MaPrimeRénov’ : Isolation, fenêtres, chauffage… les nouvelles règles au 1er septembre 2026

À partir du 1er septembre 2026, plusieurs travaux sortent de MaPrimeRénov’ par geste et les rénovations d’ampleur doivent respecter de nouvelles règles de chauffage.

À partir du 1er septembre 2026, MaPrimeRénov’ change de périmètre. Plusieurs travaux ne pourront plus être financés seuls dans le parcours « par geste », tandis que les rénovations d’ampleur des maisons individuelles devront désormais prévoir la sortie des énergies fossiles pour le chauffage et l’eau chaude. Pour les propriétaires qui préparent des travaux cet automne, le changement oblige surtout à revoir la façon de construire leur projet et son financement.

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MaPrimeRénov’ au 1er septembre : Plusieurs travaux ne seront plus aidés seuls

Le changement est important pour les propriétaires qui envisageaient une rénovation ponctuelle. Le décret du 25 août retire du parcours MaPrimeRénov’ « par geste » plusieurs catégories de dépenses : travaux d’isolation, systèmes de ventilation, chauffe-eau thermodynamiques, équipements indépendants de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou avec d’autres biomasses. Plusieurs équipements solaires thermiques sont également concernés hors outre-mer.

Les fenêtres entrent elles aussi dans ce nouveau cadre lorsqu’elles relèvent des travaux d’isolation des parois vitrées. Concrètement, faire uniquement isoler des murs ou une toiture, remplacer certaines fenêtres ou installer seulement une VMC ne permettra plus d’obtenir MaPrimeRénov’ dans le parcours par geste pour une demande déposée à partir du 1er septembre.

MaPrimeRénov’ « par geste » ne disparaît pas pour autant. Certains équipements, notamment des solutions de chauffage décarbonées, restent éligibles. Les logements classés F et G pourront également continuer à accéder à ce parcours jusqu’au 31 décembre 2027, mais uniquement pour les dépenses qui demeurent financées après la réforme.

Pour les propriétaires, la bonne question devient donc moins « ai-je encore droit à MaPrimeRénov’ ? » que « quel dispositif correspond désormais à mes travaux et comment financer le reste ? »

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Rénovation d’ampleur : Le chauffage au gaz devient un point bloquant

L’autre changement majeur concerne MaPrimeRénov’ « Parcours accompagné ». Pour les rénovations d’ampleur réalisées dans une maison individuelle, les dossiers déposés à partir du 1er septembre devront prévoir la décarbonation du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire.

Un projet qui prévoit de maintenir ou de renouveler une chaudière au gaz ne pourra donc plus bénéficier de l’aide à la rénovation d’ampleur, comme c’était déjà le cas avec le fioul. Les pompes à chaleur comportant un appoint fossile sont également exclues, tandis que le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid reste possible.

Le choix du chauffage devient ainsi une composante centrale du plan de rénovation. Un propriétaire ne pourra plus obtenir MaPrimeRénov’ pour une rénovation globale de sa maison tout en conservant parallèlement un système de chauffage utilisant une énergie fossile.

Le parcours était déjà devenu plus encadré en 2026. Avant le dépôt d’un dossier de rénovation d’ampleur, un rendez-vous personnalisé avec France Rénov’ est désormais obligatoire, afin notamment de vérifier la cohérence du projet avant d’engager les démarches.

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La disparition d’un forfait MaPrimeRénov’ ne signifie pas que les travaux concernés ne bénéficient plus d’aucun soutien. Elle oblige surtout à raisonner en plan de financement global plutôt qu’aide par aide.

Pour un projet d’isolation, de remplacement de fenêtres ou de ventilation, il faudra d’abord vérifier s’il est pertinent d’intégrer les travaux à une rénovation d’ampleur. Lorsque ce n’est pas le cas, d’autres leviers restent à examiner : certificats d’économies d’énergie (CEE), éco-prêt à taux zéro, TVA réduite ou aides proposées localement. Les travaux retirés du parcours MaPrimeRénov’ « par geste » ne sont d’ailleurs pas automatiquement exclus de l’éco-PTZ.

Avant de signer les devis, mieux vaut donc comparer le montant total des aides, les conditions techniques et le reste à charge plutôt que de regarder uniquement la prime versée par l’Anah. La question est particulièrement sensible lorsqu’un bouquet de travaux devient nécessaire pour accéder aux aides les plus importantes. En copropriété aussi, le reste à charge demeure souvent l’un des principaux freins au passage à l’acte.

Depuis le 17 août, France Rénov’ est par ailleurs devenu le point d’entrée unique des demandes d’aides de l’Anah. Ce guichet rassemble désormais les démarches liées à MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’ et Ma Prime Logement Décent, ce qui renforce l’intérêt de vérifier son plan de financement avant de lancer les travaux.

Pour savoir quel régime s’applique, la date de dépôt de la demande de prime est déterminante. Les nouvelles dispositions concernent les dossiers déposés à compter du 1er septembre 2026. Un dossier déposé auparavant reste soumis aux règles applicables lors de son dépôt, sous réserve d’en respecter ensuite les différentes conditions.

La signature d’un devis avant le 1er septembre ne suffit donc pas, à elle seule, à figer les anciennes règles. Ce point est important pour les propriétaires qui ont déjà commencé à préparer leurs travaux mais dont le dossier MaPrimeRénov’ n’a pas encore été transmis.

Pour les rénovations d’ampleur, le calendrier est d’autant plus à anticiper que le parcours comporte plusieurs étapes en amont. La réouverture de MaPrimeRénov’ en février 2026 s’est accompagnée d’un rendez-vous France Rénov’ obligatoire avant le dépôt de ces dossiers.

Le changement du 1er septembre ne marque donc pas la fin de MaPrimeRénov’. Il confirme plutôt son recentrage vers certains équipements et les rénovations globales permettant de sortir des énergies fossiles. Pour un propriétaire, le bon réflexe devient plus que jamais de construire le projet de travaux, son calendrier et son financement en même temps.

Les réponses aux questions que vous vous posez

Peut-on encore bénéficier de MaPrimeRénov’ pour isoler son logement après le 1er septembre 2026 ?

L’isolation ne pourra plus bénéficier seule de MaPrimeRénov’ dans le parcours « par geste » pour une demande déposée à compter du 1er septembre 2026. Elle pourra toutefois entrer dans une rénovation d’ampleur et d’autres financements, comme les CEE ou l’éco-PTZ, peuvent rester mobilisables selon le projet.

MaPrimeRénov’ finance-t-elle encore le changement des fenêtres ?

Le remplacement des fenêtres relevant de l’isolation thermique des parois vitrées sort du financement MaPrimeRénov’ « par geste » à compter du 1er septembre 2026. Il faut donc regarder les autres aides disponibles ou envisager les fenêtres dans le cadre d’une rénovation plus globale.

Peut-on conserver une chaudière au gaz lors d’une rénovation d’ampleur ?

Pour une maison individuelle, un nouveau dossier MaPrimeRénov’ de rénovation d’ampleur déposé à partir du 1er septembre 2026 ne peut plus prévoir le maintien ou l’installation d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude utilisant une énergie fossile.

Un devis signé avant le 1er septembre permet-il de conserver les anciennes aides ?

Non. Pour MaPrimeRénov’, c’est la date de dépôt de la demande de prime qui détermine les règles applicables. Un devis signé avant le 1er septembre ne suffit donc pas à lui seul à conserver l’ancien régime.

Références juridiques : Décret n° 2026-822 du 25 août 2026 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, Arrêté du 25 août 2026 .

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