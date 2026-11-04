SAFTI incontournable lors de la Semaine de l’Immobilier et du Logement

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SAFTI participe à la Semaine de l’immobilier et du logement avec une conférence sur le marché, ses Orangeries au salon RENT et une campagne dans 500 taxis parisiens. Le réseau détaille ce dispositif de communication destiné à renforcer sa notoriété et à soutenir ses conseillers.

À l’occasion de la Semaine de l’Immobilier et du Logement, SAFTI déploie un dispositif de communication d’envergure, mêlant prises de parole, rencontres professionnelles et visibilité médiatique. Une semaine riche en actualités pour le réseau immobilier, qui fait entendre sa voix sur les enjeux du secteur, valorise son modèle et poursuit le développement de sa notoriété.

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2 novembre : une conférence de presse pour décrypter le marché immobilier

La semaine a débuté par une conférence de presse organisée par SAFTI, consacrée au bilan du marché immobilier 2026 et aux perspectives pour 2027. La question centrale : « Vouloir acheter, pouvoir acheter : comment les contraintes redessinent-elles les projets d’achat immobilier ? »

Avec la présence exceptionnelle de Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement et Annaïg Le Meur, députée du Finistère et présidente du Conseil national de l’habitat, cet événement animé par Henry Buzy-Cazaux a permis de croiser les regards sur les réalités du secteur et ses perspectives d’évolution.

Un marché dynamique mais exigeant.

En 2026, le marché est résilient et conserve une bonne dynamique avec 920 000 transactions estimées. SAFTI tire son épingle du jeu : 30 000 ventes attendues, soit 5% de croissance sur un marché en recul de 3%. SAFTI continue donc de surperformer le marché en 2026, de +8%.

Des acheteurs toujours au rendez-vous. Selon l’enquête Kantar menée auprès de prospects acquéreurs SAFTI*, 72 % des interrogés se déclarent confiants dans leur capacité à concrétiser leur projet immobilier. Ils se disent notamment peu impactés par la perspective des élections présidentielles et par la hausse des taux.

Pour Gabriel Pacheco, Président de SAFTI, le marché résidentiel dans l’ancien est dynamique et le restera en 2027. Selon les résultats de l’enquête, les acheteurs sont là, en grande partie engagés et confiants, même s’ils sont prêts à faire des concessions.

Dans ce contexte, une légère baisse des prix est attendue comme variable d’ajustement. La négociation reste essentielle et se situe au cœur de la mission des conseillers SAFTI.

*Source : enquête Kantar en ligne du 1er au 13 octobre 2026 auprès de prospects acquéreurs ayant contacté SAFTI au cours des six derniers mois.

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4 et 5 novembre : SAFTI au rendez-vous de l’innovation au salon RENT

Autre temps fort de cette semaine : la participation de SAFTI au salon RENT, les 4 et 5 novembre à Paris. Ce rendez-vous majeur des professionnels de l’immobilier et des nouvelles technologies constitue une occasion privilégiée de rencontrer les acteurs du secteur, d’échanger sur les évolutions du métier et de présenter les initiatives du réseau.

Cette année, SAFTI donne une place particulière à ses Orangeries, un modèle qui associe la liberté d’entreprendre et la force du collectif.

Sponsor de la RENT Channel, SAFTI prolonge sa visibilité auprès des professionnels de l’immobilier et des visiteurs de l’événement dans tout le salon.

Une visibilité jusque dans les rues de Paris

Le dispositif ne s’arrête pas aux portes du salon ! Les 4 et 5 novembre, une campagne publicitaire est également diffusée dans 500 taxis parisiens, pour un total de 80 000 diffusions.

Cette opération permet au réseau d’étendre sa présence au-delà de l’événement professionnel, en touchant également le grand public dans la capitale. Une complémentarité entre communication événementielle, médias spécialisés et publicité de proximité qui témoigne de la diversité des leviers mobilisés par SAFTI.

Une nouvelle étape dans une année de forte visibilité

Cette mobilisation s’inscrit dans la continuité d’une année 2026 particulièrement dynamique sur le plan de la communication.

Avec de grandes campagnes nationales mêlant affichage et télévision, SAFTI a multiplié les occasions de faire connaître sa marque auprès des Français. Une stratégie qui repose sur la complémentarité des supports pour installer durablement le réseau dans le paysage immobilier. L’enquête IFOP de mai 2026 confirme d’ailleurs la place de SAFTI comme n°1 en notoriété parmi les réseaux de mandataires.

La Semaine de l’Immobilier et du Logement vient ainsi prolonger cette dynamique, avec un dispositif qui conjugue visibilité grand public, présence professionnelle et prises de parole sur les enjeux du marché.

Pour les 6 500 conseillers du réseau, ces investissements constituent un véritable atout au quotidien. En renforçant la reconnaissance de la marque SAFTI, ils contribuent à faciliter les premiers échanges avec les prospects, à soutenir la confiance des clients et à accompagner le développement de leur activité.

Une ambition qui illustre la volonté de SAFTI de mettre la puissance de son réseau et de sa communication au service de ses entrepreneurs indépendants.

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