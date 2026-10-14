Bail Rénov’ : Déjà 45 000 bailleurs conseillés ou sensibilisés
Bail Rénov’ a conseillé ou sensibilisé 45 000 bailleurs depuis février 2024. Son bilan révèle les freins à la rénovation et ouvre la voie à un suivi renforcé dans deux départements.
- Depuis février 2024, Bail Rénov’ a conseillé ou sensibilisé 45 000 propriétaires bailleurs, pour 66 000 logements concernés, selon son bilan arrêté à fin septembre 2026.
- Le programme gratuit Bail Rénov’ a réalisé 11 500 visites à domicile et accompagné 4 500 locataires depuis son lancement. Il couvre 96 départements.
- Parmi les propriétaires interrogés par Bail Rénov’, 59 % évoquent la complexité des démarches pour obtenir des aides à la rénovation.
- Dans les Hauts-de-Seine et le Puy-de-Dôme, Bail Rénov’ teste un suivi par un référent dédié, avec un objectif de 250 logements rénovés et de 2,5 GWh d’économies d’énergie.
45 000 propriétaires bailleurs conseillés ou sensibilisés depuis février 2024. C’est le bilan présenté par Bail Rénov’ fin septembre, après deux ans et demi d’action.
Ce programme gratuit aide les propriétaires et leurs locataires à mieux comprendre la rénovation énergétique. Les échanges sur le terrain ont aussi permis d’identifier ce qui bloque les projets : les démarches pour obtenir des aides restent un obstacle important pour les propriétaires interrogés.
11 500 visites à domicile dans 96 départements
Depuis son lancement, Bail Rénov’ a touché des propriétaires dont les biens représentent 66 000 logements. Le programme a réalisé 11 500 visites à domicile, accompagné 4 500 locataires et organisé 635 ateliers d’information. Il a également effectué 1 500 suivis de consommation d’énergie.
Présent dans 96 départements, le dispositif s’appuie sur 500 ambassadeurs animateurs, 250 associations partenaires et 900 organisations mobilisées. Cette présence locale permet de rencontrer les propriétaires avant leurs décisions et de les informer en fonction de leur situation.
L’objectif est concret : aider les bailleurs à comprendre les étapes de leur rénovation et à savoir vers qui se tourner pour avancer.
Les démarches d’aides compliquent les projets
Parmi les propriétaires interrogés par Bail Rénov’, 59 % citent la complexité administrative des aides. Pour préparer des travaux, il faut aussi comprendre les dispositifs disponibles et les démarches à effectuer. Notre article sur les règles de MaPrimeRénov’ depuis septembre 2026 apporte des repères sur les aides et les travaux concernés.
Après une visite, 90 % des propriétaires ayant répondu jugent leur projet réalisable, contre 76 % avant. Et 72 % déclarent être davantage motivés. Ces réponses montrent comment les propriétaires envisagent leur rénovation avant et après cet échange.
« Nous savons aujourd’hui qu’entre l’intention de rénover et la réalisation des travaux, il existe encore de nombreux freins. Tout l’enjeu est désormais de transformer cette connaissance du terrain en solutions opérationnelles, plus simples et mieux coordonnées, pour accompagner les propriétaires jusqu’au bout de leur projet », souligne Laure-Reine Gapp, directrice générale de Bail Rénov’.
Un interlocuteur pour suivre la rénovation jusqu’au bout
Bail Rénov’ lance une nouvelle expérimentation, « Rénover pour mieux louer », dans les Hauts-de-Seine et le Puy-de-Dôme. Le principe est de proposer au propriétaire un référent dédié, de la première information jusqu’à la remise en location du logement rénové.
Le projet est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme LIFE. Il vise 250 logements rénovés et 2,5 GWh d’économies d’énergie, soit 2,5 millions de kilowattheures, sur les deux départements.
L’expérimentation doit aussi explorer de nouvelles solutions de financement. Pour les propriétaires d’appartements, notre décryptage du reste à charge des travaux de rénovation en copropriété explique cette question du budget. Bail Rénov’ souhaite ensuite identifier les solutions qui pourront être utilisées dans d’autres territoires.
Faire travailler les professionnels ensemble
Une rénovation fait intervenir plusieurs acteurs : collectivités, professionnels de l’immobilier, entreprises de travaux, financeurs et associations. Bail Rénov’ veut mieux coordonner leur travail pour simplifier le parcours des propriétaires.
L’association organise le 15 octobre des rencontres sur le thème « Parc locatif au cœur des transitions ». L’objectif est de réunir ces acteurs autour des besoins du logement locatif privé. Cette démarche rejoint celle du nouvel institut consacré aux métiers de la rénovation énergétique, l’ISEEER.
Bail Rénov’ présente également un ouvrage tiré de son expérience de terrain. L’association y propose de donner davantage de place aux collectivités, de rapprocher les différents métiers et de renforcer la confiance entre propriétaires et locataires. Elle souhaite que la rénovation tienne compte à la fois des économies d’énergie, du coût des projets et du besoin de logements à louer.
« Il nous faut une vision d’ensemble, une action portée au plus près des territoires et une filière capable de travailler collectivement. C’est le sens de notre propos et de la mobilisation que nous souhaitons engager : redonner aux propriétaires bailleurs les moyens et la confiance nécessaires pour investir durablement dans la qualité du parc locatif », conclut Philippe Pelletier, président de Bail Rénov’.
Le programme financé par les certificats d’économies d’énergie se poursuit jusqu’au 31 décembre 2026.