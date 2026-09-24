Rénovation énergétique : Un nouvel institut voit le jour
Un nouvel institut dédié à la rénovation énergétique voit le jour. Baptisé ISEEER, il réunira les métiers du logement, de l’immobilier et de l’énergie. Sa première rentrée est prévue à Paris en janvier 2027.
- L’ISEEER, institut consacré à la rénovation énergétique et à la transition du bâti, a été présenté lors du Congrès de l’USH.
- L’ISEEER réunit notamment dans sa gouvernance PROCIVIS, Crédit Agricole Immobilier, la Fédération des ESH, Nexity, Polylogis et ACT Commodities.
- L’ISEEER prévoit trois volets : un Campus de formation, une Agora pour les échanges entre professionnels et une Tribune pour contribuer au débat public.
- L’ISEEER annonce une première rentrée à Paris en janvier 2027, avec des formations destinées aux étudiants et aux professionnels en activité.
La rénovation énergétique fait intervenir bien plus que les entreprises de travaux. Il faut aussi concevoir les projets, les financer, gérer les bâtiments et accompagner leurs occupants.
C’est pour rapprocher ces métiers que des acteurs du logement, de l’immobilier, de la ville et de l’énergie annoncent la création de l’ISEEER, l’Institut des Sciences de l’Efficacité Énergétique, de l’Environnement et de la Rénovation. Présenté par ses fondateurs comme le premier institut dédié à ces enjeux, il a été lancé lors du Congrès de l’USH, sur le stand de PROCIVIS.
Réunir les métiers qui participent à la rénovation
PROCIVIS, le Crédit Agricole Immobilier, la Fédération des ESH, Nexity, Polylogis ou encore ACT Commodities se fédèrent donc ainsi autour d’un même projet : former les professionnels, décloisonner les expertises et contribuer au débat public sur la rénovation et la transition énergétique du bâti. L’institut adopte la forme d’un projet associatif et coopératif d’intérêt général, sans but lucratif.
Son organisation prévoit des collèges pour les collectivités et les aménageurs, les bailleurs sociaux, les investisseurs, les promoteurs et les rénovateurs, mais aussi les architectes, les ingénieurs, les gestionnaires immobiliers, les industriels, les financeurs et les entreprises de la GreenTech et de la PropTech. L’idée est de faire dialoguer des professionnels qui interviennent souvent sur un même bâtiment à différentes étapes.
« La rénovation énergétique ne peut pas être l’affaire d’un seul métier. Elle engage toute la chaîne de la ville et du logement », souligne Yannick Borde, président de l’ISEEER. Pour voir ce que cette coordination représente sur le terrain, MySweetImmo a notamment analysé les difficultés à faire voter une rénovation énergétique en copropriété.
Un campus annoncé à Paris pour janvier 2027
La formation sera l’une des activités de l’institut. L’ISEEER prévoit une première rentrée dans un campus parisien en janvier 2027. L’offre annoncée comprend des cursus diplômants, des parcours certifiants et des formations professionnelles courtes, pour les étudiants comme pour les professionnels déjà en activité.
Ces formations doivent croiser les compétences des métiers de la ville, de l’énergie et de l’environnement. Elles s’inscrivent dans une réflexion plus large sur l’évolution de la formation des professionnels de l’immobilier.
Des échanges entre professionnels et une place dans le débat public
L’ISEEER prévoit deux autres activités. Son Agora doit accueillir des séminaires, des échanges d’expertises, des voyages d’étude et du mentorat. Sa Tribune doit nourrir le débat public à partir des travaux et de l’expérience de ses membres.
« Le Campus doit créer les compétences, l’Agora faire circuler les expériences et la Tribune porter l’expertise de la filière dans le débat public », précise Yannick Borde, président de l’ISEEER. Les sujets à traiter sont concrets pour les professionnels comme pour les ménages : MySweetImmo a, par exemple, détaillé les changements de MaPrimeRénov’ entrés en vigueur en septembre 2026.