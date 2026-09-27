Immobilier : « 2027, le tournant de la transformation numérique pour les professionnels ? », Reda Mahfoud

Facturation électronique, intelligence artificielle, données et attentes des clients : pour Reda Mahfoud, CEO chez Orisha Real Estate, leur convergence pourrait accélérer la transformation numérique de l’immobilier en 2027.

Pendant longtemps, la transformation numérique de l’immobilier a été annoncée comme imminente. À chaque nouvelle technologie, le même scénario : on prédit une révolution des usages, une disparition des méthodes traditionnelles et l’émergence d’un immobilier entièrement digitalisé. Pourtant, le secteur a résisté.

Il s’est transformé, bien sûr. Les annonces sont devenues numériques, les visites virtuelles se sont développées, la signature électronique s’est installée, les logiciels métiers se sont perfectionnés et la donnée occupe désormais une place considérable. Mais dans de nombreuses organisations, le numérique s’est davantage ajouté aux processus existants qu’il ne les a véritablement transformés.

2027 pourrait changer la donne. Car plusieurs mouvements jusqu’ici parallèles sont en train de converger : généralisation de la facturation électronique, développement spectaculaire de l’intelligence artificielle, automatisation croissante des tâches administratives, exploitation de la donnée et nouvelles exigences des clients.

L’immobilier n’entre peut-être pas dans une nouvelle vague de digitalisation. Il arrive au moment où il ne sera tout simplement plus possible de distinguer le métier de sa dimension numérique.

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2027, l’année où la contrainte va devenir un accélérateur

La transformation numérique progresse rarement uniquement parce qu’une technologie existe. Elle accélère lorsqu’un changement extérieur oblige toute une profession à revoir ses habitudes. La facturation électronique pourrait jouer ce rôle.

Depuis le 1er septembre 2026, les entreprises françaises concernées doivent être capables de recevoir des factures électroniques. À partir du 1er septembre 2027, les PME et micro-entreprises seront à leur tour soumises à l’obligation d’émettre leurs factures sous cette forme.

Pour l’immobilier, dont l’écosystème repose sur une multitude d’acteurs, de fournisseurs, de prestataires et de flux financiers, l’enjeu dépasse largement la facture. Car dès lors qu’un flux devient numérique, structuré et traçable, une question apparaît immédiatement : pourquoi les autres ne le seraient-ils pas ?

Pourquoi ressaisir manuellement une information déjà disponible ? Pourquoi multiplier les fichiers lorsque les données peuvent être centralisées ? Pourquoi faire circuler des documents par plusieurs canaux lorsque leur traitement peut être automatisé ? Pourquoi attendre plusieurs jours une information financière lorsqu’elle pourrait être accessible beaucoup plus rapidement ?

La facturation électronique ne sera probablement que la porte d’entrée d’une transformation beaucoup plus large des processus immobiliers.

L’intelligence artificielle change déjà la définition même d’un logiciel métier

Un autre bouleversement est en cours. Pendant des années, les professionnels ont demandé à leurs logiciels de stocker, classer, calculer et restituer de l’information. Demain, ils leur demanderont de comprendre, suggérer, anticiper et alerter. C’est un changement majeur.

L’intelligence artificielle ouvre la voie à des outils capables d’aider à analyser des documents, identifier des anomalies, retrouver instantanément une information, préparer certains contenus, synthétiser des données ou détecter des signaux qui auraient nécessité auparavant plusieurs heures de travail humain.

L’objectif n’est pas de remplacer le professionnel de l’immobilier. C’est précisément l’inverse. Plus les machines seront capables de traiter les tâches à faible valeur ajoutée, plus la valeur du professionnel résidera dans ce qu’elles ne savent pas faire seules : arbitrer, négocier, conseiller, comprendre une situation humaine et prendre une décision.

La question ne sera donc bientôt plus : « Faut-il utiliser l’intelligence artificielle ? » Elle deviendra : « Où l’humain apporte-t-il réellement le plus de valeur ? »

La donnée immobilière doit sortir des logiciels pour entrer dans les décisions

L’immobilier produit une quantité considérable de données. Données financières, locatives, patrimoniales, techniques, commerciales, énergétiques, contractuelles…

Le paradoxe est que les professionnels peuvent disposer de toujours plus d’informations tout en continuant à manquer de visibilité. Car posséder de la donnée ne signifie pas savoir l’exploiter. Lorsque les informations restent dispersées entre plusieurs outils, tableurs, documents et interlocuteurs, leur potentiel est considérablement réduit.

La prochaine étape de la transformation numérique ne sera donc pas simplement de collecter davantage de données. Elle consistera à faire dialoguer celles qui existent déjà.

Un gestionnaire immobilier ne devrait pas avoir à reconstruire manuellement une vision de son activité à partir de cinq sources différentes. Un dirigeant ne devrait pas découvrir plusieurs semaines plus tard une évolution qui aurait pu être identifiée beaucoup plus tôt. Un collaborateur ne devrait pas passer une partie de sa journée à chercher une information que son entreprise possède déjà.

En 2027, la performance numérique se mesurera moins au nombre de logiciels utilisés qu’à leur capacité à créer une information réellement exploitable.

Le client, lui, ne compare plus seulement les professionnels de l’immobilier entre eux

C’est probablement l’un des changements les plus sous-estimés. Les attentes numériques des clients ne sont plus définies par le seul secteur immobilier. Elles le sont par l’ensemble de leurs expériences quotidiennes.

Ils suivent un colis en temps réel, signent un contrat depuis leur téléphone, effectuent un virement en quelques secondes, accèdent immédiatement à leurs documents bancaires et reçoivent des notifications à chaque étape d’un service.

Puis ils entrent dans une relation immobilière. Et ils ne comprennent plus pourquoi certaines informations nécessitent encore plusieurs mails, appels ou jours d’attente.

Le standard de l’expérience client immobilière n’est donc plus fixé uniquement par les concurrents d’une agence, d’un administrateur de biens ou d’un promoteur. Il est fixé par les meilleurs services numériques que le client utilise chaque jour.

Cette comparaison silencieuse impose une nouvelle exigence au secteur. Rapidité, transparence, accessibilité et fluidité ne sont plus perçues comme des innovations. Elles deviennent la norme.

Digitaliser ne signifie surtout pas déshumaniser

C’est pourtant l’une des principales craintes associées à cette transformation. À mesure que l’automatisation et l’intelligence artificielle progressent, certains imaginent un immobilier où les relations humaines disparaîtraient derrière des interfaces. Ce serait probablement une erreur stratégique.

L’immobilier reste un secteur profondément humain. Derrière un bail, une vente, un investissement ou la gestion d’un patrimoine se trouvent des décisions financières importantes, des projets de vie, des inquiétudes et parfois des situations complexes.

La technologie ne doit donc pas supprimer la relation. Elle doit supprimer tout ce qui l’empêche d’exister pleinement. Chaque heure économisée sur une ressaisie, une recherche documentaire ou une tâche administrative répétitive est potentiellement une heure rendue au conseil, à l’accompagnement et à la relation client.

C’est peut-être là que se trouve le véritable paradoxe de cette transformation : plus l’immobilier se digitalisera intelligemment, plus il pourra redevenir humain.

En 2027, ne pas se transformer deviendra lui aussi un choix

Toutes les entreprises immobilières n’auront évidemment ni les mêmes outils ni les mêmes besoins. Une agence indépendante, un administrateur de biens, un promoteur ou un grand réseau ne se transforment pas de la même manière. Mais tous vont être confrontés à la même évolution.

Le coût de l’inaction augmente. Temps consacré aux tâches administratives, doubles saisies, erreurs, manque de visibilité, difficultés à exploiter la donnée, expérience client moins fluide : ce qui pouvait encore apparaître hier comme de simples irritants devient progressivement un handicap concurrentiel.

C’est pourquoi 2027 pourrait constituer un véritable point de bascule. Non parce qu’une technologie révolutionnaire apparaîtra soudainement le 1er janvier. Mais parce que plusieurs transformations arrivées progressivement à maturité vont se rencontrer au même moment.

Réglementation, automatisation, intelligence artificielle, exploitation de la donnée et nouvelles attentes clients vont pousser dans la même direction.

Pendant vingt ans, les professionnels de l’immobilier ont progressivement intégré le numérique à leurs métiers. À partir de 2027, c’est peut-être l’inverse qui va se produire : le numérique sera tellement intégré au métier que l’on cessera enfin de parler de transformation digitale.

Et ce jour-là, la vraie fracture ne séparera plus les professionnels traditionnels des professionnels numériques. Elle séparera ceux qui auront transformé leurs outils en avantage métier de ceux qui continueront simplement à les subir.

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