Immobilier : « Et si la prochaine révolution n’était pas technologique, mais humaine ? », Reda Mahfoud

Reda Mahfoud, CEO d’Orisha Real Estate, bouscule le discours dominant autour de l’IA et défend une conviction forte : la performance de demain ne se mesurera pas au nombre d’outils déployés, mais au temps rendu aux professionnels pour exercer leur véritable métier.

À l’heure où l’intelligence artificielle s’invite dans tous les métiers de l’immobilier, une question essentielle reste trop souvent reléguée au second plan : que voulons-nous réellement transformer ? Les logiciels deviennent plus intelligents, les tâches s’automatisent et les données se multiplient.

Pourtant, la véritable révolution ne résidera peut-être pas dans ce que les machines sauront faire, mais dans ce que les professionnels pourront enfin mieux accomplir. À l’approche du RENT 2026, il est temps de dépasser la fascination technologique pour remettre l’humain au centre de la performance immobilière.

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Nous avons digitalisé l’immobilier. Mais avons-nous vraiment simplifié les métiers ?

Depuis plusieurs années, le secteur immobilier accumule les innovations. Logiciels de transaction, outils de gestion locative, CRM, plateformes collaboratives, automatisation documentaire… Les solutions se sont multipliées avec une promesse commune : faire gagner du temps aux professionnels.

Mais une contradiction demeure. Jamais les métiers immobiliers n’ont disposé d’autant d’outils, et pourtant, la complexité opérationnelle reste une réalité quotidienne.

Un agent immobilier doit prospecter, conseiller, négocier, renseigner ses logiciels et suivre ses dossiers. Un gestionnaire locatif jongle entre demandes des propriétaires, sollicitations des locataires, obligations administratives et imprévus. Un syndic doit concilier réactivité, rigueur réglementaire et qualité de service.

Le problème n’est donc plus seulement de disposer de technologies performantes. Il est de faire en sorte qu’elles travaillent réellement ensemble et simplifient le quotidien.

À quoi sert un outil supplémentaire s’il impose une nouvelle saisie, une nouvelle interface ou une nouvelle contrainte ?

L’intelligence artificielle ne remplacera pas la confiance

L’essor de l’intelligence artificielle ouvre des perspectives considérables. Analyser des informations, préparer des documents, faciliter le suivi commercial, identifier des opportunités ou automatiser certaines opérations répétitives : les applications potentielles sont nombreuses. Mais attention à ne pas confondre automatisation et création de valeur.

Acheter un logement, vendre un bien, confier la gestion de son patrimoine ou prendre une décision d’investissement ne sont pas des actes purement techniques. Ce sont des décisions qui engagent des projets de vie, des responsabilités financières et, bien souvent, une part importante d’émotion.

Un algorithme peut contribuer à analyser un marché. Il ne remplace pas la capacité d’un professionnel à comprendre une situation personnelle, à rassurer un client inquiet ou à accompagner une décision complexe.

L’avenir ne doit donc pas opposer intelligence artificielle et intelligence humaine. Il doit permettre à la première de renforcer la seconde.

En 2027, la vraie performance ne se mesurera pas au nombre d’outils utilisés

Nous entrons dans une phase décisive. Après des années de digitalisation, les professionnels attendent désormais des résultats concrets.

Moins de ressaisies. Moins de tâches répétitives. Une meilleure circulation de l’information. Des décisions facilitées. Et surtout, davantage de temps pour conseiller, accompagner et développer leur activité.

Cette transformation suppose de changer notre manière de penser l’innovation.

Il ne s’agit plus d’ajouter systématiquement de nouvelles fonctionnalités, mais de construire des environnements numériques cohérents, capables de relier les métiers, les données et les usages.

L’intelligence artificielle doit s’intégrer naturellement dans les processus existants, et non devenir une couche supplémentaire de complexité.

Cela implique également d’accompagner les professionnels dans l’évolution de leurs compétences. Car la réussite de cette transition ne dépendra pas uniquement de la puissance des technologies, mais de leur appropriation par celles et ceux qui les utilisent.

La meilleure innovation ne sera pas nécessairement la plus spectaculaire. Ce sera celle dont les bénéfices se feront sentir chaque jour, parfois même sans que l’utilisateur y pense.

Le véritable risque ? Investir dans la technologie sans transformer les pratiques

L’intelligence artificielle suscite un enthousiasme légitime. Mais elle comporte aussi un risque : celui de croire que l’adoption d’un nouvel outil suffit à transformer une organisation.

Or, une technologie, aussi avancée soit-elle, ne compense ni des processus mal conçus, ni des informations cloisonnées, ni un manque d’accompagnement.

Les entreprises immobilières qui tireront le meilleur parti de cette révolution ne seront pas forcément celles qui investiront le plus rapidement dans toutes les nouveautés. Ce seront celles qui sauront identifier leurs besoins réels, faire évoluer leurs méthodes et placer l’expérience client au cœur de leurs décisions.

Pour les éditeurs de logiciels, la responsabilité est tout aussi importante : proposer des solutions utiles, interconnectées, accessibles et pensées pour les réalités du terrain.

L’innovation ne doit pas demander aux professionnels de s’adapter sans cesse à la technologie. C’est à la technologie de s’adapter à leurs métiers.

L’immobilier de demain aura besoin de plus de technologie. Mais surtout de plus d’humain.

À l’approche du RENT 2026, une conviction mérite d’être défendue : la transformation numérique de l’immobilier ne sera une réussite que si elle améliore concrètement le travail des professionnels et la qualité de la relation client.

L’intelligence artificielle représente une formidable opportunité de repenser les métiers, de fluidifier les organisations et de libérer du temps.

Mais ce temps retrouvé doit avoir une finalité : renforcer l’expertise, la disponibilité, le conseil et la confiance. Car demain, la véritable révolution immobilière ne sera pas de faire travailler les machines à la place des humains. Elle sera de permettre aux humains de se concentrer enfin sur ce qu’ils font de mieux.

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