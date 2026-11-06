À Lyon, le ralentissement du marché de bureaux profite aux entreprises

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À Lyon, l’offre de bureaux s’élargit et les entreprises disposent de nouvelles marges de négociation. Loyers, travaux, conditions du bail : les leviers à examiner avant de louer.

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Une métropole toujours en haut de l’affiche

Aux Brotteaux comme aux abords du parc de la Tête d’Or, il suffit de consulter les annonces de bureaux à louer à Lyon 6 pour comprendre ce qui attire les entreprises : des immeubles de caractère, des commerces au pied des bureaux et la Part-Dieu à quelques minutes. Ce cadre de travail n’est pas un cas isolé. C’est toute la métropole qui continue de séduire.

Le dernier baromètre Arthur Loyd de l’attractivité et de la résilience des métropoles, publié en janvier 2026 et relayé par Lyon Capitale, en apporte la preuve. Lyon y décroche la deuxième place des très grandes métropoles françaises, dans le sillage de Toulouse. Elle arrive en tête pour la vitalité économique, portée par un taux de chômage parmi les plus bas de sa catégorie, et pour la résilience et la croissance, tirées par l’emploi privé.

La capitale des Gaules se hisse aussi au deuxième rang pour la connectivité et le capital humain, et au troisième pour l’accueil des entreprises. Seule ombre au tableau : le coût du logement, où elle ne pointe qu’à la sixième place. Un sujet que les entreprises qui recrutent auraient tort d’ignorer.

Un premier semestre au plus bas

Sur le terrain de l’immobilier d’entreprise, le contraste est saisissant. JLL évoque « une période de fragilité inédite » pour le marché tertiaire lyonnais. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 63 300 m² commercialisés entre janvier et juin, la demande placée recule de 40 % sur un an. Selon Cushman & Wakefield, ce volume se situe à plus de moitié sous la moyenne des dix dernières années. Un sacré retournement pour un marché qui avait plutôt bien tenu en 2024, comme le soulignait MySweetImmo en analysant la robustesse du marché tertiaire lyonnais.

La cause ? Moins un désamour pour Lyon qu’un réflexe de prudence. Face à un contexte économique et géopolitique incertain, de nombreuses entreprises ont mis leurs projets immobiliers entre parenthèses. Pendant ce temps, l’offre s’accumule : environ 600 000 m² de bureaux sont disponibles immédiatement dans l’agglomération.

Le taux de vacance grimpe en conséquence. Il atteint 7,6 % selon JLL, et 8,2 % selon Cushman & Wakefield, qui estime à 31 mois le temps nécessaire pour écouler le stock au rythme actuel. Un an plus tôt, Knight Frank mesurait encore une vacance de 6,3 %.

Le centre résiste mieux que le reste. Lyon intra-muros capte 76 % de la demande placée du semestre, et son nombre de transactions ne recule que de 7 %. Les petites et moyennes surfaces bien placées trouvent toujours preneur. Mais à des conditions qui ont changé.

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Les locataires en position de force

Pour les entreprises qui cherchent, la donne s’inverse. Plus d’offres, moins de concurrence entre candidats : le choix s’élargit, y compris dans des quartiers longtemps saturés. Face à des locaux qui restent vides plus longtemps, les propriétaires se montrent généralement plus enclins à négocier, qu’il s’agisse de franchises de loyer, de participation aux travaux ou de durée de bail. Rien d’automatique, chaque immeuble a son histoire. Mais le rapport de force est aujourd’hui plus équilibré qu’il y a quelques années.

C’est aussi le bon moment pour remettre à plat ses besoins. Entre télétravail, flex office et exigences environnementales, nombre d’entreprises occupent des surfaces taillées pour une autre époque. Un marché détendu laisse le temps de comparer, de visiter, de monter en gamme à budget maîtrisé ou de réduire la voilure.

Arthur Loyd Lyon, un acteur ancré depuis 1980

Encore faut-il savoir lire ce marché. Entre loyers affichés et loyers réellement signés, état des immeubles, charges et clauses de bail, chaque micro-secteur obéit à ses propres règles.

C’est le cœur de métier d’Arthur Loyd Lyon. Présente à Lyon depuis 1980 et installée rue Bossuet, dans le 6e arrondissement, l’agence accompagne les entreprises de toute la métropole dans leurs projets de location, d’achat ou de cession : bureaux, locaux d’activité, entrepôts, commerces et investissement. Plus de 270 transactions par an, plus de deux millions de mètres carrés commercialisés : son équipe connaît les valeurs réellement pratiquées, quartier par quartier. Elle s’appuie en outre sur le réseau national Arthur Loyd, qui compte plus de 70 agences en France, et propose des missions de conseil et d’évaluation pour aider les dirigeants à trancher.

Ne pas attendre la reprise

La fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. Plusieurs professionnels alertent déjà sur un possible creux d’offre neuve à l’horizon 2028-2029, les lancements de programmes ayant nettement ralenti. Les entreprises qui visent des immeubles récents et performants ont donc tout intérêt à se positionner maintenant.

Lyon garde ses fondamentaux : une économie robuste, une accessibilité de premier plan et un vivier de talents parmi les plus riches du pays. Son marché de bureaux offre aujourd’hui ce qu’il proposait rarement : du choix, du temps et des marges de négociation. Reste à savoir qui saura en profiter avant que la demande ne reparte.

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