RENT 2026 : L’Adresse mise sur la formation des agents à l’IA

Au RENT 2026, l’Adresse met la formation à l’intelligence artificielle au premier plan. Prospection, présentation des biens, gestion locative : le réseau veut aider ses équipes à maîtriser les outils numériques pour consacrer davantage de temps au conseil et à la relation client.

Équiper une agence en intelligence artificielle ne suffit pas : encore faut-il que les collaborateurs sachent l’utiliser dans leurs échanges avec les clients et leur travail quotidien. C’est l’axe retenu par l’Adresse pour sa neuvième participation consécutive au Salon RENT. Les 4 et 5 novembre à Paris, le réseau coopératif présentera ses outils et sa démarche de formation, avec une priorité affichée : aider les agents à vérifier les informations, à les expliquer et à conseiller leurs clients.

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Face à des clients déjà équipés, savoir aller plus loin

Un vendeur peut désormais arriver en agence avec une estimation obtenue en ligne, des annonces comparables et des questions préparées avec une intelligence artificielle. Pour l’agent immobilier, l’enjeu est de savoir ce que valent ces informations au regard du logement et du marché local.

« L’IA est déjà dans la poche de nos clients. Ils arrivent en rendez-vous avec une estimation, des comparatifs et des questions précises. Nos agents doivent disposer des mêmes outils et savoir aller plus loin : vérifier, contextualiser, conseiller. C’est là que se joue notre valeur ajoutée », souligne Brice Cardi, président du réseau l’Adresse.

Cette évolution du premier contact entre un professionnel et son client est également au cœur de notre décryptage sur la place des agents immobiliers face à l’intelligence artificielle.

L’Adresse prévoit d’accompagner les consultants, les managers et les assistants dans l’utilisation de l’IA et des réseaux sociaux. L’objectif annoncé est d’intégrer ces outils aux pratiques de l’agence, quel que soit le niveau d’expérience des collaborateurs.

« Un outil, aussi performant soit-il, ne sert à rien s’il reste dans un tiroir. Notre priorité est de former chaque collaborateur, quel que soit son âge ou son ancienneté, pour que l’IA devienne un réflexe et non une contrainte. L’expérience terrain de nos agents, combinée à ces nouveaux outils, c’est ce qui fera la différence », ajoute Brice Cardi.

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De la prospection aux visites, des usages concrets

Le réseau s’appuie sur plusieurs partenaires pour les différentes étapes d’un projet immobilier. Pour la prospection, Cadastre.com by Septeo rassemble notamment des annonces à suivre, des données cadastrales, des prix de ventes enregistrées dans la base DVF et des simulateurs immobiliers.

Pour la recherche de logements, GoFlint propose un échange sur WhatsApp afin de rapprocher les demandes des acquéreurs des biens proposés par les agences. MySweetImmo a détaillé le fonctionnement de cette recherche immobilière conversationnelle sur WhatsApp.

La présentation des biens mobilise d’autres outils : Hoqi pour l’ameublement et la décoration virtuels, Danim pour produire des vidéos automatisées aux couleurs du réseau, et Widdim pour les visites virtuelles et les plans en trois dimensions.

En gestion locative, l’Adresse utilise Nockee, une solution fondée sur l’IA, finaliste du concours de start-up RENT 2025. D’autres services complètent cet ensemble numérique : Déclarations Juridiques pour accompagner la conformité à la réglementation sur les données personnelles et Selectra pour les démarches liées notamment à l’énergie, à l’assurance, à internet ou au déménagement.

Ces solutions répondent à des besoins différents. Le rôle revendiqué par le réseau consiste à les tester, à les sélectionner et à négocier leurs conditions d’accès pour ses agences.

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La coopérative mutualise les outils et les formations

L’Adresse met en avant son organisation coopérative pour financer et déployer ces services. Les agences sociétaires partagent la gouvernance du réseau, ainsi que des outils et des coûts. Pour un dirigeant d’agence, l’intérêt présenté est de conserver son indépendance tout en accédant à des ressources communes.

« Les professionnels qui nous rejoignent cherchent à rester indépendants sans être isolés », poursuit Brice Cardi.

Le réseau annonce que plus de 100 nouvelles agences l’ont rejoint depuis début 2025. Il vise désormais 400 agences d’ici 2027. Le développement de l’IA s’inscrit dans cette stratégie : proposer aux sociétaires des services communs et former les équipes à leur utilisation.

« Et c’est justement grâce à la mutualisation que nous pouvons investir aussi vite dans l’intelligence artificielle », souligne Brice Cardi, président du réseau l’Adresse.

Deux rendez-vous au RENT pour parler formation et modèles d’agence

Le mercredi 4 novembre, Brice Cardi participera à l’atelier « L’agent immobilier augmenté : se former dès maintenant pour réussir demain ». Il y présentera la démarche de formation du réseau. Le programme du salon mentionne également Sandrine Allonier, fondatrice de Comnipresence, et Cédric Houot, responsable formation de l’Adresse.

Le jeudi 5 novembre, le président de l’Adresse prendra part à une conférence consacrée aux différents modèles d’exercice dans l’immobilier. Le réseau souhaite y défendre les particularités de la coopérative en matière de gouvernance, de fonctionnement économique et de liberté d’entreprendre. L’évolution des agences et la place des réseaux à l’horizon 2030 feront aussi partie des sujets annoncés.

Ces échanges s’inscrivent dans les temps forts du RENT 2026 consacrés à l’innovation et à la formation. Les professionnels pourront retrouver l’Adresse sur le stand F20, les 4 et 5 novembre 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles, Paris 15e.

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