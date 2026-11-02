Budget, charges, travaux : Foncia lance une plateforme gratuite pour les conseils syndicaux

Foncia lance Campus Copro, une plateforme gratuite pour les conseils syndicaux des immeubles qu’il gère. Six modules pour mieux comprendre le budget, suivre les charges et préparer les assemblées générales.

Comprendre les comptes de son immeuble, repérer une anomalie dans les dépenses ou préparer une assemblée générale : les membres des conseils syndicaux doivent se familiariser avec des sujets parfois techniques. Pour les accompagner, Foncia lance Campus Copro à l’occasion du Salon de la copropriété des 4 et 5 novembre 2026. Ce parcours en ligne, gratuit pour les clients concernés, réunit six modules à consulter à son rythme.

Newsletter MySweetimmo

Un accès gratuit pour les conseils syndicaux des immeubles Foncia

Campus Copro est destiné aux membres des conseils syndicaux des copropriétés gérées par Foncia. Les équipes du groupe leur transmettent l’accès par courriel. Les contenus sont ensuite accessibles à tout moment, afin de permettre à chacun de progresser selon ses disponibilités.

Le dispositif vise en priorité les conseillers syndicaux ayant moins de cinq ans d’expérience. L’objectif est de leur donner des repères dès le début de leur mandat, puis de les accompagner dans leurs échanges avec le syndic et les autres copropriétaires.

« L’usage du digital rend l’information plus accessible et s’adapte à l’agenda et au quotidien des copropriétaires apprenants», souligne Jean-Louis Vesperini, directeur des opérations et président du district Sud-Ouest de Foncia.

Des repères pour comprendre les comptes et préparer l’assemblée

Le parcours commence par les bases : distinction entre parties communes et privatives, vocabulaire, rôle du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale. Il présente aussi les principaux textes de référence, notamment la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967. Un deuxième module accompagne les premiers pas au conseil syndical, de la compréhension des missions aux échanges avec les habitants.

La partie consacrée au budget aborde la lecture des documents comptables et le repérage d’éventuelles anomalies avant l’assemblée générale. Un sujet concret pour suivre les dépenses de l’immeuble et comprendre leurs évolutions, comme l’illustre notre décryptage des charges de copropriété qui ont baissé ou augmenté en 2025.

Un autre module détaille la préparation de l’assemblée générale, les modalités de vote et les règles de majorité. Il explique également le rôle du conseiller syndical avant, pendant et après cette réunion, où se prennent les décisions concernant la copropriété.

À lire aussi Logement : Les propositions de Jean-Luc Mélenchon face aux réalités du terrain

Assurances et charges : mieux comprendre les dépenses

Le volet assurances aide à distinguer les contrats multirisque immeuble, multirisque habitation et dommages-ouvrage. Il doit permettre aux conseillers syndicaux de mieux comprendre les garanties, les obligations applicables et les questions à poser au syndic. Pour prolonger ce sujet, notre article sur la prise en charge des dégâts dans les immeubles après des émeutes montre pourquoi il faut examiner précisément les contrats souscrits.

Le sixième module est consacré à la maîtrise des charges. Foncia y présente sa méthode « Analyser, Optimiser, Pérenniser », à mettre en œuvre avec le syndic, avec une attention particulière à la rénovation énergétique. Pour les copropriétaires, comprendre les dépenses suppose aussi de pouvoir comparer les travaux envisagés et leur financement. Notre décryptage explique ainsi pourquoi attendre peut coûter plus cher en rénovation énergétique.

Les contenus de Campus Copro doivent progressivement s’enrichir en fonction des besoins des conseils syndicaux et des évolutions réglementaires.

Encourager davantage de copropriétaires à s’impliquer

Au-delà de l’accompagnement des élus, Foncia souhaite encourager les copropriétaires à rejoindre leur conseil syndical. Le groupe souligne notamment l’enjeu dans les petites copropriétés, où trouver des volontaires peut être plus difficile. Le dispositif concerne aussi les copropriétés mixtes, qui réunissent des propriétaires privés et des bailleurs sociaux.

Pour les gestionnaires de copropriété de Foncia, les six modules sont également disponibles sur la plateforme interne de formation MyAcademy. Ils peuvent ainsi prendre connaissance des contenus et présenter le parcours aux conseils syndicaux qu’ils accompagnent. L’objectif affiché est de faciliter les échanges autour des comptes, des contrats et des décisions à préparer pour l’immeuble.

Conception du dispositif

Selon Foncia, Campus Copro a été testé avant son déploiement auprès de membres de conseils syndicaux de 40 immeubles neufs répartis sur le territoire. Les participants ont donné leur avis sur les contenus et le format des capsules pédagogiques.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements