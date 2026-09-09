Immobilier Nice : Cette IA cherche votre futur logement

Century 21 Lafage Transactions lance un moteur capable de comprendre une recherche immobilière formulée avec des mots courants. L’outil explore plus de 600 annonces du groupe, à la vente et à la location.

Fini, les cases à cocher une par une ? À Nice, Century 21 Lafage Transactions lance un moteur permettant de chercher un logement en formulant directement sa demande. L’utilisateur peut décrire son projet avec ses propres mots, sans se limiter aux filtres classiques de prix, de surface, de nombre de pièces ou de localisation.

Intégré au site French Riviera Property, l’outil travaille sur un portefeuille de plus de 600 biens disponibles à la vente et à la location. Il a été développé avec le soutien technologique de l’entreprise française Mistral AI et de la société niçoise Gemea.

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Décrire son futur logement plutôt que cocher des cases

Le principe consiste à rapprocher la recherche en ligne d’un échange avec un professionnel. L’utilisateur peut demander « tous les biens proches d’une école internationale », rechercher une « maison de charme avec vue dégagée sur les collines » ou afficher les logements situés « à moins de 20 km de Monaco ».

Le moteur interprète ces formulations pour identifier les annonces correspondant aux attentes exprimées. Il peut également suggérer d’autres biens susceptibles de convenir au projet, au-delà des résultats répondant exactement à la demande initiale.

Cette recherche en langage naturel permet de combiner dans une même phrase plusieurs attentes portant sur l’environnement, le style du logement ou la proximité d’un lieu. Elle évite de multiplier les sélections dans différents menus.

L’initiative s’inscrit dans une évolution plus large des usages. D’autres acteurs ont déjà adopté des outils comparables, à l’image d’Infinid, le moteur de recherche immobilière lancé par SweepBright et utilisé par Orpi.

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Plus de 600 biens réellement disponibles

Le moteur ne recherche pas des informations sur l’ensemble d’internet. Il analyse uniquement les biens référencés sur French Riviera Property, le site de Century 21 Lafage Transactions.

Son périmètre comprend plus de 600 annonces de vente et de location issues du portefeuille du groupe, qui compte 12 agences entre Nice et Monaco. Les résultats proposés sont donc directement rattachés aux disponibilités publiées sur le site.

Cette limite constitue aussi un point à garder en tête pour l’utilisateur : le moteur simplifie l’exploration du catalogue de Century 21 Lafage Transactions, mais ne compare pas l’ensemble de l’offre immobilière disponible sur la Côte d’Azur.

Pour rendre les annonces compréhensibles par l’outil, les équipes du groupe ont travaillé pendant plusieurs mois à enrichir les informations associées aux biens. La qualité et la précision des données deviennent en effet essentielles lorsque la recherche ne repose plus uniquement sur des filtres prédéfinis.

Pour les professionnels, cette évolution confirme que l’IA transforme déjà les annonces, les portails et le parcours de recherche immobilière.

Une version anglaise destinée à la clientèle internationale

Le moteur est lancé dans un premier temps en français. Une version anglaise est déjà en cours de développement afin de répondre aux recherches de la clientèle internationale présente sur la Côte d’Azur.

Cette évolution est particulièrement stratégique entre Nice et Monaco, où le marché attire des acheteurs étrangers aux attentes et aux habitudes variées. Benjamin Mondou avait notamment détaillé pour MySweetImmo les recherches des clientèles américaine et scandinave sur le marché immobilier niçois.

La recherche en langage naturel peut faciliter l’expression de critères difficiles à traduire dans un formulaire classique : le charme d’une maison, une vue dégagée ou la proximité d’un établissement scolaire, par exemple.

L’IA sélectionne, le conseiller accompagne

L’outil intervient au début du parcours immobilier : il aide l’utilisateur à repérer les annonces correspondant à sa demande. Chaque fiche de bien propose ensuite une mise en relation avec un conseiller de Century 21 Lafage Transactions.

Le moteur ne remplace donc ni la visite, ni l’analyse du bien, ni l’accompagnement nécessaire à une vente ou à une location. Il constitue une nouvelle porte d’entrée vers les annonces disponibles.

« Nous observons que de plus en plus de personnes utilisent aujourd’hui l’intelligence artificielle pour préparer leurs projets du quotidien. L’immobilier ne fait pas exception. Notre objectif est simple : permettre à nos clients d’accéder plus rapidement aux biens qui correspondent réellement à leurs attentes. L’IA possède des atouts exceptionnels dont il faut profiter, tout en conservant l’expertise et l’accompagnement humain qui restent au cœur de notre métier », souligne Benjamin Mondou, président de Century 21 Lafage Transactions.

Pour les agences, le développement de tels outils renforce l’importance de disposer d’annonces complètes, précises et régulièrement actualisées. L’IA peut accélérer la sélection, mais la pertinence de ses réponses dépend directement des informations attachées aux biens.

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