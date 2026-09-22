Investissement : près d’un Français sur deux a reporté une décision par peur de perdre de l’argent

Selon une étude XTB, près d’un Français sur deux a reporté une décision d’épargne ou d’investissement au cours des douze derniers mois par peur de perdre de l’argent. Explications …

Selon une étude XTB réalisée par TGM Research, 44,7 % des Français ont reporté une décision d’épargne ou d’investissement au cours des douze derniers mois. Le frein n’est pas d’abord le manque d’argent, mais la peur d’en perdre. Un signal qui éclaire le blocage du marché immobilier : quand la confiance manque, une baisse des taux ne suffit pas à relancer les projets.

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La confiance, pas seulement l’argent

L’étude publiée ce 21 septembre par XTB, application d’investissement, arrive dans un contexte tendu. Les taux de crédit immobilier restent élevés en cette rentrée et le marché du neuf traverse une crise historique. Pour comprendre ce qui freine réellement les acheteurs et les épargnants, XTB a interrogé les Français sur leurs arbitrages financiers de l’année écoulée.

Le premier enseignement tient en un chiffre. Face aux incertitudes politiques, économiques et fiscales, 44,7 % des Français déclarent avoir reporté une décision d’épargne ou d’investissement au cours des douze derniers mois. Près d’un sur deux a donc attendu, quel que soit le support envisagé.

Le second enseignement est plus inattendu. Seuls 32,5 % des sondés jugent le moment favorable pour investir. Mais quand on leur demande pourquoi, le manque de moyens n’arrive qu’en troisième position, cité par 25,5 % des répondants. Loin devant, la peur de perdre de l’argent est mentionnée par 51,7 % des Français, et la crainte de faire le mauvais choix par 38,6 %. Le blocage est d’abord psychologique.

Un pouvoir d’achat ressenti en baisse

Le troisième chiffre confirme l’ampleur du repli. 82,1 % des Français disent ressentir une baisse de leur pouvoir d’achat. Conséquence directe : même une rentrée d’argent imprévue de 100 € par mois ne profiterait à l’investissement de long terme que pour 12,5 % d’entre eux. Les autres consommeraient, rembourseraient ou garderaient la somme disponible.

Pour XTB, la conclusion s’impose. Relancer la demande ne dépend plus seulement de la baisse des taux ou d’incitations fiscales. Cela exige, selon l’entreprise, de reconstruire la confiance des investisseurs.

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Ce que cela dit du marché immobilier

L’étude ne porte pas spécifiquement sur l’immobilier. Elle mesure un état d’esprit. Mais cet état d’esprit se retrouve dans les chiffres du logement : avec 955 000 ventes attendues dans l’ancien en 2026, la reprise du marché immobilier cale alors même que la demande reste supérieure à son niveau de 2021. Un ménage qui a peur de perdre de l’argent n’achète pas un bien dont il redoute la revente, même si sa banque lui prête.

Ce constat rejoint ce que les réseaux et les courtiers observent depuis la rentrée : les acquéreurs solvables existent, mais ils attendent. Ils attendent une baisse de prix, une baisse de taux, un signal politique. SeLoger et Meilleurs Agents le disaient dès juillet : la confiance des ménages sera le vrai moteur d’une reprise durable. La question de l’apport personnel, souvent présentée comme le premier obstacle, arrive ici derrière la crainte de l’erreur.

Ce que cela change pour votre projet immobilier Si vous achetez, le principal frein n’est peut-être pas votre budget mais votre lecture du risque. Une simulation de revente à cinq ou dix ans, avec plusieurs scénarios de prix, vaut mieux qu’une attente indéfinie.

Si vous empruntez, un dossier solide reste décisif : les banques prêtent, mais elles sélectionnent.

Si vous êtes agent ou courtier, cette étude donne un argument de plus pour travailler la pédagogie avant la négociation. Un client qui comprend le risque qu’il prend est un client qui signe.

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