Agent immobilier : Guy Hoquet déploie Bluu, son outil de prospection dopé à l’IA, dans plus de 200 agences

Guy Hoquet veut aider ses conseillers à frapper aux bonnes portes. Avec Bluu, déjà utilisé dans plus de 200 agences, le réseau croise ventes, DPE et données locales pour cibler la prospection. Stéphane Fritz vise l’équipement de toutes les agences d’ici fin 2027.

Repérer les biens susceptibles d’être mis en vente, organiser les tournées et suivre les contacts jusqu’au mandat : Guy Hoquet mise sur l’intelligence artificielle pour mieux cibler la prospection. Déjà utilisé dans plus de 200 agences, Bluu doit équiper l’ensemble du réseau d’ici fin 2027.

Où prospecter aujourd’hui ? Quels propriétaires rencontrer en priorité ? Pour les conseillers immobiliers, ces questions conditionnent la recherche de nouveaux mandats. À la veille du salon RENT, Guy Hoquet l’Immobilier annonce, le 3 novembre, que plus de 200 de ses agences utilisent déjà Bluu, un outil qui croise les données immobilières pour orienter leur travail sur le terrain. Le réseau vise un déploiement dans ses 450 agences d’ici fin 2027.

L’objectif affiché : réduire le temps consacré à rechercher et à trier les informations, pour en consacrer davantage aux échanges avec les propriétaires.

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Croiser les ventes, les DPE et les données du quartier

Bluu rassemble sur une carte les informations utiles à la prospection : historique des ventes issu de la base publique DVF, diagnostics de performance énergétique recensés par l’ADEME, données sur les copropriétés et règles d’urbanisme. Le secteur de l’agence est découpé en îlots, afin d’organiser les démarches à une échelle fine.

L’outil s’appuie sur l’analyse prédictive pour repérer les biens et les propriétaires présentant, selon ses critères, un potentiel de vente. Un DPE récemment réalisé peut notamment constituer un indice d’un projet de vente ou de location, souligne Guy Hoquet. Il s’agit d’un signal à examiner, pas de la confirmation qu’un propriétaire souhaite vendre.

À partir de ces informations, Bluu propose des tournées de prospection et des scénarios d’action. Des alertes en temps réel complètent le dispositif, avec un suivi des contacts depuis le premier échange jusqu’à l’obtention du mandat.

Une aide pour le conseiller et le directeur d’agence

Pour le conseiller, la promesse est de mieux hiérarchiser ses démarches : choisir les secteurs à parcourir et les contacts à privilégier. Pour le dirigeant d’agence, Bluu permet de suivre la prospection de l’ensemble de l’équipe, îlot par îlot.

« Avec Bluu, un conseiller sait où aller, qui rencontrer et à quel moment. L’IA fait le tri dans des milliers de données ; le conseiller fait ce qu’aucune machine ne sait faire : créer la confiance avec un propriétaire », explique Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Le réseau précise que le conseiller conserve la décision et la relation avec le client : l’outil trie les informations, établit des priorités et suggère des actions. Le communiqué ne fournit toutefois pas, à ce stade, de résultats chiffrés sur le temps gagné ou les mandats obtenus grâce à Bluu.

Tout le réseau équipé d’ici fin 2027

Le déploiement se poursuit agence par agence, avec une formation dédiée pour chaque équipe. Celle-ci couvre la cartographie du secteur, la création des fiches prospects et leur suivi. Cet accompagnement prolonge la place accordée par Guy Hoquet à la formation des conseillers immobiliers.

Bluu est développé par Naxos, dirigée par Nicolas Robic. Comme Guy Hoquet, cette société appartient au groupe Arche, présidé par Philippe Briand. Le réseau utilise également Guy-A pour accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs, dans le prolongement de ses initiatives en matière de formation assistée par l’intelligence artificielle.

De nouvelles évolutions de Bluu sont annoncées pour 2027, sans précision à ce stade. Dans l’immédiat, Stéphane Fritz interviendra le 4 novembre au salon RENT, organisé les 4 et 5 novembre, lors de la conférence « Formations, auto-formations – les clés pour performer et gagner en productivité ».

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