patrimoine. Un crédit se renégocie ; deux années d’amortissement perdues ne se rattrapent pas. Et le jour où les taux descendent, la concurrence acheteur revient, au moment précis où la négociation re-devient impossible.

Mais bien acheter ne dispense pas d’un bon rendement

Cette logique a une limite qu’il faut poser clairement, parce qu’elle est le point où beaucoup d’opérations se cassent. Un prix bien négocié ne compense pas un rendement insuffisant. Avec un crédit à 4 %, une opération à 5 % brut laisse une marge trop mince pour absorber la vacance, les travaux imprévus et la fiscalité : l’investisseur gagne peu tant que le crédit s’amortit, et fait reposer l’essentiel de sa performance sur une plus-value future, c’est-à-dire sur un pari de marché. Les deux conditions ne sont pas alternatives, elles sont cumulatives : acheter en dessous de la valeur, et sur un actif dont le rendement supporte le coût de l’argent.

Présidentielle 2027 : l’incertitude comme donnée de marché

L’échéance de 2027 est devenue un paramètre que les vendeurs et les acheteurs intègrent, chacun à sa manière. Solvabilisation des acquéreurs, relance de la construction, retour des investisseurs privés, fiscalité du patrimoine : plusieurs leviers figurent dans le débat, sans qu’aucune trajectoire ne soit aujourd’hui acquise.

Notre lecture est délibérément non partisane : nous n’anticipons aucun scénario politique, et nous conseillons de ne pas construire une stratégie patrimoniale sur un pronostic électoral.

En revanche, l’effet de l’incertitude, lui, est observable dès maintenant. Elle allonge les délais de vente et fatigue les vendeurs. Un propriétaire dont le bien est au marché depuis plusieurs mois, à l’approche d’une année dont il ignore les conséquences fiscales, devient un interlocuteur beaucoup plus ouvert à la discussion qu’il ne l’était il y a trois ans.

Notre lecture : un marché d’acheteurs, donc un marché de négociation pour les investisseurs

Une précision s’impose, parce qu’elle conditionne tout le reste : ce marché est plus complexe que celui d’il y a cinq ans. Il demande plus d’analyse, plus de sélection, plus d’exécution. En contrepartie, il est beaucoup moins fréquenté. Moins d’acheteurs sur les dossiers, moins de surenchère, des vendeurs qui restent plus longtemps face au marché.

C’est exactement la configuration qui profite à l’investisseur averti, et qui pénalise l’investisseur pressé.

Résumons la configuration : des volumes qui plafonnent, une demande qui existe mais se transforme mal en transactions, des délais de vente qui s’allongent, un neuf en crise profonde (les réservations de logements collectifs tournent autour de 15 000 à 16 000 par trimestre, contre près de 30 000 avant le Covid) et des vendeurs privés d’horizon.

Dans cette configuration, la valeur ne se crée plus en trouvant le bien. Elle se crée en négociant le bien, puis en l’exécutant correctement.

Un exemple concret : un immeuble de rapport acquis à –31 % du prix pour un de nos clients investisseur

“Fin août 2026, nous avons accompagné un investisseur sur l’acquisition d’un immeuble en IDF, conclu 31 % sous le prix de présentation. Cette décote ne tient pas à un talent de négociateur. Elle tient à une méthode : un chiffrage de travaux établi en amont par notre studio d’architecture intérieure Ynspir, une analyse locative du secteur fondée sur des loyers constatés et non théoriques, et un financement pré-validé permettant de se présenter comme l’acquéreur le plus sûr de la table. Face à un dossier documenté, la discussion ne porte plus sur le prix affiché, surtout lorsque le bien est en vente depuis 1 an”, précise Romain Isel, associé fondateur de Montclair.

Et de poursuivre : « Précision d’honnêteté : une opération n’est pas une moyenne. Toutes les acquisitions ne se négocient pas dans ces proportions, et nous déconseillons régulièrement des dossiers qui ne passent pas nos critères. Le rendement brut prévisionnel de cette opération, comme de toute opération, reste indicatif et dépend de son exécution.”



Romain Isel, associé fondateur de Montclair

Le cabinet de conseil en investissement Montclair, en quelques lignes

Montclair est une société de conseil en investissement immobilier fondée par trois associés qui sont eux-mêmes investisseurs. Leur métier : accompagner des dirigeants, cadres supérieurs et professions libérales dans la construction d’un patrimoine immobilier de rapport, de l’étude patrimoniale jusqu’à l’arbitrage.

Investissement clé en main : diagnostic patrimonial, stratégie, sourcing, négociation, aide au montage bancaire et à la création de société, travaux, mise en location, puis pilotage annuel.

: diagnostic patrimonial, stratégie, sourcing, négociation, aide au montage bancaire et à la création de société, travaux, mise en location, puis pilotage annuel. Spécialité immeuble de rapport : c’est notre cœur de métier, parce que c’est le format qui permet encore de créer de la valeur par la négociation et la rénovation.

: c’est notre cœur de métier, parce que c’est le format qui permet encore de créer de la valeur par la négociation et la rénovation. Chasse pour investisseurs : recherche ciblée, y compris hors-marché, sur cahier des charges patrimonial et non sur coup de cœur.

: recherche ciblée, y compris hors-marché, sur cahier des charges patrimonial et non sur coup de cœur. Rénovation intégrée : travaux chiffrés et pilotés par Ynspir, studio d’architecture intérieure du groupe.

: travaux chiffrés et pilotés par Ynspir, studio d’architecture intérieure du groupe. Un réseau de chasseurs d’investissement de terrain : mandataires exclusifs formé et spécialisés en investissement

Zones d’intervention : Grand Est, Île-de-France et Sud de la France

Le cabinet s’engage sur une méthode, une transparence complète sur les chiffres, et un accompagnement qui commence réellement après la remise des clés (suivi du patrimoine).



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