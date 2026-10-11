A vendre à Paris : Appartement familial d’angle rue de l’Université

Cet appartement familial d’angle de 7 pièces, 4 chambres et 180 m², situé dans le 7e arrondissement de Paris, à quelques pas de l’Esplanade des Invalides, est proposé à la vente par Varenne.

Cet élégant appartement familial de réception, est idéalement situé rue de l’Université, au cœur du 7ᵉ arrondissement, à quelques pas de l’Esplanade des Invalides et à proximité du prestigieux établissement La Rochefoucauld.

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Une copropriété de grand standing

Situé au quatrième étage avec ascenseur d’une copropriété de grand standing parfaitement entretenue, avec gardienne, cet appartement d’angle séduit par ses volumes généreux, sa très belle hauteur sous plafond et sa luminosité.

Exposée plein Sud, la spacieuse double réception bénéficie d’une situation privilégiée en angle, offrant une belle lumière et des vues dégagées jusqu’à la Tour Eiffel. La distribution, pensée pour conjuguer vie familiale et réception, s’articule autour d’une vaste entrée, d’une grande cuisine dînatoire et de quatre chambres.

4 chambres, une buanderie, un cellier

L’espace nuit comprend trois suites, chacune disposant de sa propre salle de bains, ainsi qu’une quatrième chambre pouvant également faire office de bureau. Une buanderie, un cellier, deux toilettes séparées et de nombreux rangements complètent l’ensemble. Particulièrement appréciable, l’appartement bénéficie d’une climatisation réversible, assurant un confort optimal en toute saison.

Une chambre de service et une grande cave complètent ce bien. Il est également possible de louer une place de parking dans l’immeuble situé en face.

Le prix : 3 050 000 €. Le DPE : C. Le contact : Varenne.

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